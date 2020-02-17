 Пам'ятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в "Борисполі". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У церемонії взяв участь президент МАУ Євген Дихне, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники посольства Афганістану, Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії та Німеччини, а також працівники авіакомпанії та родичі загиблих в авіакатастрофі.

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Церемонію розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про 11 українців, які загинули в авіакатастрофі МАУ 8 січня. Після цього слово взяв президент МАУ, він зазначив, що місце в аеропорту "Бориспіль" виникло не випадково.

"Ми не можемо, як заведено у всьому світі, в тому місці, де сталася катастрофа, зробити місце пам'яті. Але ми хочемо, щоб було місце, де наші екіпажі перед вильотом могли б залишити біль у серці, щоб виконувати свою роботу на борту, а повернувшись, усе ще пам'ятати своїх товаришів", - заявив Дихне.

Після цього президент МАУ заклав капсулу із залишками ґрунту з місця катастрофи і частинами літака.

Згодом навколо каменя має з'явитися сквер пам'яті жертв трагедії.















Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Нині чорні скриньки зі збитого "Боїнга" перебувають в Ірані, який не може розшифрувати самописці без допомоги фахівців, але водночас відмовляється передати їх тим, хто здатний зробити це.