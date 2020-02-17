 Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
У кожній із кімнат встановили комп'ютер, веб-камери. Для якіснішої картинки навіть студійне світло поставили.
У порностудії працювали дівчата-моделі, яких шукали через оголошення в інтернеті. Вони заходили на тематичні сайти і в режимі реального часу демонстрували відвідувачам статеві органи й імітували статевий акт. За свої порнотрансляції дівчата отримували винагороду від відвідувачів.
Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери, веб-камери, мобільні телефони та інші речові докази.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх, хто причетний до діяльності порностудії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом виготовлення та розповсюдження порнографії.
ты точно не обычный читатель.
либо инвалид, либо на зарплате.
либо инвалид на зарплате.
так кто ты, продуктивнейший из комментаторов?
после такого заголовка, посещаемость новости увеличивается в 10 раз!
Очень возможно, что не показав фото "моделей", админ поберег наши нервы )))
Нехай втыкают в себя всякие дилдо на камеру.
Самозанятость, налоги. Только польза.