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Все про:Запоріжжя (556) Нацполіція (9013) порностудія (17)

 Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі. ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Запоріжжі накрили домашню порностудію, де сцени сексуального характеру транслювалися в режимі онлайн.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

У кожній із кімнат встановили комп'ютер, веб-камери. Для якіснішої картинки навіть студійне світло поставили.

У порностудії працювали дівчата-моделі, яких шукали через оголошення в інтернеті. Вони заходили на тематичні сайти і в режимі реального часу демонстрували відвідувачам статеві органи й імітували статевий акт. За свої порнотрансляції дівчата отримували винагороду від відвідувачів.

Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі 01

Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі 02
Поліція в Запоріжжі викрила онлайн порностудію, де підробляли дівчата-моделі 03

Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери, веб-камери, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх, хто причетний до діяльності порностудії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом виготовлення та розповсюдження порнографії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176209
 
 
 Топ коментарі
 
"....девушки-модели. ФОТОрепортаж"
после такого заголовка, посещаемость новости увеличивается в 10 раз!
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Завидуют аваковские хлопцы молодым независящим женщинам
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ты в каждой теме первый, и в каждой теме по 20 твоих постов.
ты точно не обычный читатель.
либо инвалид, либо на зарплате.
либо инвалид на зарплате.
так кто ты, продуктивнейший из комментаторов?
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Он часть интерьера в квартире известного британского музыканта.
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Фото-таблиця до протоколу огляду в платній версії ЦН
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"....девушки-модели. ФОТОрепортаж"
после такого заголовка, посещаемость новости увеличивается в 10 раз!
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На нижней фотке, как я понимаю: девушка-модель, в процессе работы. Да, не позавидовать! Надо же, как её скрючило. Кстати, в верхнем правом углу- нечто напоминающее скрюченный логотип 1+1. Очень даже похож! Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 728
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Ага модели Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 167, идет модель по подиуму и приговаривает ... ловись писька большая и маленькая.... Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 7390
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Все украинские девушки похожи на моделей (в хорошем смысле).
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Модели тут скорее в широком смысле слова (лицо, участвующее в съемке).
Очень возможно, что не показав фото "моделей", админ поберег наши нервы )))
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Лол, соко денег девочьки зарабатывали, а на телевизор с меньшыми пикселями сиравно не хватило. Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 4034
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Фото компа с разных ракурсов это "Фоторепортаж", а сиськи где??
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Легализовать. В стране безработица.
Нехай втыкают в себя всякие дилдо на камеру.
Самозанятость, налоги. Только польза.
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chaturbate.me - смотри на здоровье и бесплатно (пока глаза не вылезут или мозоли на руках не лопнут)! Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 3149
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73% чєсно прізнаюца шо мастурбіруют, а остальниє 27% врут шо нє *)
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Ну і що тут страшного? Подіумних днів малувато, нехай дівчата заробляють, собі на користь, хлопцям на втіху! Гарних дівчат треба підтримувати, вони наше цінне суспільне надбання!
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что то я не понял в чем собственно преступление? в неуплате налогов? потому что насколько я помню у нас запрещено запись\хранение\распространение порнографии, а вот показывать в прямом эфире свои половые органы лицам достигшим 18 лет нигде не запрещено, это что значится, если я захочу со своей девушкой по видеочату подурачится, так меня и ее упечь могут за порнографию?!!
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Безопасный вирт - "жуткое преступление", потому что бабло мимо ментов, а должны были им дань платить!
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И за что их привлекут? За демонстрацию половых органов по закрытому каналу?
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за то, что сАбаковцам дань не платили!
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короче погугли, у нас действительно так, могут упечь, боже дикость какая, торжество ханжества)
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не побоялись последний снимок выложить. сюда могут ведь и дети зайти.
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Показувати тіло,це що злочин? Допоки в нас за таке буде відповідальність.до тоді Україна не може вважатися цивілізованою.
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отстаньтє от дєвушек - оні пріносят людям радость
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oboqo Ну не тільки дівчата працюють.Є пари,є хлопці,по різному буває.Але не можна людей карати за показ тіла.
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Менше Вітя потрібно тобі оманіровать тоді і зелена шерсть на долонях рости не буде
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И что? Pornhub почему в Украине не заблокирован если это такое нарушение? На улице 21 век а не 16-тый, каждый вправе сам решать что делать со своим телом!
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Чего они к ним пристали? Это не проституция, ну и не порностудия вроде. Онлайн трансляции это уже совсем другое.
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Навіть на дикі Московії за це немає відповідальності.
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Після сольних концертів Вовки Тєрпіли голяка на роялі в супроводі танцювального колективу ********** з 95 кварталу ця так звана "порностудія" виглядає вже якось дуже примітивно 😕
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