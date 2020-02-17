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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (7091) День Перемоги (249) Росія (26470) Мюнхен (123) Кондратюк Олена (10)

 Мюнхенський план з "12 кроків" і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк. ФОТО

В умовах військової агресії Росії проти України проводити спільні заходи щодо будь-яких історичних або святкових дат категорично неприйнятно.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Так званий Мюнхенський план з 12 кроків "до посилення безпеки в Україні" і нинішній виступ представника ОПЗЖ на Погоджувальній раді Верховної Ради України - це все одна велика кремлівська провокація і інформаційна спецоперація. Категорично неприйнятно в умовах військової агресії Росії проти України проводити спільні заходи щодо будь-яких історичних або святкових дат! А тим більше втягувати в російську пропагандистську кампанію Верховну Раду України! Це моя офіційна публічна позиція, як віцеспікера Верховної Ради!" - заявила Кондратюк.

"А наш український День пам'яті і примирення і святкові заходи з нагоди Перемоги над нацизмом у II-й світовій війні мають виглядати, як на цьому фото. Степан Петраш (воїн УПА) і Іван Залужний (офіцер Червоної армії) - дід полеглого в російсько українській війні Івана Гутника-Залужного, лейтенанта, командира взводу Нацгвардії України", - додала вона.

Мюнхенський план з 12 кроків і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк 01

Мюнхенський план з 12 кроків і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк 02
Мюнхенський план з 12 кроків і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк 03

Раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабинович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму". Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували. У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176220
 
   
 Топ коментарі
 
Коли в твоїй країні 73% зебнів ніяких спецоперацій ворогу і не треба. Самі все здадуть і безкоштовно.
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Дєды и власовцев отправляли в штаб Духонина. А кто такой для Украины Рабинович? Если Путин это Путлер, Рабинович-это Власов 2020.
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Это💩👺🐛 мерзское и скользкое,обворовало Украину ,а теперь рашистам … вылизывает ,как и все слуги 🤢🤡
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Муиюмніваюся, що у Рабиновича хтось колись десь воював. 😁
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Воювали .У 68 році від Різдва Христового проти римлян під час повстання іудеїв.
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Коли в твоїй країні 73% зебнів ніяких спецоперацій ворогу і не треба. Самі все здадуть і безкоштовно.
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Боритеся- поборете. Ми побороли ворога, зрадника-баригу.
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Не будьте опять наивными,оно столько получило за предательство, что хватит и правнукам на райскую жизнь ,в любой точке мира
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Если успеет добежать весь целиком. Очень вероятно, что не успеет.
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Жалко Гитляр не спалил маскву к херам и не дошел до камчатки. Щас бы жили бы хоть без ватников и малороссов (зебилов). Ездили бы на бмв и мерседесах, а не на ланосах и жигулях!!! Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 4948
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Ну ты и придурок, а ты уверен что твои дед с бабкой не сгинули бы в одном из лагерей смерти. Это же надо желать победу фашистам.
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Это все демагогия. Мы бы родились или не родились в любом случае. Нету никакой судьбы, доли. Есть случайные события.
Кстати про бабку и дедку, если бы те не сгинули, которые сгинули, так я бы тоже не родился выходит, так что перестань верить в эту чушь))
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У кацапні "лагєря смєрті" були покручє німецьких. І там теж згинули мільйони українців.
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Люди и ниҐҐерами рождаются и кетайозами, и тому подобным, и котиками и собачками, чистый рандом) Да иесли б папка не купил вина в тот вечер, не факт что ты бы родился, а ты мне тут про фашистов рассказываешь, это хер знает когда было ваще Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 3014
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А есть ли разница между германией и ссср, если они начали 2 мировую союзниками? Я, кстати, сам сын фронтовика, прошедшего 2 мировую от и до, принципиальной разницы не вижу.
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Источник ЧЕГО, ты что-нибудь о пакт М-Р слыхал, а о секретном дополнительном протоколе к слыхал? А о совместном параде в Бресте?
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Это фантазии, а реально испытания даются каждой нации для развития, в ситуации с Украинцами это пока плохо работает. Можно тешить себя тем, что в случае с кацапам это не работает совсем...
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и автобан был бы берлин-владивосток Мюнхенський план з "12 кроків" і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 6478.а не то,шо сичас
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А бубочкины "патрули с орками" тоже кремлевская спецоперация?
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То може він так хоче зменшити кількість сєпарів? Ну тіпо "напали на нас із засідки, ми відстрілювались, але вбили тільки сєпарів..." Хоча кого я обманюю? Воно не те, шо стратегічно мислить не вміє, а в мене складається враження, що воно взагалі не вміє мислити
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И сколько раз так можно сделать без подозрений?
А главное - орки становятся сторонами конфликта в и вокруг Украины,.
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Воно прогугнявіло в інтерв'ю, що в нього взагалі нема часу стратегічно мислити. Мабуть, тому й пригріває коло себе то Богдана, а тепер ось Єрмака,- для мізкового штурму.
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пардоньте - Кондратюк від "Батьківщини", думав зебілка
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Есть разница между газ в 2 раза и учителям - 4000?
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По сути нет, - но просто брехуны не так противны как брехуны-предатели.
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Успехи борьбы Тимошенко с Ющенко и Порошенко это убийца-Янукович и Вислюк у власти...
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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·2 ч

