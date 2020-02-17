 У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
У мережі знайомі і друзі загиблого поширюють інформацію про втрату і співчуття близьким. Лише в січні Олександр відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят. Про спільні проєкти згадав і адміністратор Facebook-спільноти Володимир Мамченко.
У ДТП також постраждала дочка ведучого. Її у важкому стані відвезли в лікарню. Нагадаємо, Олександра, його дитину та ще одного перехожого збив водій Audi, який тікав від переслідування. Пізніше з'ясувалося, що порушник і ще один чоловік викрали людину, з якою і їхали в машині. Відео моменту аварії можна подивитися тут.
заказали некролог на Цензоре...
ну да ладно..., в духе зе-времени....- слава Богу никто сегодня из воинов не погиб, иначе было бы не комильфо....
це ж не диференціальне рівняння з частинними похідними .. і ЗРОЗУМІЛО навіть ДІТЯМ.
не всі Ж розуміють ідіш...
Про воинов - это всегда первая новость.
у меня рядом с домом тоже не давно человека задавили на неосвещенной улице...
нормальный мужик был... - работал честно на заводе по производству соленых орешков...
Цензор о нем не написал почему то...
Чем он хуже этого тамады...?
по мне лучше пускай продолжаются ДТП на дорогах, чем концлагерь и закручивание гаек по всем направлениям...
жить рабом под прессом гос-ва, что бы потом умереть от старости....
так себе перспектива...