 П'яний поліцейський у Броварах збив на смерть перехожого та намагався втекти, - НПУ. ФОТО

"Наближаючись до пішохідного переходу, на якому були пішоходи, не зменшив швидкості, не зупинився, щоб дати їм перевагу, і скоїв наїзд на двох людей", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції в Київській області.

Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

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На місце аварії прибули слідчо-оперативна група і керівництво Броварського відділу поліції.

Водій-правопорушник із явними ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на приладі "Драгер".

Унаслідок аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

На місце події поліцейські викликали співробітників Державного бюро розслідувань.

Глава поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за цим фактом.

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