 Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання LMN.
Зазначається, що 16 лютого люди вийшли на мітинг, а місцеві депутати зібралися на позачергову сесію.
"Прошу вас перестати панікувати. Інформація, яка поширюється – фейкова. Все проводилося без жодної документації. До того ж санаторій не відповідає потрібним критеріям, – каже Шумський. – А позиція обласної та районної ради – не допустити поселення людей на карантин у Шклі. Якщо це станеться, повірте мені, я сам там поселюся", - звернувся до присутніх глава райадміністрації Андрій Шумський.
У заяві Яворівської районної ради йдеться, що санаторій "Шкло" не відповідає критеріям, необхідним для карантину. "Яворівський районний рада вважає, що санаторій не може приймати таку категорію людей, оскільки навколо санаторію проживає велика кількість людей. Для безпеки жителів району, перебування евакуйованих неприпустимо. Ця позиція озвучена керівництву Львівської області", - заявила райрада.
Но зеле жалко денег: в СНБО лежит 20 млрд, которые зеля привык уже считать своими. Не будет же он тратить их на безопасность.
И на счет нестойкости вируса, ты ошибаешься. Уже известно, что вирус может жить на разных поверхностях до 9 дней, в том числе в посылках из Китая.
а если говорить о том, что интересно мне, то любопытно наблюдать, как весь мир обдристался. любопытно, но неприятно.
эвакуированные,куда они гадить будут?
лучше скажи честно, что ты считаешь правильным. это интересно.
а сомнений в том, что проблема решается технически, нет.
а самый интересный момент ты игнорнул.
а так... оставляю тебя наедине с ней - приятных сексуальных утех.
расстреливать жителей каждого микрорайона, где хоть один человек чихнул? а микрорайон сжигать, заразив дикоксинами огромную территорию?
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понимаешь, как ты выглядишь?
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hashtag_click
Переводчик.
https://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=The%20face%20mask%20is%20sold%20out%2***%20every%20drug%20store%20due%20to%20the%20spread%20of%2***fection.
Нет нации,нет страны...
На мое мнение ,в этом конфликте присутствует чей-то интерес.
І зрозуміти можна і тих, і інших.
та и не живет этот вирус долго во внешней среде
Вирус хуже бубонной чумы, на чуму антибиотики действуют. Потому что чума - это обычная, хоть и опасная, бактерия, а вирус COVID-19 - оружие, созданное для убийства. Мы еще не знаем, что с теми, кто "выздоровел", происходит.
а от чумы смертность все еще повыше будет 5-10%, в отличие от 2% от коронавируса. а пройдет год-другой, разберутся с лечением, и будет смертость в пределе 0,5-1%
Первый, я так понимаю, как носитель, второй, как убойная часть. По сути, это СПИД, распространяющийся воздушно-капельным путем. Мы не знаем еще, что с "выздоровевшими" происходит.
https://www.youtube.com/watch?v=rrIrrYBZiGg
Скоро их ликвидируют, но от этого будет не легче.
Почему никто не протестует против размытых/разрытых могильников с сибирской язвой?
Потому, что у нас "так принято". Люди - для государства.