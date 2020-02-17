 "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах. ФОТО

Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм )))) Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - підписав фото Богдан.





Нагадаємо, 11 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив Андрія Єрмака на цей пост.