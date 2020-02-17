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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Сейшели (6) Богдан Андрій (258)

 "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах. ФОТО

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан опублікував фотографію з відпочинку на Сейшельських островах.

Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм )))) Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - підписав фото Богдан.

Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!, - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах 01
Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!, - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах 02

Нагадаємо, 11 лютого  Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив Андрія Єрмака на цей пост.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176128
 
   
 Топ коментарі
 
Довольно изощренный и издевательский троллинг. Скорее всего- эта гнида ничем не рискует. Жаль! Таки безнаказанность, повторюсь- мама беспредела.
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Украинские солдаты лежат в холодных окопах, а это быдло строчит ехидные посты и ржет
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читаю - даже зебилы и те ведут себя скромно - еще бы - факт шо называеться на лицо))))
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Зеленсеий , в целом , способный малый , но пока под колпаком у Патрушева
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Він "способный малый" до зубоскальства. Більше ні до чого
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Красава,говорить то,что думаешь - редкий дар,теперь скажи нам что ты думаешь про зельку и туман его в голове,если хватит железа в яйцах конечно.
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Зеленский привес с собой целую кодлу таких вот ... как бы это Г узкоглазое помягче назвать.
Ушли только одного и то, в результате междоусобных разборок пауков в банке.
Остальные, как показало время, придурки, остались.
Считаю, что Зеленский вполне заслуживает начала процедуры импичмента уже только за тайную встречу с представителем Уйла в Омане. Тем более, что это его партия разработала новый закон про импичмент. Вот его и надо проверить в реалиях.
Тимошенко, или Кошулинский, поднимайте народ и инициализируйте импичмент Зеленскому!
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так то не Зеленский, то Богдан и Коломойский
отвезли Зеленского в Оман к Патрушеву на приём
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Ні шановний. Не Зеленський привіз, а 73% неадекватних довб.бів, привели до влади пусту, тупу наволоч, малороса, який плювати хотів на Україну, її мову, культуру, історію, цінності. А те що він прийшов не самий... що в цьому дивного? З ким ця нікчема могла прийти, із Степаном Бандерою???
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Тю, а говорят, сегодня ботоферму разогнали. Но таки не всех.
Много вас, за деньги тут воняющих
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у зебобиков удивительная способность - строчить по клаве когда им в глодку направлен шланг с напором говна "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 6962
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странно, чего так много недовольных Богданом,
он что, был Президентом ?
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А ким же він був? Ну, можливо приставку "в.о." перед "прізідєнт" треба поставити "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 4771
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он адвокат, Зе не желал наводить порядки в судах,
был конфликт, теперь Зе судит сам
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похоже його друга половинка Земоніка дуже його образила,бо так знущатись може тільки покинутий чоловік "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 9558
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жЫтели москальщины всегда падки на тему фекалий и подобной лабуды
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у корыта как всегда оказываются одни выродки
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К чему это и кому адресовано? Каломойскому? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 7983 Он же не так давно скулил, что все счета/майно арестованы и бабки выдают на жизЬнь в ограниченном количестве. "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 3268
Идиот полнейший. Слава Богу, что оно уже не в ОП. Что вообще умного может сказать/сделать это чучело? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 3658 Радовацца, что, как проститутка, за чужие бабки ездит на чужие банкеты и острова? Полнейший законченный! "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 7983
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хороший россиянин - мёртвый россиянин
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Именно Богдана обвиняли в конвертах с баксюками для депутатов.

