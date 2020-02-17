 "Типовий схематоз": в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов. ФОТО

Про цей випадок написав у Facebook Глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"У порт прийшов контейнер із 885 тис батарейок і акумуляторів. На виїзді з митного терміналу контейнер зупинила на переогляд мобільна група Координаційно-моніторингової митниці - і виявилося, що там на 499 тис батарейок більше!" - написав він.
"На жаль, це досить типовий схематоз, коли товару більше або він дещо відрізняється від заявленого - кожен же контейнер не вивантажиш і не перериєш", - додав Нефьодов.
За словами глави митниці, боротися з такими порушеннями допоможуть інвестиції в митну інфраструктуру. Нефьодов зазначив, що в Одесі на митниці, наприклад, досі немає власних ваг.
"Складено протокол, товар вилучено, ще й є підозра, що частина товару контрафакт... Дякую за підтримку у цьому кейсі Управлінню СБУ в Одеській Області, зупиняли цей вантаж спільно!" - додав керівник митниці.
Звучит, как начало задачи из учебника по математике для младших классов.
Источник: https://censor.net.ua/p3176239
Звучит, как начало задачи из учебника по математике для младших классов.... а теперь вопрос сколько баксов потеряет бизнесмен Штуцерман ,если он не заплатит таможеннику Сидоренко 500 баксов?
покупайте только батарейки «дети прокурора»!
«дети прокурора» - сядут не скоро... ))))