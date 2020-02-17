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 Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю. ФОТО

Інформація про те, що евакуйованих з Уханя українців можуть розмістити на карантин у санаторії селища Шкло на Львівщині, обурила місцевих жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання LMN.

Зазначається, що 16 лютого люди вийшли на мітинг, а місцеві депутати зібралися на позачергову сесію.

Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю 01
Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю 02

"Прошу вас перестати панікувати. Інформація, яка поширюється – фейкова. Все проводилося без жодної документації. До того ж санаторій не відповідає потрібним критеріям, – каже Шумський. – А позиція обласної та районної ради – не допустити поселення людей на карантин у Шклі. Якщо це станеться, повірте мені, я сам там поселюся", - звернувся до присутніх глава райадміністрації Андрій Шумський.

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У заяві Яворівської районної ради йдеться, що санаторій "Шкло" не відповідає критеріям, необхідним для карантину. "Яворівський районний рада вважає, що санаторій не може приймати таку категорію людей, оскільки навколо санаторію проживає велика кількість людей. Для безпеки жителів району, перебування евакуйованих неприпустимо. Ця позиція озвучена керівництву Львівської області", - заявила райрада.

Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176117
 
 
 Топ коментарі
 
Можете принять их у себя дома. Родные вам тогда всё расскажут и про страну и про патриотизм.
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Предлагают сжечь из огнемётов? Вместе с самолётом и экипажем? Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8025
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в одном номере с короной и с вирусом? Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2316
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Предлагают сжечь из огнемётов? Вместе с самолётом и экипажем?
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Нет, предлагают потратить деньги, купить и развернуть мобильный госпиталь, который потом уничтожить.

Но зеле жалко денег: в СНБО лежит 20 млрд, которые зеля привык уже считать своими. Не будет же он тратить их на безопасность.
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COVID-19 опаснее сибирской язвы. Но это не главное. Главное в том, что селить эвакуированных в обычный санаторий нельзя, подумай, хотя бы, куда трубы из санатория выведены. Если вдруг что - они перезаразят всю округу. Так что местные жители правы.
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летальность 2,5%, вирус нестойкий, немцы решают эту проблему без истерик и выжиганий
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Американцы тоже без истерик. Только почему-то в скафандрах работают. Без истерик, но в скафандрах. Пока случаев мало, скафандров хватает.

И на счет нестойкости вируса, ты ошибаешься. Уже известно, что вирус может жить на разных поверхностях до 9 дней, в том числе в посылках из Китая.
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это и есть нестойкий. споры сибирской язвы живут лет 30.
а если говорить о том, что интересно мне, то любопытно наблюдать, как весь мир обдристался. любопытно, но неприятно.
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не истери. даже в хорошей компании.
лучше скажи честно, что ты считаешь правильным. это интересно.
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это вопрос,а не истерика. живу в другом конце страны но местных жителей понимаю. с нашей властью и медициной размещение эвакуированных в санатории не приспособленном для карантинных мероприятий (в том числе и закрытая система канализации) это почти сто процентное заражение кого то их местных.
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нулевая вероятность - это бред.
а сомнений в том, что проблема решается технически, нет.
а самый интересный момент ты игнорнул.
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нулевая вероятность чего? всего один товарищ из гонконга заразил 450 человек на круизном лайнере из 3500. из 56 человек эвакуированных хоть один да найдется
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отдыхай. просто утомил. дальше мандражируй без меня.
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ну ты и загадочный балабол. дрыстанул и в кусты. утомленный.
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не включал бы дурочку, я бы продолжил...
а так... оставляю тебя наедине с ней - приятных сексуальных утех.
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В тих, хто вилікувався не формується стійкого імунітету і вони можуть в будь-який момент захворіти повторно притому хвороба дуже заразна, тому ці цифри *2,5%* - просто самозаспокоєння. До того ж навіть такі приблизні відсотки актуальні лише за умови стовідсоткового забезпечення необхідними ліками та апаратами штучної вентиляції легень.
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что предлагаете? кроме истерики и мандража, естессно.
расстреливать жителей каждого микрорайона, где хоть один человек чихнул? а микрорайон сжигать, заразив дикоксинами огромную территорию?
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Враховуючи, що часу було достатньо треба було б відразу планувати вивезення на територію ліквідованої військової частини, де ще більш-менш збереглися необхідні будівлі - я точно знаю, що такі місця є. За цей час і виділивши необхідні кошти, тим більше, що ні холодів ні інших стихійних лих не спостерігається, можна було б пристосувати їх для проживання. А необхідне медобладнання навіть підвезти поступово по ходу карантину.
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Китай сжигает умерших от короновируса в мусоросжигательных заводах ( крематории не справляются, не те мощности). Вопрос : Во Львовской области уже построили мусоросжигательный завод ?
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Конечно, слухи. Военная биологическая служба США распространяет. А крупнейшие американские корпорации ведутся. Дураки. То ли дело наши узеленские.
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Ссылка есть. Но не все хочу озвучивать. Там веселуха покруче. И да, про то, что информация от Военной Биологической службы США- это правда.
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Ссылка есть. Но не все хочу озвучивать.
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понимаешь, как ты выглядишь? Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю - Цензор.НЕТ 7828
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Да как хочешь, так и смотри. Там половина такой информации, что я лучше для себя ее приберегу.
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За чей щот банкет? Я тоже хочу на две недели на халяву в санаторий!!! Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7307
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Карантин должен быть за счет государства. И деньги на него в бюджете есть. Просто вовчику жаль - он их планировал украсть. А тут эпидемия.
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В Ухань ехай, дурачинушка Жителі селища на Львівщині вийшли на мітинг через можливе поселення в місцевому санаторії українців із Китаю - Цензор.НЕТ 3731 Тебе понравится.
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Успокойтесь, за Пэдров они голосовали. Самолёт в нужном направлении летит.
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Нет, дорогой. Просто любые меры нужно применять умеючи. А зеленая слизь - косорукая.
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В Станцію Луганську в санаторій на карантин хай зашлють - хоч якась користь буде .
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Вот это в нашем духе. Главное своя шкура.
Нет нации,нет страны...
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Можете принять их у себя дома. Родные вам тогда всё расскажут и про страну и про патриотизм.
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Не нужно принимать их "у себя". Нужно потратить деньги, и развернуть нормальный карантинный пункт, а еще лучше, 10 карантинных пунктов. А не запихивать людей в обычный санаторий. Деньги у зели имеются. Отсутствует желание их тратить.
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Пока они будут ждать ваши пункты... На сколько я понимаю,в данном вопросе главное-изоляция и условия для проживания.Но психология нашего человека делает свое дело. Или Вы думаете ,что там будут еще санаторные пациенты на отдыхе?
На мое мнение ,в этом конфликте присутствует чей-то интерес.
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Львовяне поступают правильно: селить людей в обычном санатории нельзя. Нужны специально оборудованные карантинные пункты. Но зеленая слякоть тупая, сделать нормально ничего не в состоянии.
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Тогда остаётся изолировать только в Чернобыльскую зону...там людей нет.
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можливо ви здивуєтесь, але людей в Чорнобильскій зоні інколи буває не менше, ніж на Хрещатику. безперервний потік автобусів з туристами з усього світу, купа персоналу Новарка, які будують і обслуговують конфайнмент
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Жарти, пафос, кпини це все панове коментатори до причинного місця. Ситуація фактично дуже складна. Бо українці яких везуть не винні в тому, що китайські комуняки допустили розповсюдження вірусу, а ті які не хочуть їх розміщення в своїх населених пунктах - просто переживають за власне здоров'я.
І зрозуміти можна і тих, і інших.
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И те, и другие действительно не виноваты. Виновата наша тупая косорукая власть. Нельзя селить эвакуированных в санаторий. Они действительно там всех перезаразят. Нужны специальные меры. Купите в США и разверните карантинный пункт, специальные домики, и селите людей. А потом сожгите домики нафиг. Но - нет. Зеле жалко бабла, на которое он уже глаз положил.
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вы как будто про бубонную чуму или проказу говорите, прям все сжечь )) это всего лишь коронавирус, смертность 2%, прогноз благоприятный, если вам не за 80 и у вас нет спида.
та и не живет этот вирус долго во внешней среде
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Угу. Только китайцы почему-то трупы умерших от вируса хоронить запрещают, сразу в спец. крематорий. А за сокрытие симптомов - от 10 лет до расстрела.

