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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:авіакатастрофа (524) Іран (505) Боїнг-777 Malasia Airli... (436) Олег Богачук (969)

 "Непокаране зло множиться": біля посольства Ірану вшанували пам'ять жертв катастрофи "Боїнга" МАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під посольством Ірану відбулася акція, приурочена до 40 днів з моменту аварії літака МАУ під Тегераном, збитого іранськими військовими.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У заході взяли участь родичі та близькі жертв катастрофи, а також представники громадськості і просто небайдужі українці. Люди принесли з собою квіти і лампадки.

Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 01
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 02
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 03
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 04
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 05
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 06
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 07
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 08
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов перебуває в Ірані для вирішення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака, - РНБО

Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 10
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 11Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 12Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 13
Непокаране зло множиться: біля посольства Ірану вшанували память жертв катастрофи Боїнга МАУ 14

Фото/відео - Олег Богачук

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Нині чорні скриньки зі збитого "Боїнга" перебувають в Ірані, який не може розшифрувати самописці без допомоги фахівців, але водночас відмовляється передати їх тим, хто здатний зробити це.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176133
 
 
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..чалмоносцам пофигу, они их в разряд шахидов занесли и хватит...руцке оботрямс дали, и пушнины за молчание подогнали...
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борт сбили для оманского фестиваля
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Підтримую, то був терорестичний акт ху@ла для залякуваня янеЛоха і він спрацював судячи по результатах в Мюнхені. Осел Оманський виступив під диктовку кремля.
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..а тем временем главный антисемит страны рыбанович делегацию Рады в мацкву на ****** пабъедобесия сформировать и отправить предложил..пляски на костях непабедимый фюрер тамошний решил устроить,нужно же единомышленника поддержать.. "Непокаране зло множиться": біля посольства Ірану вшанували пам'ять жертв катастрофи "Боїнга" МАУ і закликали до справедливого розслідування трагедії - Цензор.НЕТ 9170
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Проплаченная антииранская акция наших произраильских друзей. Ничего конкретного, возмущаются что не расследуется, но что там расследовать если Иран взял вину на себя и не отпирается?
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