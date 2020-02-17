 Мюнхенський план з "12 кроків" і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
"Так званий Мюнхенський план з 12 кроків "до посилення безпеки в Україні" і нинішній виступ представника ОПЗЖ на Погоджувальній раді Верховної Ради України - це все одна велика кремлівська провокація і інформаційна спецоперація. Категорично неприйнятно в умовах військової агресії Росії проти України проводити спільні заходи щодо будь-яких історичних або святкових дат! А тим більше втягувати в російську пропагандистську кампанію Верховну Раду України! Це моя офіційна публічна позиція, як віцеспікера Верховної Ради!" - заявила Кондратюк.
"А наш український День пам'яті і примирення і святкові заходи з нагоди Перемоги над нацизмом у II-й світовій війні мають виглядати, як на цьому фото. Степан Петраш (воїн УПА) і Іван Залужний (офіцер Червоної армії) - дід полеглого в російсько українській війні Івана Гутника-Залужного, лейтенанта, командира взводу Нацгвардії України", - додала вона.
Раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабинович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.
Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму". Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували. У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.
Кстати про бабку и дедку, если бы те не сгинули, которые сгинули, так я бы тоже не родился выходит, так что перестань верить в эту чушь))
А главное - орки становятся сторонами конфликта в и вокруг Украины,.
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·2 ч
Сивохо анонсував запуск національної платформи примирення. Тобто як і путін, влада вважає, що від 2014 року у нас громадянська війна, а не агресія росії, тому миритися треба між собою. Тепер ясно, хто в Україні причетний до російсько-мюнхенського плану «12 кроків»: влада!
Начинай.
17.02.2020, 16:56 • 190 • 0
Про стратегію і тактику в ОПУ.
1. Володимир Зеленський щиро зізнався, що в нього інколи нема часу думати. Тепер певні прийняті ним рішення можна пояснити, але не зрозуміти.
2. Виявляється, що мова взагалі не йде про якусь стратегію в діяльності президента, що ставить ОПУ у нетактовне становище.
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3. Всі рішення ОПУ щодо Донбасу і є результатом відсутності стратегії в Зеленського та його оточення.
4. Мир за всяку ціну є метою, але хибною.
5. Мир на умовах країни-агресорки називається капітуляцією і враховує інтереси агресорки, рішення для капітуляції чинна влада називає компромісом.
6. Бажання провести місцеві вибори на Донбасі восени якраз наочно демонструє відсутність стратегії в ОПУ, хоча, можливо, свідомо виконується стратегія Росії.
7. На окупованій частині Донбасу, де за український прапор й українську мову можуть затримати, у найкращому разі, бо все українське заборонене, чинна влада збирається проводити вибори за українськими законами. ОПУ при розумі і має здоровий глузд?
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8. Зрозуміло, що провівши вибори, чинна влада хоче легітимізувати ОРДЛО й почати з ними домовлятися, чого прагне й вимагає Росія.
9. Все, що робить ОПУ, не потребує ніякої стратегії, бо визнання ОРДЛО легітимізує російську тезу про внутрішній конфлікт в Україні, який вже давно озвучений і зрозумілий без стратегії.
10. На мою думку, всі ці дії, якщо будуть здійснені, призведуть до поганих наслідків для країни, бо насправді ОПУ хоче інтегрувати Україну в ОРДЛО на їхніх умовах, нехтуючи інтересами всієї України, при цьому фактично відмовляючись від Криму
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Віталій БАЛА
Телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные уступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=740688779668784&id=100011830050778
Не дай Боже Зебильной нечисти что то подобное провернуть!