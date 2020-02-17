 "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах. ФОТО

Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм )))) Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - підписав фото Богдан.
Нагадаємо, 11 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив Андрія Єрмака на цей пост.
Ушли только одного и то, в результате междоусобных разборок пауков в банке.
Остальные, как показало время, придурки, остались.
Считаю, что Зеленский вполне заслуживает начала процедуры импичмента уже только за тайную встречу с представителем Уйла в Омане. Тем более, что это его партия разработала новый закон про импичмент. Вот его и надо проверить в реалиях.
Тимошенко, или Кошулинский, поднимайте народ и инициализируйте импичмент Зеленскому!
отвезли Зеленского в Оман к Патрушеву на приём
Много вас, за деньги тут воняющих
он что, был Президентом ?
был конфликт, теперь Зе судит сам
Идиот полнейший. Слава Богу, что оно уже не в ОП. Что вообще умного может сказать/сделать это чучело? Радовацца, что, как проститутка, за чужие бабки ездит на чужие банкеты и острова? Полнейший законченный!
Намекает, что теперь черного нала не будет? Это вряд ли. Олигархам гораздо дешевле крохи со стола скинуть депутатам, судьям, прокурорам, чем работать без коррупции.
на кой хер Коломойскому разворот ?
он просто Бубну предупредил, чтоб Патрушеву дёшево не продавался
рабинович предлагает отправить в мск делегацию на день Победы.....
спецназ шоли????
Зебіли! Це Андрійко вас так жирно тролить. Він же казав, що до Нового року попрацює та й фсьо. «Не обманул фашист». (с)
прювєєєт лащари-зєлєбобікі! я за ваші бабки на сейшелах, а ви там тримайтеся, сприймайте і далі за божу росу сечу свого зе-божка!
)))))
Как все дары поделены,
Нельзя не рассердиться.
Тех, кто получше, гнет нужда,
А богатеют без труда Невежда и тупица.
Людей людьми не признают Хозяева палат.
Удел одних - тяжелый труд,
Удел других - разврат.
В безделье,
В похмелье Они проводят дни."
Urbi et orbi,или кому конкретному?
Наверное, первый вариант, учитывая морально-психологический портрет автора.))
Кстати, фотка зачотная, респект) Красота)
ОН ВАМ ПЛАТИТ ЗА ПИАР, ЧТО ЛИ?
БАН БУДУ СЧИТАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО БОГДАН ПЛАТИТ БУТУСОВУ ЗА ПИАР И ГЛУМЛЕНИЕ НАД УКРАИНОЙ.
рівень екс очільника АП вражає. І це гімно займало такі високі посади у країні...
НАРОД ! ЗАДУМАЙСЯ , ПОКА ТЕБЯ НЕ ПРОДАЛИ ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЁЙ , НА КОТОРОЙ ТРУДИЛИСЬ ТВОИ ПРЕДКИ .