 Рятувальники тестують снігоболотоходи "Богун" українського виробництва. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що особливість снігоболотохода "Богун" - висока прохідність, яка дозволяє долати водні перешкоди і важкодоступні місця в гірській місцевості, що є ключовим чинником у зменшенні часу прибуття рятувальників для надання невідкладної допомоги туристам, які потрапили в біду під час подорожі.

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Ці автомобілі, загальною вартістю майже 29 мільйонів гривень, можуть пересуватися будь-якими типами ґрунтів і водних перешкод. Швидкість пересування твердими поверхнями дорівнює 40 км/год., а швидкість подолання водних перешкод дорівнює 6 км/год.

До комплектації снігоболотоходу входить велика кількість професійного додаткового обладнання, зокрема: радіостанції автомобільного та авіаційного типу, гідрокостюми рятувальника, спеціальні рятувальні ноші з кріпленням для транспортування гелікоптером, рятувальні мотузки та рятувальні жилети, різноманітний шанцевий інструмент, спеціальна бензопила рятувальника.

Огляд спорядження і демонстрація роботи снігоболотоходу "Богун" в умовах, максимально наближених до реальних, відбулися на навчальному полігоні 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС у Дрогобичі.

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Фото: dsns.gov.ua

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