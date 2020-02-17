 П'яний солдат-строковик втратив зброю на Рівненщині, йому загрожує до 3 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року нацгвардієць, під час забезпечення громадської безпеки та порядку на території Сарненського району Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втратив ввірене для службового користування військове майно - спеціальний пристрій для відстрілу гумовими кулями з 12 патронами до нього.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.
У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
дисциплинка однако... ни... ни... никуда не годится ))))
В один из дней когда я был дежурным по роте все ушли на стрельбы, пришли значительно позже, искали недостающие стреляные гильзы
Боевая эффективность данного устройства при стрельбе весьма низкая, однако её можно значитьельно повысить, если данным устройством гепнуть правонарушителя по башне.
Что-то слишком много... За такое время можно заработать на несколько полноценных стволов...