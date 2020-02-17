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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1273) ДТП (2780)

 У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов. ФОТО

Жертвою аварії на Слобожанському проспекті став Олександр Усачов - популярний ведучий свят та організатор заходів у Дніпрі. Йому було 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

У мережі знайомі і друзі загиблого поширюють інформацію про втрату і співчуття близьким. Лише в січні Олександр відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят. Про спільні проєкти згадав і адміністратор Facebook-спільноти Володимир Мамченко.

У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов 01
Фото: сайт Інформатор

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У ДТП також постраждала дочка ведучого. Її у важкому стані відвезли в лікарню. Нагадаємо, Олександра, його дитину та ще одного перехожого збив водій Audi, який тікав від переслідування. Пізніше з'ясувалося, що порушник і ще один чоловік викрали людину, з якою і їхали в машині. Відео моменту аварії можна подивитися тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176078
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор пишет новости за это спасибо и за воинов в ТЧ. Низкий поклон пацанам. Критиковать нечего. Лучше клоуна и не критиковать а гнать это позорище он сука страну позорит. Сколько это можно ещё терпеть???
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работать на рудниках?
по мне лучше пускай продолжаются ДТП на дорогах, чем концлагерь и закручивание гаек по всем направлениям...
жить рабом под прессом гос-ва, что бы потом умереть от старости....
так себе перспектива...
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И что. Написали и правильно сделали. Человек ничего плохого не сделал, шёл с ребёнком своим куда-то . И тут какая-то скотина, похитившая человека к тому же, его убивает, дочка в больнице. Или для вас это рутина ?

Про воинов - это всегда первая новость.
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тамада погиб...
заказали некролог на Цензоре...
ну да ладно..., в духе зе-времени....- слава Богу никто сегодня из воинов не погиб, иначе было бы не комильфо....
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Цензор пишет новости за это спасибо и за воинов в ТЧ. Низкий поклон пацанам. Критиковать нечего. Лучше клоуна и не критиковать а гнать это позорище он **** страну позорит. Сколько это можно ещё терпеть???
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Так так ...Клоуни винні ..що тамада * загинув .
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Кто при власти, тот во всем виноват. Ответственность брали на себя, что идут на выборы, чтобы люди не плакали.
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ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ. У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 7786 А службовці(включаючи клоуна=президента) лише ТИМЧАСОВО виконують свою роботу на яку їх ПРИЗНАЧИВ(обрав) НАРОД... У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 5328
це ж не диференціальне рівняння з частинними похідними .. і ЗРОЗУМІЛО навіть ДІТЯМ.
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Ви ж нормальна людина і маєте розуміти що таки винні, нижче написала чому
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юґік а"пацан"це такий"ПОЦ"?чого ж ти своєю материнською мовою до ЛЮДЕЙ скавчиш?У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 4030
не всі Ж розуміють ідіш... У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 6900
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И что. Написали и правильно сделали. Человек ничего плохого не сделал, шёл с ребёнком своим куда-то . И тут какая-то скотина, похитившая человека к тому же, его убивает, дочка в больнице. Или для вас это рутина ?

Про воинов - это всегда первая новость.
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да.., - это рутина...
у меня рядом с домом тоже не давно человека задавили на неосвещенной улице...
нормальный мужик был... - работал честно на заводе по производству соленых орешков...
Цензор о нем не написал почему то...
Чем он хуже этого тамады...?
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Вот мы за вирус все время переживаем, а пассажиры Боинга , сбитого над Оманом, уже вируса не боятся, и Александр уже ни о чем не переживает. Земля ему пухом.
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Мне кажется этот ужас на дорогах Украины никогда не закончится. За 30 лет ни один **********, ни депутаты ничего не сделали чтобы этот кошмар хотя бы немного уменьшить. В Днепре уже давно по дорогах стоят видео- камеры, нужно просто принять правильные законы и нещадно штрафовать, забирать права за пьянство, давать реальные сроки за убийства на дорогах и с поселением в Желтых Водах для работы на рудниках. И вопрос не только в этом молодом человеке , ведь тысячи в год не возвращаются домой. Сейчас у президента есть свой парламент и можно все принять, но нет ....... миросранцу не этого как и всем предыдущим .
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работать на рудниках?
по мне лучше пускай продолжаются ДТП на дорогах, чем концлагерь и закручивание гаек по всем направлениям...
жить рабом под прессом гос-ва, что бы потом умереть от старости....
так себе перспектива...
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казлы торгуют шоколадками, а ты чаво народу впариваешь от фирмы Рошен?
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шуты торгуют Украиной, а ты все Рошен клянешь, убогое
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Водителя, который украл человека и убегал от погони , остановят штрафы? Вы хотя бы для приличия вначале новость прочитали, а не только заголовок.
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Ещё один срок патрульноиу и никто бухих не будет ловить
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