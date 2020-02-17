 Поліція у Хмельницькому затримала вірменина, який вимагав "борг" $20 тис. у матері своєї співмешканки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час перевірки оперативники УДВБ НПУ та Управління карного розшуку поліції області встановили особу вимагача. Ним виявився 38-річний громадянин Республіки Вірменія. Іноземець познайомився з дочкою заявниці в мережі інтернет, після чого на власному автомобілі перетнув кордон України і почав жити в її квартирі.

Під час знайомства з потерпілою - матір'ю співмешканки, яка займається підприємницькою діяльністю в Хмельницькому, чоловік розповів, що в Москві нібито теж має власний бізнес. Жінка, зі свого боку, обмовилася, що в столиці Росії живе батько її дочки.

Через деякий час іноземець подзвонив своїй названій тещі і повідомив, що знайде її колишнього чоловіка, але це буде коштувати 5000 доларів США. Жінка категорично відмовилася платити будь-які кошти, оскільки не просила ні про яку послугу. Після цього їй на телефон посипалися повідомлення з погрозами фізичної розправи над нею та її нинішнім чоловіком. Для переконливості зловмисник "поставив жінку на лічильник", і вже через два тижні розмір неіснуючого боргу становив 20 тис. доларів США.





Вимагача затримали "на гарячому" - одразу після передачі йому частини коштів у сумі 120 тис. гривень.

Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Суд відправив зловмисника під арешт на 60 діб без права внесення застави. За вимагання та погрози фізичною розправою іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.