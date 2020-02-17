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Все про:контрабанда (1093) Одеса (2363) Нефьодов (146) Державна митна служба (13)

 "Типовий схематоз": в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов. ФОТО

В Одеський порт прийшов контейнер із 885 000 батарейок і акумуляторів. Але під час огляду з'ясувалося, що в ньому на 499 000 батарейок більше, ніж було заявлено.

Про цей випадок написав у Facebook Глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"У порт прийшов контейнер із 885 тис батарейок і акумуляторів. На виїзді з митного терміналу контейнер зупинила на переогляд мобільна група Координаційно-моніторингової митниці - і виявилося, що там на 499 тис батарейок більше!" - написав він.

"На жаль, це досить типовий схематоз, коли товару більше або він дещо відрізняється від заявленого - кожен же контейнер не вивантажиш і не перериєш", - додав Нефьодов.

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За словами глави митниці, боротися з такими порушеннями допоможуть інвестиції в митну інфраструктуру. Нефьодов зазначив, що в Одесі на митниці, наприклад, досі немає власних ваг.

"Складено протокол, товар вилучено, ще й є підозра, що частина товару контрафакт... Дякую за підтримку у цьому кейсі Управлінню СБУ в Одеській Області, зупиняли цей вантаж спільно!" - додав керівник митниці.

Типовий схематоз: в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов 01
Типовий схематоз: в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов 02
Типовий схематоз: в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов 03
Типовий схематоз: в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов 04
Типовий схематоз: в Одесу намагалися ввезти на пів мільйона батарейок більше, ніж задекларували, - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176239
 
 
 Топ коментарі
 
***
покупайте только батарейки «дети прокурора»!
«дети прокурора» - сядут не скоро... ))))
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"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там еб@нутые все что ли?"
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Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки!
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снова нефьодову не отстегнули вовремя))
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> В Одесский порт пришел контейнер с 885 000 батареек и аккумуляторов. Но при осмотре выяснилось, что в нем на 499 000 батареек больше, чем было заявлено.

Звучит, как начало задачи из учебника по математике для младших классов.
Источник: https://censor.net.ua/p3176239
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В Одесский порт пришел контейнер с 885 000 батареек и аккумуляторов. Но при осмотре выяснилось, что в нем на 499 000 батареек больше, чем было заявлено.

Звучит, как начало задачи из учебника по математике для младших классов.... а теперь вопрос сколько баксов потеряет бизнесмен Штуцерман ,если он не заплатит таможеннику Сидоренко 500 баксов?
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Ну, молодцы. Но теперь остаётся проверить весь остальной товар. Приготовьтесь ох... В общем изумляться.
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***
покупайте только батарейки «дети прокурора»!
«дети прокурора» - сядут не скоро... ))))
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"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там **@нутые все что ли?"
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батарейка наче дріб'язок, але в такій кількості - 500тис сума суттєва.
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