Намекает, что теперь черного нала не будет? Это вряд ли. Олигархам гораздо дешевле крохи со стола скинуть депутатам, судьям, прокурорам, чем работать без коррупции.
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БЫЛ. Пока не начал нести бред о "развороте в сторону расеи"- потому, что Запад за *опень взял и нужно было его чем-то шантажировать, дабы не лишиться своих миллионов. С тех пор он умер для многих.
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вы не умеете слушать,
на кой хер Коломойскому разворот ?
он просто Бубну предупредил, чтоб Патрушеву дёшево не продавался
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Я аж трохи поважати почав Богдана. Так смачно харкнути в обличчя цим довб.бам! Красава!
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по моему он там был лдин из немногих, кто в адеквате
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Серг, им похер, зебеням. Утрутся и скажут "Богданова роса, кайф, прикольно"
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Поросячье рыло этот богдан. Фамилия жирного утырка в честь автобуса.
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толи Зеленский, прещидент и прокурор на пол ставки, правда ?
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При обміні полоненими в аеропорту Богдан сказав Зеленському: "Попрацюємо до Нового року, а дальше по накатной піде". Як в зеркало дивився)) Так відбуваєтся зі всіма нашими політиками: влада, корито, заграніца(((
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Зебіли, візьміть вологу салфетку і витріть богданівську сечу з своїх очей.
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Чуєш, ваня-дурачок, я знаю що для тебе то не сеча, а божа благодать. Закрий очі, відкрий рота - він тобі туда не тільки насце, а ще й насре.
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Если отодвинут камеру, там много будет лежать, на солнце греться, слуг народа разного пошиба, теперешних и прошлых.
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Яка мілота! "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 2659

Зебіли! Це Андрійко вас так жирно тролить. Він же казав, що до Нового року попрацює та й фсьо. «Не обманул фашист». (с)
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зебилы думают, что это всё страшный сон, сейчас они проснутся и увидят народного преЗедента на велосипедике.
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)))))
прювєєєт лащари-зєлєбобікі! я за ваші бабки на сейшелах, а ви там тримайтеся, сприймайте і далі за божу росу сечу свого зе-божка!
)))))
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Удовольствие не столько в том, чтобы кинуть лоха, сколько в том, чтобы дать понять ему, что он лох. Но, где то в глубине души кидальщик чувствует себя лохом, боится этого. И правильно делает, поскольку цыплят по осени считают.
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а чего вы пиарите это было в чунях? да богатое, но БЫДЛО
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И этот человек был у власти??? Да они кстати все такие.
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После таких заявлений его политическая карьера в любой цивилизованной стране была б окончена.
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Ему похер та полит карьера, он уже срубил и себе, и деткам не на одни Сейшелы.
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Богдан, желаю, чтобы краб откусил тебе причинное место, подавиться омаром и "поймать" коронавирус.
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Богдан, как бы намекает, оставшимся при власти, что "скоро вы будете заниматься тем. что вам нравиться" - скоро нах с пляжа, как и я, но я первый фишку просек. что пора валить "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1679
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"за что боролись - на то и напоролись" - зробили цей вiдпочинок разом .
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"Когда глядишь со стороны,
Как все дары поделены,
Нельзя не рассердиться.
Тех, кто получше, гнет нужда,
А богатеют без труда Невежда и тупица.
Людей людьми не признают Хозяева палат.
Удел одних - тяжелый труд,
Удел других - разврат.
В безделье,
В похмелье Они проводят дни."
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Революция это не когда погибают люди которые хотят перемен и которым надоела безнаказанность ворья, революция это когда по всей стране на столбах будут висеть чиновники всех мастей, депутаты, судьи, прокуроры и т.д. И вот до этих пор мы и будем наблюдать все что продолжает происходить!
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И кому сие адресовано?)
Urbi et orbi,или кому конкретному? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 5678
Наверное, первый вариант, учитывая морально-психологический портрет автора.))
Кстати, фотка зачотная, респект) Красота)
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ЗАШЕЛ НА НОВОСТЬ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ - СПРОСИТЬ - НА ФИГА ЦЕНЗОР ПИАРИТ ЭТОГО ОТКРОВЕННОГО ПОДОНКА И ЕГО НАСМЕШКИ НАД ВСЕЙ СТРАНОЙ?
ОН ВАМ ПЛАТИТ ЗА ПИАР, ЧТО ЛИ?
БАН БУДУ СЧИТАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО БОГДАН ПЛАТИТ БУТУСОВУ ЗА ПИАР И ГЛУМЛЕНИЕ НАД УКРАИНОЙ.
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Вы не совсем правы , народ должен знать своих героев , которых он выбрал , а в это время солдат сидит в окопе с мыслями "долетит не долетит " !
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Воно ще й знущається над нами. Ото слуги , мать вашу.
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вообще-то, ****...зый бурят богдан - явный моральный урод. среди ЗеМанды вокруг шмаркли таких большинство...