Сивохо анонсував запуск національної платформи примирення. Тобто як і путін, влада вважає, що від 2014 року у нас громадянська війна, а не агресія росії, тому миритися треба між собою. Тепер ясно, хто в Україні причетний до російсько-мюнхенського плану «12 кроків»: влада!
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А Порошенко, против которого ты агитировал, говорил о примирении?
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Порошенко тэж зрадник.
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Наконец-то появилось лишнехромосомное, которое может доказать, что Порошенко предавал Украину, а Зелемойский - нет, потому, что не делает то, что делал Порошенко против паРаши.
Начинай.
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на цензоре про порошенка или хорошо или никак,ато забанят )))
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да ладно...шесть лет не банили-а ща забанят Мюнхенський план з "12 кроків" і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 4016.банят за идиотизм кацапский
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Зебилы,вы оправдываетесь и пытаетесь зелёное кавно из своей тарелке... в чужую миску закинуть? Порох Родину не предавал,продажной шлюхой Украину не называл,на колени перед куйло не становился.Так что не плетите восьмиряки крестиком. Вы Зебилы -это собственные гниды...
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12 кроків!!! - краще б ви свої "ніженьки" ще в дитинстві вкорчили, манкурти
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Якщо воно туди поїде та хто з ним поїде - хай там вони і залишаються.
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А я считаю этот план очень хорошим. Но с уточнением: отправить в парашу жопоблок вместе с зебилами, и пусть они там маршируют Ху*лу на потеху: хотят- по 12 шагов туда-назад, хотят- от забора до обеда. Только без остановки- пока Ху*лу не надоест.
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Те що ви запропонували, це вже буде 13-й шаг. Думаю з усіх 12, ваш останній найкращий. Але крім жопоблоку і зебілів впишіть туди ще й клоуна.
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Бала: ОПУ хоче інтегрувати Україну в ОРДЛО
17.02.2020, 16:56 • 190 • 0

Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 2320
Про стратегію і тактику в ОПУ.
1. Володимир Зеленський щиро зізнався, що в нього інколи нема часу думати. Тепер певні прийняті ним рішення можна пояснити, але не зрозуміти.
2. Виявляється, що мова взагалі не йде про якусь стратегію в діяльності президента, що ставить ОПУ у нетактовне становище.
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3. Всі рішення ОПУ щодо Донбасу і є результатом відсутності стратегії в Зеленського та його оточення.
4. Мир за всяку ціну є метою, але хибною.
5. Мир на умовах країни-агресорки називається капітуляцією і враховує інтереси агресорки, рішення для капітуляції чинна влада називає компромісом.
6. Бажання провести місцеві вибори на Донбасі восени якраз наочно демонструє відсутність стратегії в ОПУ, хоча, можливо, свідомо виконується стратегія Росії.
7. На окупованій частині Донбасу, де за український прапор й українську мову можуть затримати, у найкращому разі, бо все українське заборонене, чинна влада збирається проводити вибори за українськими законами. ОПУ при розумі і має здоровий глузд?
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8. Зрозуміло, що провівши вибори, чинна влада хоче легітимізувати ОРДЛО й почати з ними домовлятися, чого прагне й вимагає Росія.
9. Все, що робить ОПУ, не потребує ніякої стратегії, бо визнання ОРДЛО легітимізує російську тезу про внутрішній конфлікт в Україні, який вже давно озвучений і зрозумілий без стратегії.
10. На мою думку, всі ці дії, якщо будуть здійснені, призведуть до поганих наслідків для країни, бо насправді ОПУ хоче інтегрувати Україну в ОРДЛО на їхніх умовах, нехтуючи інтересами всієї України, при цьому фактично відмовляючись від Криму
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Віталій БАЛА
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Да лучше -бы оно здохло ,какое там одуження
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Шановні дописувачі і читачі, повторюю це класичний цунгванг ,і як би не було прикро в кремлі реально сидять стратеги.Я дуже хочу помилитись але як ніколи ,діяльність влади чи бездіяльність веде до розколу країни.Історія на жаль нас не вчить.Пишу про те ,що бачу,країни поділена на тих хто змучився від війни і тих хто не пробачить кров пролити на сході ,я все сказав.Думайте...
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Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот в принципе согласился с его основными положениями - правда, с оговорками.
Телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом - кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные уступки бла-бла-бла... А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=740688779668784&id=100011830050778
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ОПЗЖ (отпизженые), и пусть меня забанят....
Не дай Боже Зебильной нечисти что то подобное провернуть!
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Частина ланцюгу по втягуванню країни в імперію. Все почалося з конкретного кандидата на посаду, пропихування, переможного маршу і тепер зелені . кроти в туборежимі масштабно невтомно риють.
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Рабинович!ты что мозг тоже ботоксом накачал как твой московский хозяин, и как тебя земля носит?
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Кто поедет в мацкву на парад - обратно пусть не возвращается !!!
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Вся Соловьевоскабеевщена бурлит темой "страны общей советской идентичности " - ну тима мой адрес не дом лине улица- мой адрес савцкий союз
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В начале избиратеьной кампании в идеологах Зеленых ходил такой себе Харебин ( из медиа Курченко-Мацква- Кремляди) , продвигать человека мира , идеологии без патриотизма и национальной идентификации -все это устарело и не требует акцентов национальных идей и пр... Такое как Якубин бегает по каналам от ЗЕ - агитирует за общие учебники по общей истории Рашистов и Украины . В эту теорию очень впрягался Евгений Киселев - продвигать гибриднопроявляющейся руцкйй идеи , защитник к ЗЕленского - свалил с Прямого ... А в свое время работал у Зеленского на интере , приверженец того же Харебина. Потом Харбина ЗЕ вытурили за осознанием , что рано гнать РУЦКМИРСКУЮ идеологию , теперь они думаю, суки, время пришло... УЖЕ пора
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Сейчас штампуют фотки с детьми участниками вяликой атечественной у танков, у пограничных столбов ...Ветераны уж е в Бозе- решили омолодить груди и лацканы пиджаков для медалек "дети воевали" . Какие напористоупористые кремлядьские твари!
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вся эта власть это одна спец операция
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Якобы Зеленський не був проектом Кремля, то у нього в адміністраціі замість Єрмака працював би Безсмертний, а МЗС керувала би Зеркаль. Нехай не спочатку , але вже зараз ,коли дєвочка його хвалить за то, шо харашо учітся прєзідентом бить
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