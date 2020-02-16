 П'яний поліцейський у Броварах збив на смерть перехожого та намагався втекти, - НПУ. ФОТО

"Наближаючись до пішохідного переходу, на якому були пішоходи, не зменшив швидкості, не зупинився, щоб дати їм перевагу, і скоїв наїзд на двох людей", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції в Київській області.
Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.
На місце аварії прибули слідчо-оперативна група і керівництво Броварського відділу поліції.
Водій-правопорушник із явними ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на приладі "Драгер".
Унаслідок аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.
На місце події поліцейські викликали співробітників Державного бюро розслідувань.
Глава поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за цим фактом.
-- и всю амуницию к нему и к себе...
Ещё -- приблуду нелегальную, шо б он быстрее ехал... -- но, то такэ.
Попадаю в аварию ночью -- с работы ехал! -- таксёр налево поворачивал, меня не пропустил -- я тормознул.... -- и улетел --- на 5 метров через руль. *)
Через полгода, приходит повестка в суд! -- ...без подробностей -- я таксёру на месте полтишок предлагал, шо б разбежаться без проблем... ...а он турок! -- во всех смыслах...
Мне полтинник Государство отстегнуло -- шо я свидетелем привлёкся...*) Квиты!
Есть похожее от БМВ -- но батарея не съёмная. ...в непонятках пока... -- там побачым.
Реформа здравоохранения - оценка положительная. Министр уволен
Реформа МВД - провал. Министр "при портфеле"