рівень екс очільника АП вражає. І це гімно займало такі високі посади у країні...
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Сьогодні було нове, а так позавторашнє старуче обличчя Кілі Бімби. Це була перша особа в державі, яка шептунці на вухо президенту пускала і той все тупо виконував. Зараз розумієте, кого ви навибирали?
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за такое короткое время - и заработал на приличный отдых! Учитесь, как нужно работать!
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Леонардо Да Винчи сказал более 500 лет назад : " Зло не покаранное порождает во-сто крат большее зло ! " . Из-за глупости народа Украины к власти приходят подонки всех мастей , каково украинскому солдату , сидя в окопах с мыслями "долетит не долетит" или вот это урод с мордой тракториста , троллит народ , сидя на пляже в Сейшелах , или ещё один "табу не табу" с мыслями в голове , во-время заседаний Рады , по важными вопросами для страны , мечтает о просторной жопе , как он будет в ней кувыркаться !
НАРОД ! ЗАДУМАЙСЯ , ПОКА ТЕБЯ НЕ ПРОДАЛИ ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЁЙ , НА КОТОРОЙ ТРУДИЛИСЬ ТВОИ ПРЕДКИ .
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А что молодец.. Сказал правду.. Всех денег не заработаешь, и даже не украдешь. Вот отдыхает себе, где захочет, когда захочет, с кем захочет, тратит сколько может, на все плюет.. И нет ни каких ограничений.. Зеленский нервно ковыряется в носу и думает.. Блин и чего мне не хватало. Деньги, успех, любимец публики, весь мир открыт, занимался своим любимым делом., домик в Италии. Нет понесла нелегкая.. Теперь 5 лет на "условных галерах", под увеличительным стеклом, зажатый между Путиным , Трампом , Макроном, МВФ, отечественными олигархами, "ватниками" , националистами, "голодными" соратниками и нищающим народом.. А что дальше.. Или эмиграция на историческую родину с плевками в спину на бывшей отчизне, или харакири. ( но потроллил их Богдан отменно, занимаются не понятно чем ( сами не в курсе), денег нет, заниматься тем чем хочется нельзя, и дальнейшая судьба ( при любом раскладе) не толще волоска .. бегите, бегите... ( Богдан просто счастлив и свободен. И со стороны будет теперь наблюдать за потугами ( скорее конвульсиями) бывших товарищей. Что до Украины то что ему что им она до полной лампочки.
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Он над вами смеется. Над всей нищей страной.
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не он ее таковой сделал и он не виноват что остальные не умеют зарабатывать деньги, кто на что учился. Приверженец коммунизма?
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Циничный подлец. Это называется хуцпа. Только такого Беня мог нанять в адвокаты.
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ушел но продолжает поливать зебобиков говном из шланга
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Намекает на полный крах и скорее всего это к Зеле ,мол скоро вернется к любимому делу - на сцену. Корыто пустое и не фиг там делать.)
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Ахахахах))) Ну, и как вам "слуга", зебилы? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1503 Держитесь в общем. И не забывайте вовремя оплачивать коммуналку! Нет денег? Собаки вам в помощь!
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Мрази.. с каждым днем все больше и больше отвращения и ненависти вызывают у народа...
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сегодня люди с такими наглыми бессовесными ...балами руоводят Украиной. спасибо всем безмозглым 73 м %. вы заслужили, смотреть в наглые лица моральных уродов и дали им право считать вас, 73% диким стадом, а не людьми
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