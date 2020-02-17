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Все про:Бориспіль (310) пам'ятник (561) МАУ (144) Євген Дихне (5)

 Пам'ятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в "Борисполі". ФОТОрепортаж

У сороковий день після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані в аеропорту "Бориспіль" встановили пам'ятний камінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У церемонії взяв участь президент МАУ Євген Дихне, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники посольства Афганістану, Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії та Німеччини, а також працівники авіакомпанії та родичі загиблих в авіакатастрофі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Непокаране зло множиться": біля посольства Ірану вшанували пам'ять жертв катастрофи "Боїнга" МАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Церемонію розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про 11 українців, які загинули в авіакатастрофі МАУ 8 січня. Після цього слово взяв президент МАУ, він зазначив, що місце в аеропорту "Бориспіль" виникло не випадково.

"Ми не можемо, як заведено у всьому світі, в тому місці, де сталася катастрофа, зробити місце пам'яті. Але ми хочемо, щоб було місце, де наші екіпажі перед вильотом могли б залишити біль у серці, щоб виконувати свою роботу на борту, а повернувшись, усе ще пам'ятати своїх товаришів", - заявив Дихне.

Після цього президент МАУ заклав капсулу із залишками ґрунту з місця катастрофи і частинами літака.

Згодом навколо каменя має з'явитися сквер пам'яті жертв трагедії.

Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 01
Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 02
Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 03
Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 04
Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 05
Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 06
Памятник жертвам збитого іранськими військовими літака МАУ відкрили в Борисполі 07

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Нині чорні скриньки зі збитого "Боїнга" перебувають в Ірані, який не може розшифрувати самописці без допомоги фахівців, але водночас відмовляється передати їх тим, хто здатний зробити це.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176168
 
 
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не знаю кем уважаемые. господа организаторы ЭТОГО.......... понимая всю глубину трагедии и горя не нужно опускаться до безмозглых решений и популизма. вам хватило бы ума поставить монумент даже перед центральным входом в терминалы, чтобы все кто идет на посадку, склоняли головы перед жертвами этой трагедии и думали весь полет об этом. это личное. и его нужно ставить так чтобы друзья родные сожалеющие могли раз, два, или три раза в год прити и помянуть их души а не смотреть на толпы пьяных веселых туристов поминая жертв катастрофы. когда вы научитесь разделять, что где и ак нужно делать а не черезз жо......
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Дійсно, для цього є цвинтар де загиблі і поховані для чого цей камінь-нагадування потенційним пасажирам це як хрести по дорогам де у дтп гинуть люди, якийсь середньовічний ідіотизм...
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хороший памятник, лаконичный. без пафоса но все понятно
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Коломойша хоч на одному заході по загиблих на його літаку був??? Чи може хоть одну гривню виплатив сім'ям загиблих???
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Не хочу бути циніком, але керівництво МАУ і інші-винні в цій катастрофі, що не закрили виліт. Тому і піаряться і показують які вони хороші
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