 Посадовці привласнили близько 7 млн грн на ремонті школи в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що впродовж 2018 - 2019 років один із департаментів органу місцевого самоврядування Дніпропетровщини провів низку публічних тендерних закупівель із капітального ремонту будівель та благоустрою прилеглої території навчального закладу на загальну суму 49 мільйонів гривень. За версією слідства, перемогу на тендері штучно отримали афілійовані з чиновниками фірми.

Під час здійснення реконструкції та благоустрою об’єкту головні підрядники у звітній документації свідомо дублювали частину виконаних робіт. За попередніми оцінками фахівців, ця оборудка дозволила привласнити майже 7 мільйонів гривень бюджетних коштів, які у подальшому були виведені через фірми-прокладки у тіньовий обіг.

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У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили тендерну документацію, підписані акти виконаних робіт, платіжні доручення та іншу документацію, що свідчить про проведення незаконної оборудки.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України проводяться відповідні експертизи для повідомлення про підозру особам, причетним до протиправної схеми.





