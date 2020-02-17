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Все про:Біла_Церква (59) зґвалтування (118) Нацполіція (9013)

 Поліція Білої Церкви затримала двох хлопців за нанесення ножових поранень, зґвалтування і грабіж місцевої жительки. ФОТО

У Білій Церкві двоє хлопців 18 та 19 років напали на місцеву 41-річну жінку. Один із них завдав їй кілька ударів ножем у груди і зґвалтував. Інший - забрав у жертви мобільний телефон.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє невідомих напали на перехожу пізно ввечері на безлюдній вулиці. Один із них завдав кілька ударів ножем жінці в груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший - спостерігав з боку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон. Після чого вони зникли в невідомому напрямку.

Поранена жінка, яка жила неподалік, змогла дістатися додому. Там вона викликала медичну допомогу і поліцейських, яким описала прикмети нападників. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви доставили в лікарню.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Білоцерківського відділу поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

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Ними виявилися двоє місцевих жителів 18-ти та 19-річного віку. Вони зізналися в скоєному, надали свідчення. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання одного з них поліцейські виявили і вилучили речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

Поліція Білої Церкви затримала двох хлопців за нанесення ножових поранень, зґвалтування і грабіж місцевої жительки 01

За даним фактом відкрито три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. Ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Меншому зловмисникові, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж. Його старший товариш підозрюється в скоєнні розбійного нападу та зґвалтуванні.

Зараз вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманих визначить суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176233
 
 
 Топ коментарі
 
Подростки? 18 и 19 лет- это подростки??? Это уже вполне выросшие ублюдки!!!
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Чому майбутній? Вони вже виборці.
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ПОДРО́СТОК

Мужской род

Мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству преимущ. от 12 до 16 лет.
Каким боком эти два выродка подпадают под формулировку "подросток"?!
Еще напишите #анижидети!
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С целью обеспечения голосования осужденных организовано 143 специальных избиратели участка в 130 учреждениях исполнения наказаний и в следственных изоляторах.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев в своем блоге на "Цензор.Нет" сообщил, что по оценкам на 20 марта количество избирателей, которые должны проголосовать на образованных спецучастках составляет 53 314 человек.
https://24tv.ua/ru/kak_smogut_progolosovat_zakljuchennye_na_vyborah_prezidenta_n1133774
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отодрать засранцев черенком швабры ...
а шоб знали !!! Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы - Цензор.НЕТ 8864
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Середньостатистичний виборець Володимира Зеленського - це студент чи студентка, які проживають або навчаються в обласному центрі півдня чи центру України.
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То есть, интеллигенция, хорошо. Так, а где написано, что эти двое студенты?
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По итогам 2018 Украина вошла в ТОП 20 потребителей сайта "Pornhub". Статистика-78% молодые люди до 25 лет. Предпочтения- 60%"порно аниме", 40% "порно со взрослыми". Согласно статистики ЦВК- ЭТО ИЗБИРАТЕЛЬ КЛОУНА! Психология особи, в голове трахнуть игрушку, а потом свою мамашу!
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а шо так, ильюша? Обиделся? Обидное услышал? Кстати, ты единственный с этими писюнковыми смайликами. Очень просто идентифицировать ...
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у дидов которые выпивалы уже наверно не стоит
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Обиделась?!
Ну, не обижайся, он не прав, конечно.
Это не электорат "слуг", это будущие "новые лица", депутаты-слуги, которым, чтоб карьеру сделать, осталось только научиться проституток "без табу" заказывать и с резиновыми бабами обращаться.
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Какой-такой электорат? У них в Раде такой сидит.
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Цікаво, скільки вам за це лайно платять...
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Мені ніхто не платить.А всі подібні або не ходили на вибори,або голосували за слуг.І не потрібно казати,що це не правда.
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Брешеш ти. Бо ти не маєш геть ніякої інформації щодо того. за кого голосували "всі подібні". Тобі просто побобається так вважати, хоча ти не маєш для цього жодних підстав - тому ти просто брешеш і сам знаєш, що брешеш.
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Tierre Я з подібними особами якраз зустрічався.І знаю за кого такі голосували.Всі алкоголіки,наркомани і інші,всі голосували за нового президента.А от ти себе переконуєш,що це не так.Але це саме так.
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з огляду на те, який шлак туди обрали від слуг урода, то тут все однозначно, шлак обрав таке саме. це ж саме просте, в гурті злочинців кого обирають лідером, правильно - найгіршого, тому кого міг обрати лохторат шмарклі.
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Подростки? 18 и 19 лет- это подростки??? Это уже вполне выросшие ублюдки!!!
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"Погрели писюна", называется... И оно того стоило?... Дебилы, ***...
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Читайте далі - пригоди "Маши" і "Валі" у колонії по петушиній статті...
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...издержки воспитания по расейским лекалам....руцке мир в натуре.. Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы - Цензор.НЕТ 9064...
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Новости реально полный треш. Очередное пробитое дно за другим.
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ПОДРО́СТОК

