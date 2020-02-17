 Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО

Снаряд стане доказом у справі проти РФ у Міжнародному кримінальному суді. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Під час робіт із розмінування поблизу ділянки розведення військ у районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року - термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Згаданий боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та використовується виключно армією РФ", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, незаконні збройні формування, контрольовані Росією, використовують такі заряди для військової агресії проти Збройних Сил України.

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"Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Пізніше їх передадуть в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави", - додали в пресслужбі.





