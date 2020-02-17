EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Суспільство
  3862  24
Все про:Вірменія (166) Нацполіція (9013) рекет (51) Хмельницький (151)

 Поліція у Хмельницькому затримала вірменина, який вимагав "борг" $20 тис. у матері своєї співмешканки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція у Хмельницькому затримала іноземця, який вимагав у 57-річної жінки неіснуючий борг. У разі відмови віддати гроші зловмисник погрожував потерпілій фізичною розправою.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час перевірки оперативники УДВБ НПУ та Управління карного розшуку поліції області встановили особу вимагача. Ним виявився 38-річний громадянин Республіки Вірменія. Іноземець познайомився з дочкою заявниці в мережі інтернет, після чого на власному автомобілі перетнув кордон України і почав жити в її квартирі.

Під час знайомства з потерпілою - матір'ю співмешканки, яка займається підприємницькою діяльністю в Хмельницькому, чоловік розповів, що в Москві нібито теж має власний бізнес. Жінка, зі свого боку, обмовилася, що в столиці Росії живе батько її дочки.

Через деякий час іноземець подзвонив своїй названій тещі і повідомив, що знайде її колишнього чоловіка, але це буде коштувати 5000 доларів США. Жінка категорично відмовилася платити будь-які кошти, оскільки не просила ні про яку послугу. Після цього їй на телефон посипалися повідомлення з погрозами фізичної розправи над нею та її нинішнім чоловіком. Для переконливості зловмисник "поставив жінку на лічильник", і вже через два тижні розмір неіснуючого боргу становив 20 тис. доларів США.

Поліція у Хмельницькому затримала вірменина, який вимагав борг $20 тис. у матері своєї співмешканки 01

Поліція у Хмельницькому затримала вірменина, який вимагав борг $20 тис. у матері своєї співмешканки 02
Поліція у Хмельницькому затримала вірменина, який вимагав борг $20 тис. у матері своєї співмешканки 03

Вимагача затримали "на гарячому" - одразу після передачі йому частини коштів у сумі 120 тис. гривень.

Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Суд відправив зловмисника під арешт на 60 діб без права внесення застави. За вимагання та погрози фізичною розправою іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176226
 
 
 Топ коментарі
 
Коли мова про кацапа або грузина, останнім часом всі (в т.ч. Цензор і поліція) пишуть "иностранца", а тут "задержала армянина". Що за подвійні стандарти?
 показати весь коментар
 
Повесть этого бойкого Ару за яйца где-нибудь в гараже и через неделю зайти поинтересоваться, как дела.
 показати весь коментар
 
Спасибо доче за зятька! Украинские парни ведь такие скучные.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коли мова про кацапа або грузина, останнім часом всі (в т.ч. Цензор і поліція) пишуть "иностранца", а тут "задержала армянина". Що за подвійні стандарти?
 показати весь коментар
 
 
не толерантно )))) про рашку - иносранец... а тут сразу... без реверансов ))))
 показати весь коментар
 
 
Понял - украинский неонацизм во всей красе.
 показати весь коментар
 
Багатонаціональний мультикультурний народ Вірменії...
 показати весь коментар
 
 
ну хотя би тому що - грузину воюють на нашому боці і підтримують нас , морально правда . а армяни на тому боці і держава їхня за россію і воювали проті нас деякі , по криму то вообще атас , скільки армян було в самообороні
 показати весь коментар
 
 
Менты пишут "гражданин Республики Армения", и в заголовке на сайте у них таки "іноземець".
А шо он армянин - це уже цензор неполиткорректно нафантазировал.
Может он киприот, например, или полинезиец.
 показати весь коментар
 
 
ПОРА требовать введение виз с странами пост совка .

Украина- мирная страна , а сюда лезет всякая совковая шваль без виз
 показати весь коментар
 
 
Армяшка берега попутал-- дать ему по максимуму пусть сидит вымогатель хренов !!! Доцю тупорылую под зад коленом что бы головой думала а не задницей Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего "долг" в $20 тыс. у матери своей сожительницы - Цензор.НЕТ 1344
 показати весь коментар
 
 
Повесть этого бойкого Ару за яйца где-нибудь в гараже и через неделю зайти поинтересоваться, как дела.
 показати весь коментар
 
 
За два тижні 5000 доларів стали 20000 доларів. Треба Гончаруку так давати кредит.
 показати весь коментар
 
 
Армяне - они такие. Знаю по личному опыту. Не лучше евреев.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо доче за зятька! Украинские парни ведь такие скучные.
 показати весь коментар
 
 
Да когда же эти детские законы изменят надо таких сажать лет на 15 и выше.
 показати весь коментар
 
 
как-то не раскрыта тема сисек (пардон)
доченька что думает по поводу оборотистости своего хахаля ??? и его наезда на маман ???
 показати весь коментар
 
 
..хахлушкы дурновати на всю голову...Шевченка читать нужно, там про все есть, и про это тоже... Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего "долг" в $20 тыс. у матери своей сожительницы - Цензор.НЕТ 7952...
 показати весь коментар
 
"кохайтеся чорноброві, та не з ч...рбанами .....". Наша ДПС та геніальний клуб Пристайка, що називається МЗС нехай спочатку полічать в які країни (колишнього СССР) та у якій кількості виїжджають українці (без Євросоюзу, США та інш. котрі до нас мало їздять), і введуть візові квоти а не безвізовий режим. Тим більше Вірменія - це ж сателіти кремля, в ООН голосують проти України. Пора вже з усіма країнами котрі проти України ввести візовий режим = ворог так ворог, принцип рівної дії і взаємності у міжнародному праві. Вбили москалі 3000 українських військових, відповідно ми маємо законне міжнародне право вбити 3000 військових РФ, так сами майнова шкода, захоплення кораблів, людей
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору