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Все про:алкоголь (688) зброя (1456) Рівненщина (487) Національна гвардія (666) ДБР (879)

 П'яний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТО

Направлено до суду обвинувальний акт щодо солдата-строковика Національної гвардії України. Військовослужбовця звинувачують у втраті військового майна, вчиненій в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.2 ст. 413 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року нацгвардієць, під час забезпечення громадської безпеки та порядку на території Сарненського району Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втратив ввірене для службового користування військове майно - спеціальний пристрій для відстрілу гумовими кулями з 12 патронами до нього.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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Пяний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР 01

Пяний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176225
 
 
 Топ коментарі
 
Все крупней и крупней дела у ГБР. То 300 патроноыв , то автомат.Там где склады , вагоны. и стройки , ГБР не интересно.
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В карауле на вышке, за поставленный на пол автомат, давали втык, а тут потерял Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 7752
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Це ті НГ шо з бурштинщиками борюцця. Така от барьба...
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игде ж оно шарохалось...с "военным имуществом"...и еще и пьяным...
дисциплинка однако... ни... ни... никуда не годится ))))
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В карауле на вышке, за поставленный на пол автомат, давали втык, а тут потерял Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 7752
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Ха! У нас ловили шапкой или пилоткой гильзы вылетающие из карабина.
В один из дней когда я был дежурным по роте все ушли на стрельбы, пришли значительно позже, искали недостающие стреляные гильзы
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Когда заряжались перед нарядом, были кадры что теряли патроны, вот это был залет.
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Я сам ловив. Шапка підгоріла. Вухо шкрябала.
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В армії не ма такого слова "потєрял". Пьяный солдат-срочник потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 7100
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То тобі ***** видасть. Щоб добре принця Колю охороняв.
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Все крупней и крупней дела у ГБР. То 300 патроноыв , то автомат.Там где склады , вагоны. и стройки , ГБР не интересно.
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С такой динамикой-через год дойдем,до взорванных складов.
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а гбр преступления не выявляет, а только расследует. нефиг было полномочия прокуратуры по общему надзору убирать.
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Да ладно.Кто ответил,за сданные врагу оружейные комнаты воинских частей и гор.отделов милиции? Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 1769
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така в нас гвардія. можна набуяритися і все загубити. Невдовзі Донецьк підуть брати .
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Это как же надо нажратся что у него пистолет сперли.
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Это что.Недавно писали полицейского(реформированного)-собутыльники огуляли. Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 5867
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Це не пистолет, це устройство для отстрела резиновых пуль
Боевая эффективность данного устройства при стрельбе весьма низкая, однако её можно значитьельно повысить, если данным устройством гепнуть правонарушителя по башне.
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Піштолєт піштолєт, який піштолєт? Усього навсього устройство! Нагородити іменним, щоб коли згубить, знати кому віддати!
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За 300 доларів дадуть 3 роки? Положіть його на лавку і шпіцрутенами по дупі., зразу і пити перестане П'яний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР - Цензор.НЕТ 5030
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там по статье не прописана сумма ущерба. у нас в области несколько бойцов осудили за прое.анные броники ценой по 4-5 штук гривен
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н завжди ж можна відшкодувати збитки. Якщо крадуть мільони то застава, відшкодування, а якщо .................. П'яний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР - Цензор.НЕТ 1861
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да ну нафиг, мог же сказать мол обманули и поверил, подалься в сепары - отделался бы годом условно
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так пьяный он именно потому, что "потерял".... ) ну это я так думаю......
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Ну шо с ним делать,понять простить у нас это могут.
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ХИ-ХИ СРОЧНИК РЯДОВОЙ ПЬЯНЫЙ. У КУСКА СПРОСИ, ГДЕ ПРОДАЛ.
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то есть, не хочешь считаться пьянью и рванью - откупись от армии, пусть там идиоты служат?
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Зато несрочники распространяют оружие по стране с бешеной скоростью, на танке не догонишь.
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не варто сподіватись, що срочники - це армія
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как раз срочник больше армия - чем нынешние контрактники. сейчас возьми любого контрактника, он и не вспомнит когда строевой подготовкой занимался или уставы читал. живут дома, а не в казарме, рабочий день с 8 до 17, получают неплохую зарплату и по сути на службе занимаются всякой парко-хозяйственной деятельностью
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ТРИ года за резинку???
Что-то слишком много... За такое время можно заработать на несколько полноценных стволов...
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