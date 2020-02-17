 Легковий автомобіль впав у озеро на Львівщині: 4 людини загинули. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, обставини ДТП з'ясовуються.
Автомобіль із 4 загиблими з озера витягли. Пожежно-рятувальне відділення провело роботи з обстеження дна водойми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, обставини ДТП з'ясовуються.
Автомобіль із 4 загиблими з озера витягли. Пожежно-рятувальне відділення провело роботи з обстеження дна водойми.
Но не понимаю почему ксендзы не освятили это место чтобы не гиб никто у них под воротами?(хотя скорее - наоборот прокляли шоб гибло побольше)