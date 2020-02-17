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 Діяльність "ботоферм", які "мінували" об'єкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в різних регіонах країни діяльність розгалуженої мережі "ботоферм", обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тис. активних акаунтів для поширення в популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців.

Через акаунти також розповсюджували вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

Реєстрацію цих акаунтів у мережі "Інтернет" здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

Частина обладнання використовувалося зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів. За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися "ватажки" незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР".

Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявлено і вилучено комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тис. SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації зазначеної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

Також дивіться: У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 01
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 02
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 03
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 04
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 05
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 06
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 07
Діяльність ботоферм, які мінували обєкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176110
 
   
 Топ коментарі
 
Михаил Альбертович Федоров основатель цифрового агентства. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Работал в предвыборном штабе Зеленского. Создал более 10 тысяч аккаунтов, посредством которых создавалась видимость массовой поддержки его кандидата.
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Странно, но после каждого такого хлопка по "фермам" ЗЕбилоидов на Цензоре становится меньше в разы)) Такие мудаки как ты, отдельная тема, тут к психотерапевту, или наркологу.
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Та вони добре попрацювали у справі дискредитації Порошенка.
А, от коли ж знайдутся, ті «ботоферми порохоботов», про які вони нам тут 24/31 розказували?
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Не слабо.
Не понятно только зачем создавать это все тут, если действовали они все равно через кацапских операторов...
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Все эти боты появились на Цензоре с захватом Крыма Россией, войной на Донбассе и приходом к власти Педро, который тоже активно использовал путинские наработки.

Ты даже не понимашь откуда порохоботы пишут. Из Подмосковья, Донецка, или Боярки.
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Так и есть.Все кто пишет на Зеленского и Порошенко ,это всё рассийские боты .
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Странно, но после каждого такого хлопка по "фермам" ЗЕбилоидов на Цензоре становится меньше в разы)) Такие мудаки как ты, отдельная тема, тут к психотерапевту, или наркологу.
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Сбу под зебилом, бомбит ботофермы зебилов. Все сходится, соя 😷
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Ви там на Лахтє-2, чи не Пєтросьяна, на пів ставки запросили?
Твої тексти, схоже на його стиль. 100%.
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я уверен, что расея тут не-при-чем! это все порохоботы....
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Та вони добре попрацювали у справі дискредитації Порошенка.
А, от коли ж знайдутся, ті «ботоферми порохоботов», про які вони нам тут 24/31 розказували?
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Михаил Альбертович Федоров основатель цифрового агентства. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Работал в предвыборном штабе Зеленского. Создал более 10 тысяч аккаунтов, посредством которых создавалась видимость массовой поддержки его кандидата.
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Кто бы еще убрал ФСБшно-рошенвскую ботоферму с "Цензора"?
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Кусок хлеба у людей забрать хочешь? Я бы еще сказал хочешь уменьшить украинский ВВП, но наверняка налоги боты не платят.
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А что это за странное оборудование на 1-ом фото? Что им делали?
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Похож на эмулятор GSM-аппаратов, просто для переключения акаунтов телефонных, типа звонишь с разных номеров, карточки с обычными телефонными чипами.
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Чет по цензоровской потрохнявой ботоферме не видно,чтоб их блокировали)), они еще больше размножаются,как мухи в дерьме.
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Скоро будуть вам і вибори і референдуми і всі послуги от в такій діджиталізації: Діяльність "ботоферм", які "мінували" об'єкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4664
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Не вражає (не впечатляет), це вже 2 чи 3 ботоферма. Повірю коли затримані на відкритій пресконференції покажуть свої рубльові карточки "сбербанка", селфі з агентами ФСБ, раховски аусвайси з двоголовою куркою, зізнаються в вєлікорусском шовинизме, і проситимуть суворого покарання для себе
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