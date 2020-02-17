 П'яний таксист Uber у Києві протаранив автомобіль що стояв на світлофорі: швидка забрала трьох пасажирок. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Информатор.

За словами водія Dacia, він рухався по Бальзака в бік вулиці Милославської з двома дівчатами в салоні. Перед перехрестям з вулицею Лифаря він зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент чоловік відчув сильний удар у задню частину. Від удару його машину розвернуло.

Коли він вийшов на вулицю, то побачив, що в нього врізався Hyundai служби таксі Uber, в якому була дівчина-пасажир.

Унаслідок зіткнення постраждали три дівчини: їх відвезла швидка.

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У водія Hyundai були явні ознаки алкогольного сп'яніння, а в салоні його машини лежали пляшки з-під алкоголю. Його посадили в патрульний автомобіль, де він заснув. Під час медичного огляду Hyundai пройшов тест на наявність алкоголю в крові. Прилад показав 2,02 проміле.













