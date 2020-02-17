 Поліція Білої Церкви затримала двох хлопців за нанесення ножових поранень, зґвалтування і грабіж місцевої жительки. ФОТО

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє невідомих напали на перехожу пізно ввечері на безлюдній вулиці. Один із них завдав кілька ударів ножем жінці в груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший - спостерігав з боку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон. Після чого вони зникли в невідомому напрямку.
Поранена жінка, яка жила неподалік, змогла дістатися додому. Там вона викликала медичну допомогу і поліцейських, яким описала прикмети нападників. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви доставили в лікарню.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Білоцерківського відділу поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.
Ними виявилися двоє місцевих жителів 18-ти та 19-річного віку. Вони зізналися в скоєному, надали свідчення. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання одного з них поліцейські виявили і вилучили речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.
За даним фактом відкрито три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. Ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Меншому зловмисникові, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж. Його старший товариш підозрюється в скоєнні розбійного нападу та зґвалтуванні.
Зараз вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманих визначить суд.
Заместитель министра юстиции Денис Чернышев в своем блоге на "Цензор.Нет" сообщил, что по оценкам на 20 марта количество избирателей, которые должны проголосовать на образованных спецучастках составляет 53 314 человек.
https://24tv.ua/ru/kak_smogut_progolosovat_zakljuchennye_na_vyborah_prezidenta_n1133774
а шоб знали !!!
Ну, не обижайся, он не прав, конечно.
Это не электорат "слуг", это будущие "новые лица", депутаты-слуги, которым, чтоб карьеру сделать, осталось только научиться проституток "без табу" заказывать и с резиновыми бабами обращаться.
Мужской род
Мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству преимущ. от 12 до 16 лет.
Каким боком эти два выродка подпадают под формулировку "подросток"?!
Еще напишите #анижидети!
и пошли по его стопам )))
Смотрю иногда стримы украинских блогеров по Украине - страх и отвращение!
Нужно им теперь настоящее ауе показать, шоб аж до соплей. Шо ж там за родители, интересно.
Ну раз признались в скоєному і надали покази, то пожурити і відпустити. В Україні ж самий гуманний суд в світі , вони і беркутівців можуть відпустити.