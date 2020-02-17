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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1273) СБУ (5311) крадіжка (348) школа (799)

 Посадовці привласнили близько 7 млн грн на ремонті школи в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Дніпрі корупційний механізм привласнення бюджетних коштів посадовцями органу місцевого самоврядування під час капітального ремонту комунального закладу освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що впродовж 2018 - 2019 років один із департаментів органу місцевого самоврядування Дніпропетровщини провів низку публічних тендерних закупівель із капітального ремонту будівель та благоустрою прилеглої території навчального закладу на загальну суму 49 мільйонів гривень. За версією слідства, перемогу на тендері штучно отримали афілійовані з чиновниками фірми.

Під час здійснення реконструкції та благоустрою об’єкту головні підрядники у звітній документації свідомо дублювали частину виконаних робіт. За попередніми оцінками фахівців, ця оборудка дозволила привласнити майже 7 мільйонів гривень бюджетних коштів, які у подальшому були виведені через фірми-прокладки у тіньовий обіг.

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У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили тендерну документацію, підписані акти виконаних робіт, платіжні доручення та іншу документацію, що свідчить про проведення незаконної оборудки.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України проводяться відповідні експертизи для повідомлення про підозру особам, причетним до протиправної схеми.

Посадовці привласнили близько 7 млн грн на ремонті школи в Дніпрі, - СБУ 01
Посадовці привласнили близько 7 млн грн на ремонті школи в Дніпрі, - СБУ 02
Посадовці привласнили близько 7 млн грн на ремонті школи в Дніпрі, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176232
 
 
 Топ коментарі
 
Капітально поповнили власні банківські рахунки.
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когда прератится такая постанова вопроса? ка понять присвоили? украли, ограбили, сговор гуппы лиц. организаия и преступный сговор. это же все отягчающие. почему олхозник получает 3 года за украденного поросенка с фермы?
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Страшно представить сколько еще присвоят на строительствах 100 школ, 100 больниц, 100 стадионов и на анонсированном с 1-го марта масштабном ремонте дорог, если только на одной школе присвоили 7 млн.
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Капітально поповнили власні банківські рахунки.
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Это когда нибудь закончится? Нет! Потому что власть покрывает взяточников , казнокрадов и педофилов. В стране, где на троне сидит шут - по другому и быть не может. Покажите хотя бы одного из проворовавшихся реально на зоне. Не покажут, их там нет!
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а не Юга Голик ли это ?
он так хвалился отремонтированными школами в Днепре...что теперь "узеленского" он главный по ремонту дорог
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Не, не в Днепре. ОГА занималась областью. Раньше он мог написать о планах и о результатах. А сейчас остаётся писать только о планировании. Он наверно думал, что пошел на повышение, а пошел работать ширмочкой для зелебеней.
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когда прератится такая постанова вопроса? ка понять присвоили? украли, ограбили, сговор гуппы лиц. организаия и преступный сговор. это же все отягчающие. почему олхозник получает 3 года за украденного поросенка с фермы?
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Потому, что прокурор не берёт взяток холодцом!
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Так будет правильнее, старые чиновничьи "низы" смотрят и повторяют новые чиновничьи "верхи" и видимо чиновники "слуги" присвоили себе около 700 000 млн грн на нафуй никому не нужный "офис" "слуг" с магазинам и кафешками на первом этаже по 79 гривен жратва с мясом на обед для "слуг".
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Страшно представить сколько еще присвоят на строительствах 100 школ, 100 больниц, 100 стадионов и на анонсированном с 1-го марта масштабном ремонте дорог, если только на одной школе присвоили 7 млн.
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И как бы причём тут смотрящий за всеми стройками области, перебежавший к премьеру Лёхе, советник Голик ???
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Хочу, что б было очень много. А воровать не умею.(((
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так воровать и не надо. берешь много денег, платишь нужному человеку, тебя назначают на высокопоставленную должность, а потом тебе просто приносят много денег за подпись))) но все равно сначала надо много заплатить))) ищи бабло)))
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Отрубать руки! Воровство заложено в генах совка, уговоры, надеяться на совесть, не даёт результатов, значить...
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воровство есть у всех, ненадо ля-ля. и на западе есть коррупция. но в отличии от нынешнего времени, в совке за расхищение гос имущества не только реально сажали, но и стреляли, потому столько как сейчас не воровали
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Очередной пиар ЗЕлёного быдла. Теперь в лице СБУ. Вопрос - где в ремонте школы, эти зелёные шакалы нашли угрозу национальной безопасности?! Там что, схрон с оружием нашли? Базу ДРГ МО РФ? Нет. Так что там делает СБУ? Денег хочет? На ремонте моста пиарилась ОПГ ГПУ - денег турки не дали, облюдки умылись и заткнулись. СБУ скатилась до ремонта школы... шо, совсем плохо в профессии? Всех шпионов переловили и от скуки решили проверить акты выполненных работ? Переквалифицировались в сметчики? А Дубинский их главный консультант. Шуты из "Квартал 95" превратили страну в дешёвый балаган. Так это они ещё "стратегически мыслить не могут"...
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Сколько уже таких новостей было за 6 лет...а хоть кого нибудь посадили?
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А ЗАЧЕМ ПОКАЗЫВАТЬ ЧТО СПОЙМАЛИ? ПОКАЖИТЕ КОГО ПОСАДИЛИ УЖЕ? ЕЩЕ НИРАЗУ НЕ ПОКАЗАЛИ ЧТО КТО ТО СИДИТ!
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Базар, один лишь базар, а толку-то никакого, так тогда, зачем п#здеть вообще об этом???
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Да замнут это дело и баста, точно так же, как и с мостом, миллионы украдено, ну и что, Михаил Лысенко сидит? А хренушки, то есть сидит, но на своём месте и на своей должности, как ни в чём не бывало. Зеленский дал полнейшую свободу этим коррупционерам, полнейший бардак творится при его власти.
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Скажите Филатову . Он не в курсе. Эта тварь очень занята сносом гаражей у 80-летних пенсов.
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