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 Легковий автомобіль впав у озеро на Львівщині: 4 людини загинули. ФОТО

На автодорозі в Яворівському районі Львівської області 16 лютого водій Audi-80 не впорався з керуванням і автомобіль злетів у озеро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, обставини ДТП з'ясовуються.

Автомобіль із 4 загиблими з озера витягли. Пожежно-рятувальне відділення провело роботи з обстеження дна водойми.

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Легковий автомобіль впав у озеро на Львівщині: 4 людини загинули 01
Легковий автомобіль впав у озеро на Львівщині: 4 людини загинули 02
Фото: dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176073
 
 
 Топ коментарі
 
Звідки він злетів? Це хіба озеро? Це ж ставок, який можна перестрибнути, якщо добре розігнатися. Схоже, що людям вже жити набридло та вони вирішили точитися у калюжах.
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тесть трохи большее выкопал - копанка...
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"П"яному - море по коліна, а калюжа - по маківку...".
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то озеро захочешь не найдешь - не хлопцы таки смогли...
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Звідки він злетів? Це хіба озеро? Це ж ставок, який можна перестрибнути, якщо добре розігнатися. Схоже, що людям вже жити набридло та вони вирішили точитися у калюжах.
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"П"яному - море по коліна, а калюжа - по маківку...".
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приморозок зробив свою чорну справу
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Хорошо что церковь близко, сразу отпоют.
Но не понимаю почему ксендзы не освятили это место чтобы не гиб никто у них под воротами?(хотя скорее - наоборот прокляли шоб гибло побольше)
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кто ищет тот найдет... естественный отбор никто не отменял..
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судя по содержательным фото , то МЧэсники приехали порыбачить на копанку...
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Догори дном двері погано відчиняються.
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