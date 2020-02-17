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Все про:Дрогобич (28) ДСНС (2281) обладнання (37)

 Рятувальники тестують снігоболотоходи "Богун" українського виробництва. ФОТОрепортаж

Підрозділи ДСНС Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Одеської та Чернігівської областей отримають нову гірничорятувальну техніку, зокрема десять снігоболотоходів "Богун" українського виробництва, спеціальне обладнання та спорядження.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що особливість снігоболотохода "Богун" - висока прохідність, яка дозволяє долати водні перешкоди і важкодоступні місця в гірській місцевості, що є ключовим чинником у зменшенні часу прибуття рятувальників для надання невідкладної допомоги туристам, які потрапили в біду під час подорожі.

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Ці автомобілі, загальною вартістю майже 29 мільйонів гривень, можуть пересуватися будь-якими типами ґрунтів і водних перешкод. Швидкість пересування твердими поверхнями дорівнює 40 км/год., а швидкість подолання водних перешкод дорівнює 6 км/год.

До комплектації снігоболотоходу входить велика кількість професійного додаткового обладнання, зокрема: радіостанції автомобільного та авіаційного типу, гідрокостюми рятувальника, спеціальні рятувальні ноші з кріпленням для транспортування гелікоптером, рятувальні мотузки та рятувальні жилети, різноманітний шанцевий інструмент, спеціальна бензопила рятувальника.

Огляд спорядження і демонстрація роботи снігоболотоходу "Богун" в умовах, максимально наближених до реальних, відбулися на навчальному полігоні 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС у Дрогобичі.

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Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 01
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 02
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 03
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 04

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Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 05
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 06
Рятувальники тестують снігоболотоходи Богун українського виробництва 07
Фото: dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176072
 
   
 Топ коментарі
 
На Украине

...
Постріл на звук. Одразу.
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ДЫБИЛ ) В Украине !!. ''На'' - это относится к острову, полуострову ))
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"...по любым типам почв и водородным препятствиям"

Схоже, знову борошна перекладу - в українській версії хтось напейсав "водневим" замість "водним", це й стало качаном такого дивного тексту Спасатели тестируют снегоболотоходы "Богун" украинского производства - Цензор.НЕТ 2479
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Прикольно, на луноход похоже. Только какие-то короткие.
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Судя из статьи, что может передвигаться по водородным препятствиям, то будут действительно применять в космосе, только не на Луне, а на Юпитере.
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Хіба що на супутниках Юпітера та Сатурна, придатних для колонізації (Європа, Титан, Енцелад).
У самих планет-гігантів немає як такої межі між ґатмосферою та власне планетою - "повітря" поступово починає ущільнюватись у туман, потім у морось, далі вже чвакотить і квакотить... і непомітно переходить у щось болотоподібне.
До того ж для прямого дослідження знадобиться антигравітаційне обладнання, інакше люди будуть розчавлені у "астронавтів табака" ))) також через монструозну гравітацію треба буде прикрутити до машин я хз які потужні двигуни, щоб покинути планету і вийти на орбіту.
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Ось так і зароджується підкорення інших планет)
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Ну вот критика имела место, статью админ подкорректировал, заменили водородные препятствия на водные, покорение водородных озёр Юпитера откладывается)
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Все верно, это нужные штуки. Для Зе коМАНДЫ и ЗЕбилов. Скоро их будут гнать сцанными тряпками отовсюду, аж до Юпитера. А шо, там природный газ не нужет, водород некуда девать. И ЗЕкоманда по прибытии на эту планету сразу-же ее переименует в ЗЕпитер.
Только не тяните кота за медальйоны, ЗЕбилы, можете начинать прямо сегодня.

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ти шо наркоман? "прікол"це сленг москальських ін'єкційних наркоманів... Рятувальники тестують снігоболотоходи "Богун" українського виробництва - Цензор.НЕТ 8939
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Шерп - российско-украинский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления.В конце нулевых определённую известность получают вездеходы конструктора-самодельщика из Санкт-Петербурга Алексея Гарагашьяна. Один из его построенных вездеходов покупает Владимир Школьник. Увидев перспективу продаж Владимир Школьник создаёт производство вездеходов. В 2012 году для доработки концепции до промышленного изделия он создает конструкторское бюро в Киеве. Предполагая основной сбыт в России в 2014 году организует производство в Санкт-Петербурге.
В 2019 году стало известно о желании компании «Шерп» аннулировать патент РФ на полезную модель 10 на 10 в виду неправильного указания в патенте патентовладельца.
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На Украине, как рассказал Владимир Школьник, всего продано до десяти машин (точные цифры он назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну), за границу поставлено "более сотни" (все они собраны в Киеве).
Остальное - продажи на российском рынке.
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На Украине

...
Постріл на звук. Одразу.
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ДЫБИЛ ) В Украине !!. ''На'' - это относится к острову, полуострову ))
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Это снегоболотоход «Богун» отечественного производства и специальная аварийно-спасательная машина легкого типа (САСМ-Л) на базе Volkswagen Caddy. До чого тут школярі???
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на базе Volkswagen Caddy..... че за бред написал?

