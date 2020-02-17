 "Непокаране зло множиться": біля посольства Ірану вшанували пам'ять жертв катастрофи "Боїнга" МАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У заході взяли участь родичі та близькі жертв катастрофи, а також представники громадськості і просто небайдужі українці. Люди принесли з собою квіти і лампадки.



















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Фото/відео - Олег Богачук

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Нині чорні скриньки зі збитого "Боїнга" перебувають в Ірані, який не може розшифрувати самописці без допомоги фахівців, але водночас відмовляється передати їх тим, хто здатний зробити це.