Вирус хуже бубонной чумы, на чуму антибиотики действуют. Потому что чума - это обычная, хоть и опасная, бактерия, а вирус COVID-19 - оружие, созданное для убийства. Мы еще не знаем, что с теми, кто "выздоровел", происходит.
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я думаю вы сгущаете краски. новые коронавирусы, как и новые штаммы гриппа возникают путем естественных мутаций, относительно оружия - это все теории заговоров.
а от чумы смертность все еще повыше будет 5-10%, в отличие от 2% от коронавируса. а пройдет год-другой, разберутся с лечением, и будет смертость в пределе 0,5-1%
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Ряд лабораторий уже подтвердили, COVID-19 собран из коронавируса и СПИД-а.

Первый, я так понимаю, как носитель, второй, как убойная часть. По сути, это СПИД, распространяющийся воздушно-капельным путем. Мы не знаем еще, что с "выздоровевшими" происходит.
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кстати по течению болезни в вики такая инфо: Согласно текущим данным инфекция в большинстве случаев является лёгкой и проходит сама по себе[4]. Тяжёлые формы болезни с большей вероятностью могут развиться у пожилых людей и у людей с определёнными заболеваниями, включающими астму, диабет и сердечные заболевания[9].
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Слабонервный не смотреть. Математик про манипуляции Китайских властей с цифрами.
https://www.youtube.com/watch?v=rrIrrYBZiGg
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Львовяне умные, и понимают, что селить эвакуированных в обычный санаторий нельзя.
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Люди умные, правители жадные и глупые. Это ж нужно придумать, поселить потенциальных носителей вируса в обычный санаторий.
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А инфекционные больницы и тубдиспансеры в центре города это нормально?
Скоро их ликвидируют, но от этого будет не легче.
Почему никто не протестует против размытых/разрытых могильников с сибирской язвой?
Потому, что у нас "так принято". Люди - для государства.
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ни уханя себе украинское гостеприимство и толерантность!
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Нет, просто тупость зелененькой власти. Это ж нужно придумать - поселить потенциально зараженных в санаторий. А не на военную базу, как, например, в США.
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а если им на халяву предложить круиз на Принцесс Даймонд на месячишко???)))
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а как далеко данный санаторий от военного полигона?
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Наскільки треба бути ідіотом,щоб прийняти рішення робити карантин в 50км від границі з Польщею і надіятись,що Польща,нормально на це зреагує.Та закриють поляки свою границю і сядуть на сраку всі міжнародні перевезення.Сезонні працівники,звичайно,залишаться дома плюс ніякий турист до Львова не приїде,нафіга ризикувати.
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Их можно поселить на корабль за пару километров от берега!
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Ну здорово. ******* же! А чего не в центре Киева?
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Думаю їх було б добре поселити в Верхонівній Раді або на Конче Заспі, або в Феофанії. Треба поважати українців, а то вирішили в якесь с. Шкло посилити...
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Ну посели в Раде. Через месяц пол-Киева заразится. Что власти, что народ, одни идиоты.
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