Мужской род

Мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству преимущ. от 12 до 16 лет.
Каким боком эти два выродка подпадают под формулировку "подросток"?!
Еще напишите #анижидети!
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Деградировали от шутеек про порноактрису..которую быдлу преподносили как очень остроумную и смешную. Вот вам и отрицательная селекция в действии.
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это они насмотрелись как пэтя всю Украину драл,
и пошли по его стопам ))) Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы - Цензор.НЕТ 7134
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У нас нет социальных государственных программ для населения, сколько же в стране бычья и быдла, ни к чему не стремящегося, не думающего, без чести и совести, просто моральных уродов.....
Смотрю иногда стримы украинских блогеров по Украине - страх и отвращение!
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сепаратизму смерть Все те саме,що і в московитів.А мене ще тут критикували і казали,що в нас населення не таке.Так звісно є хороші і грамотні люди,але їх переважна меншість.
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Жаль что этих гавнюков тупоголовых муж или сын этой женщины не поймали. Хоть это и не гуманно...
Нужно им теперь настоящее ауе показать, шоб аж до соплей. Шо ж там за родители, интересно.
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"...Ими оказались двое местных жителей 18 - и 19-летнего возраста. Они признались в содеянном, предоставили показания..."

Ну раз признались в скоєному і надали покази, то пожурити і відпустити. В Україні ж самий гуманний суд в світі , вони і беркутівців можуть відпустити.
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зачем их задержали? на месте пришили б и точка...
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У троллей во всем политика, даже в этом деянии слуги народа виноваты и это уже диагноз
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Обувной нож не является холодным оружием.
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Так у них и статьи за оружие нет....Пока еще нет...
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Эксперты обычно определяют, что является холодным оружие и в этом учитывается не только длина клинка.
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Покажіть обличчя цієї мразоти. Країна має знати майбутніх (вибачте за кримінальний жаргон) "півнів".
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Изнасиловал? А что после такого еще и стояк будет? Ну тогда это не люди, это звери которые получают возбуждение от чужих страданий. Таких нужно под эвтаназию и точка.
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Практично готові кандидати до виборів принаймні у Білоцерківську селищну раду від СН !
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К успеху шли... Не получилось, не фартануло...
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Як же низько впала порохоботівська шобла,вже і на цій гнилій битовусі порохня збиткуєтся-шакали розтині.
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шансона наслушались и вперед....это только кажется "откуда такие берутся"? А рашиская блатная романтика которая прёт из всех щелей у нас? шансон, дебильные сериалы про мусоров-воров...постоянные новости о запредельной жестокости по тВ...Как только всю эту пену перестанут пихать в глаза и уши - дегенератов станет сильно меньше.
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То есть, покушение на умышленное убийство там не было? Всего то грабёж и изнасилование. Ну и страна...
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А тепер трохи математики. Цим біологічним молекумам 19 років, тобто з'явилась в передчас 2001 року. Саме піпл зрозумів, що совдепа нема, роботи нема, всі одне на одному нагрівають, бандитізм перейшов на новий рівень олігархії, медицини нема, освіти нема, алкоголь і наркота є, особливо на нього підсідає провінція, де нема чим зайнятись, як тільки коштовності від сесесер нести в ломбард. І що ви очікуєте від цього покоління???
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немыслимо. нелюди. ублюдки. срок им по максимуму.
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