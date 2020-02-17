 Рятувальники тестують снігоболотоходи "Богун" українського виробництва. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.
Зазначається, що особливість снігоболотохода "Богун" - висока прохідність, яка дозволяє долати водні перешкоди і важкодоступні місця в гірській місцевості, що є ключовим чинником у зменшенні часу прибуття рятувальників для надання невідкладної допомоги туристам, які потрапили в біду під час подорожі.
Ці автомобілі, загальною вартістю майже 29 мільйонів гривень, можуть пересуватися будь-якими типами ґрунтів і водних перешкод. Швидкість пересування твердими поверхнями дорівнює 40 км/год., а швидкість подолання водних перешкод дорівнює 6 км/год.
До комплектації снігоболотоходу входить велика кількість професійного додаткового обладнання, зокрема: радіостанції автомобільного та авіаційного типу, гідрокостюми рятувальника, спеціальні рятувальні ноші з кріпленням для транспортування гелікоптером, рятувальні мотузки та рятувальні жилети, різноманітний шанцевий інструмент, спеціальна бензопила рятувальника.
Огляд спорядження і демонстрація роботи снігоболотоходу "Богун" в умовах, максимально наближених до реальних, відбулися на навчальному полігоні 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС у Дрогобичі.
У самих планет-гігантів немає як такої межі між ґатмосферою та власне планетою - "повітря" поступово починає ущільнюватись у туман, потім у морось, далі вже чвакотить і квакотить... і непомітно переходить у щось болотоподібне.
До того ж для прямого дослідження знадобиться антигравітаційне обладнання, інакше люди будуть розчавлені у "астронавтів табака" ))) також через монструозну гравітацію треба буде прикрутити до машин я хз які потужні двигуни, щоб покинути планету і вийти на орбіту.
Только не тяните кота за медальйоны, ЗЕбилы, можете начинать прямо сегодня.
В 2019 году стало известно о желании компании «Шерп» аннулировать патент РФ на полезную модель 10 на 10 в виду неправильного указания в патенте патентовладельца.
Остальное - продажи на российском рынке.
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Постріл на звук. Одразу.
там колеса низкого давления управление как в танке через фрикционы и цепи.... кузов алюминиевый клепаный, двигатель маленький дизельный...... Volkswagen к этой технике никаким боком
Кстати етот болотоход выпускается росийско-украинской компанией под маркой ШЕРП.
а так - редкоснре гамно
лучше бпла докупили
или макмилан пару тройку с полным навесом
Схоже, знову борошна перекладу - в українській версії хтось напейсав "водневим" замість "водним", це й стало качаном такого дивного тексту
Скорочена назва: ТОВ "КВАДРО ІНТЕРНЕШНЛ"
Код фірми:40351496
Адреса:03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 100
Цена одного его 100 тысяч $, а тут 3 шт стоят 29 млн грн, что равняется 400 тыс $ один!!!
В 4 раза цену накрутили- но нормально так!
И это при зелёной власти!!!