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 Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО

Термобаричний заряд ТБГ-7В для РПГ-7В був виготовлений на території РФ у 2003 році. Такі снаряди не виготовляються в Україні і не перебувають на озброєнні ЗСУ.

Снаряд стане доказом у справі проти РФ у Міжнародному кримінальному суді. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Під час робіт із розмінування поблизу ділянки розведення військ у районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року - термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Згаданий боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та використовується виключно армією РФ", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, незаконні збройні формування, контрольовані Росією, використовують такі заряди для військової агресії проти Збройних Сил України.

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"Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Пізніше їх передадуть в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави", - додали в пресслужбі.

Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 01
Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 02
Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176234
 
 
 Топ коментарі
 
Раша государство-агрессор без объявления войны воюет на востоке Украины в ОРДЛО!Подлая недострана!Эта гадина обязана развалиться на куски - Украине и всему миру станет легче!
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кАцаповоенторг - ихтамнЭт...- зЭля в это верит...
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Скоро можна буде відкривати найбільший в світі музей ******** зброї та *********** Мокшандії.
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ні...лише зброї та *********** мокшандії...без "********".бо не не в'яжеться Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6668
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Відправте його Макрону-гандону, хай тішиться
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Не просто верит, он это продвигает.

Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2628
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Ну падумаешь, снаряд просто заблудился. С кем не бывает, да и шо с него взять, железяка хренова.
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Раша государство-агрессор без объявления войны воюет на востоке Украины в ОРДЛО!Подлая недострана!Эта гадина обязана развалиться на куски - Украине и всему миру станет легче!
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И спустят все на тормозах. Как всегда.
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Взагалі то Осел має їхати на Віслюку. Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1412
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Предлагаю замуровать эту штуку в основание "сивоховской платформы".
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Версия будет такой: проклятые укры украли его со склада в Мухосранске, поубивали весь караул и подкинули на свою территорию....
Скабеева с Киселём все обоснуют и вотрут кацапам и нашим сепарам в то место, где должен быть мозг.
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Ну тай що !? Увесь світ знаєт за, шо є ВОЄНТОРГ- і, а мужики: тракторісти, конбайнЬОри, шахтарі і прочая, як прості пацани як малі діти - ******* балуватися оружієм. І достаю его. Гдє только возможно. Хотя владєніє оружіє і запрєщено законом. Но, запрєщеніє і даЙОт тот самий, - как єго, кайф. Особенний кайф, когда водочкі покушают мужікі - такіє ігрі на пріроде населенія. Воєнторгі оні вєзде - і в Криму билі... І как їм нє бить в ЛуганДоне. Все для удовлєтворєнія потребностєй населенія, особенно мужєской єЙО часті...
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Але перед тим потрібно покласти нашому лоху на стіл.
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ТБГ-7В. Граната с с термобарической смесью типа ОМ-100МИ-3Л (изопропилнитрат с алюминиево-магниевой пудрой), масса 1,9 кг, при подрыве в помещениях, поражает личный состав в объёме до 300м3, а живую силу противника:

на открытой местности, в радиусе 8 метров (201 м2);
в окопах (амбразурах), в радиусе 2 метров (12,5 м2).
Год выпуска самой гранаты. 59-02-03. Самое интересное, цифра 03. Это 2003 год.
Двигатель к гранате выпущен в 2000 году. 522-2-00.


Но ихтамнет)
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А СКОЛЬКО ЕЩЕ НУЖНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА? ИЛИ ЖДУТ ПОКА НАЙДУТ ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ МАЛОЙ МОЩНОСТИ? НО ДАЖЕ ТОГДА НАВЕРНО ВЫРАЗЯТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕНОСТЬ
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