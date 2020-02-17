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 У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 16 лютого, на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою в Дніпрі Audi, намагаючись "втекти" від поліції, збив трьох пішоходів на пішохідному переході. Одна людина загинула, двох постраждалих, зокрема й дитину, госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції у Facebook.

"Пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, та закричав - "допоможіть!".

Це помітив екіпаж і не міг не відреагувати, подавши водію автомобіля вимогу про зупинку. Втім, той різко пришвидшив рух, незважаючи на спецсигнали та команди поліцейських. Інформація одразу була передана в радіоефір іншим екіпажам поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 10 хвилин водій Audi намагався втекти від правоохоронців, рухався на великій швидкості, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофорів, а також ігнорував вимоги про зупинку.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 01

"На одному з перехресть проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької сталася трагедія - водій не впорався із керуванням, від чого транспортний засіб збив трьох пішоходів. Двоє людей - чоловік та дитина зазнали важких травм, ще один чоловік - батько дитини загинув на місці.

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У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 02

У цей час з Audi вискочило троє осіб. Двоє кинулися навтьоки, а інший побіг до патрульних із проханням про допомогу. За його словами, невідомі силою відсторонили його від керування автомобілем Audi та везли в невідомому напрямку", - повідомили в поліції.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 03

Фото і відео: Інформатор

Екіпажі та співробітники полку поліції особливого призначення наздогнали двох втікачів і затримали їх. Під час поверхневої перевірки в одного з них та в салоні авто виявили предмети, схожі на пістолети. Попередньо пістолети - бойова зброя. На місце події поліцейській викликали слідчо-оперативну групу Індустріального відділку поліції.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 04

Як з’ясувалося, чоловік, який втікав від поліції за кермом Audi, перебуває в розшуку Сакським відділком поліції ГУМВС України в АР Крим та м. Севастополь за ст.189 (Вимагання) ККУ.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 05

Попередньо, чоловікам загрожує відповідальність за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, ст.146 (Незаконне позбавлення волі) ККУ, ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 06
У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 07
Фото: патрульна поліція/Facebook

У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176076
 
 
 Топ коментарі
 
Так и знал, что педротики начнут гнать на полицейских. Ты такой же подонок, как и тот, что был за рулем
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Якщо водій не зупинився на вимогу поліцейських, почав втікати та проїжджти пішохідні переходи на червоний сигнал світлофора він автоматично стає загрозою для суспільства.Причому не меншою ніж озброєний автоматом терорист.
Я вважаю що поліція зобов'язана зупиняти таких водіїв вогнем на ураження.
Законно зупиняла поліція водія не законно, не важливо (зупинився подискутував (якщо не винний) , або заплатив штраф і поїхав далі) .
А якщо почав втікати значить винний.
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Тобто сволота не зупинилась і вбила людину, це так собі, а винуваті поліцаї. Просто перестати стріляти і війну розв"язала Україна, а росія ні до чого. Сука, як у вас в голові вміщується це все разом. І ще оте що затримали, воно ще живе? До поки не буде судов Лінча, будуть такі потвори вбивати людей.
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А зачем полицейские преследовали убегающий автомобиль в городе и содействовали гибели людей? БОГИ НА ДОРОГЕ?
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Так и знал, что педротики начнут гнать на полицейских. Ты такой же подонок, как и тот, что был за рулем
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судя по стилю написания - не похоже
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Номерной , порохофобия одолевает? Съешь рошенку , стань добрее☝️☝️☝️.
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Тобто сволота не зупинилась і вбила людину, це так собі, а винуваті поліцаї. Просто перестати стріляти і війну розв"язала Україна, а росія ні до чого. ****, як у вас в голові вміщується це все разом. І ще оте що затримали, воно ще живе? До поки не буде судов Лінча, будуть такі потвори вбивати людей.
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Ти правий.. У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані - Цензор.НЕТ 9851
а совково-фашистське лайно яке в головах ватної бидлоти тоШТУЧНО-ЗРОБЛЕНЕ і воно впарюється бидлу зусиллями ТИСЯЧ ґебельсів пукіна під орудою лахтинських ідеологів та спеціально навчаних андґуш кортунових(ген.дир фєдєрастічної ради по впарюванню лайна)
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Якщо водій не зупинився на вимогу поліцейських, почав втікати та проїжджти пішохідні переходи на червоний сигнал світлофора він автоматично стає загрозою для суспільства.Причому не меншою ніж озброєний автоматом терорист.
Я вважаю що поліція зобов'язана зупиняти таких водіїв вогнем на ураження.
Законно зупиняла поліція водія не законно, не важливо (зупинився подискутував (якщо не винний) , або заплатив штраф і поїхав далі) .
А якщо почав втікати значить винний.
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Ага раскажи єто патрульному которого на той неделе посадили за єто.
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Менты дебилы. Надо было его грамотно перехватывать, а не устраивать Голливуд. В некоторых случаях вообще запрещено преследовать, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Это по сути мусора убили этих людей.
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Грамотно перехватывать они не умеют. Стрелять тоже не умеют. Если бы полиция во время погони ещё и стреляла, то погибло бы человек двадцать.
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А й шьо ві хатєлі? панабіґалі в паліцію шнбесґоєв па абявлєнію!
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Как? GPS маяком по ним стрельнуть, как в лучших традициях Голливуда.
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А чого жирним не виділили про то що сьогодні п'яний мусор збив на смерть в Броварах людину. Цезнор виправ.
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Таке? Новина за вчора тому сьогодні не подали ,це ж не Підрійоти України,що годують своїх читачів кожен день тими самими "новинами" повторно,напевно тому що тупі і за першим разом не доходить. У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль Audi збив трьох пішоходів: одна людина загинула, двоє, зокрема дитина, госпіталізовані - Цензор.НЕТ 9854
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То есть отследить со спутника, где они прикончат владельца ауди, взять в прокуратуре ордер на арест подозреваемых, пригласить их в суд и выбрать меру пресечения? Так что ли?
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GTA переиграли. Таких сразу в Китай отправлять на электрический стул
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А теперь как,нужно было водителя отстреливать или за нарушение пдд у нас нет смертной казни,как мне кто то писал.
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Спасибо сивохо , теперь палачи и убийцы с ордло едут на цивилизованную часть по упрощённой процедуре.
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Скажу чесно ,деколи реакція пішоходів дивує ,як автівки зупиняються то вони спочатку "крадуться" ,а потім перед самими автівками стрімко перебігають! А у цьому випадку просто запізно дали задню.
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Не так давно теж недоумки переконували що поліцейські не мають права затримувати авто... особливо, якщо водії не хочуть виконувати наказ поліцейських «затриматись»... Недаремно в Польші кажуть, що « ПДД написані кров'ю « мої співчуття родинам загиблих і пошкодованих...
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Надеюсь следующие будут ******* которые гнали на Олийныка!
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Не читаючи статю, можна з великою імовірністю та сумом предположити, що водій відповідної відповідальності не понесе. (вибачаюсь за масло масляне)
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