там колеса низкого давления управление как в танке через фрикционы и цепи.... кузов алюминиевый клепаный, двигатель маленький дизельный...... Volkswagen к этой технике никаким боком
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Кто то видел в Украине снег или болото? Или просто больше некуда было впарить ето говно так решили государству, чтобы выручить чью то компанию.
Кстати етот болотоход выпускается росийско-украинской компанией под маркой ШЕРП.
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Ты болота хочешь увидеть? Сядь в автомобиль и поезжай на Волынь- верховья Припяти, Стоход, Житомирщину - район Новых Белокоровичей. Съезди в Полесский заповедник - Сергей Жила тебе покажет... Насмотришься и песка, и болот...
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а дорог там между селами нету? и люди живут в сплошных болотах
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Есть... Местами... Имеется в Лугинском районе Житомирщины кварцевый карьер. При нём посёлок. При СССР там жило около полутора тысяч жителей. От ст. Новые Белокоровичи, по карте - 5 км. Две дороги. В обход болот... Одна, длиной около 23 км, другая - 19-ть... Дороги в тех местах, между сёлами, насыпные, гравийные... В самих сёлах, в основном, песок... Идёшь "по сухому", и ноги по щиколотку, вязнут... Асфальт даже не пытаются класть...
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бурштын мыть - самое оно
а так - редкоснре гамно
лучше бпла докупили
или макмилан пару тройку с полным навесом
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Особенно Одесса и Черниговщина очень сильно нуждается в горноспасательной технике. Спасатели тестируют снегоболотоходы "Богун" украинского производства - Цензор.НЕТ 4005
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Судячи з конкретики допису , в Україні в якомусь гаражі прикручували колеса до склепаної в кацапії "нєпаняткі" . Знову якась афера . Ці всі школьнікі вони такі бубочки .
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... могут передвигаться по любым типам почв и водородным препятствиям.Источник: https://censor.net.ua/p3176072 По поверхности Солнца ездить может , поэтому и стоит столько...Хорошо , что мы очень богатая страна ...(на воров и идиотов)
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Форму людям выдайте,показушники галимые,форма выдается только на бумаге,покупают за свои деньги. Нужно ликвидировать военторги и ввести уголовную ответственость за продажу формы где бы то ни было( в том числе и военной и полицейской) .Не будет сбыта формы,начнут выдавать
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"...по любым типам почв и водородным препятствиям"

Схоже, знову борошна перекладу - в українській версії хтось напейсав "водневим" замість "водним", це й стало качаном такого дивного тексту Спасатели тестируют снегоболотоходы "Богун" украинского производства - Цензор.НЕТ 2479
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"Киви" тоже "очень похоже" на "актинидию китайскую"... И внешним видом, и запахом, и вкусом... Ну, прямо, не отличишь... Что такое "торговая марка", слышал?... И читать не только заголовки нужно... Написано же, что производство развёрнуто было и в России... И под названием "Шерп" там эта машина, выпускалась...
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В Києві виробництво:
Скорочена назва: ТОВ "КВАДРО ІНТЕРНЕШНЛ"
Код фірми:40351496
Адреса:03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 100
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Начали собирать в Украине только с 2018-го года. Это точно украинская компания?
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c 18года начали собирать ШЕРП макс третий, на ютубе жалоб на него полно. до этого был просто ШЕРП вполне норм но цена не него как за бентли.
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Ого накрутили цену.
Цена одного его 100 тысяч $, а тут 3 шт стоят 29 млн грн, что равняется 400 тыс $ один!!!
В 4 раза цену накрутили- но нормально так!
И это при зелёной власти!!!
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Я не адепт А.Авакова, але луноходів 10шт. а не 3шт., виходить 2,9млн. за 1шт = 116тис.дол.сша
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"Подразделения ГСЧС" підпорядковуються А.Авакову. А він знає толк в ціні на техніку - тренувавсь на рюкзаках, потім французькі вертольоти, потім великі транспортні літаки, тепер "луноходи" - то взагалі забавка. І звідки вони взялись ? - не оголошували держзамовлення на розробку чи закупівлю таких машин.
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"труднодоступные места в горной местности". ой шо-та я сильно сомневаюсь. эту штуку и на горизонтальной поверхности ветром перевернёт с такой парусностью.
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У наш час немає значення чия це розробка і як називається, головне хто власник (правообладатель) патенту чи ТМ. Електороінструменти Днепр майже у кожного є, бо ніби своє Українське, але відомо що тільки бренд і ТМ зареєстровані в Україні, про решту знаємо робить Китай, а хто конструктори, інженера, дизайнера не знаємо. Проте бренд розкрутили аж вище можливого, тільки в Ів.-Фр. три солідних магазини "Дніпро-М", В "Епіцентрі" тм "Дніпро-М" вже не продають.
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я не професор арифметики але 2.9млн₴ це зараз десь118 852$USA ....а не 116 000$USA Рятувальники тестують снігоболотоходи "Богун" українського виробництва - Цензор.НЕТ 9717
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