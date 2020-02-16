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 П'яний поліцейський у Броварах збив на смерть перехожого та намагався втекти, - НПУ. ФОТО

У місті Бровари працівник поліції, перебуваючи поза службою, їхав за кермом автомобіля Nissan і збив двох перехожих на переході.

"Наближаючись до пішохідного переходу, на якому були пішоходи, не зменшив швидкості, не зупинився, щоб дати їм перевагу, і скоїв наїзд на двох людей", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції в Київській області.

Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

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На місце аварії прибули слідчо-оперативна група і керівництво Броварського відділу поліції.

Водій-правопорушник із явними ознаками алкогольного сп'яніння відмовився від проходження огляду на приладі "Драгер".

Унаслідок аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

На місце події поліцейські викликали співробітників Державного бюро розслідувань.

Глава поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за цим фактом.

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Пяний поліцейський у Броварах збив на смерть перехожого та намагався втекти, - НПУ 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176066
 
 
 Топ коментарі
 
это новый мусор - очьень важьно? иле иеще новее, рюкзачно отреформированый?
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К сожалению, свою сфотать не могу. Покупатель мота, когда её увидел- добавил 150 баксов и сказал: без каски- не куплю! Пришлось уважить.
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это новый мусор - очьень важьно? иле иеще новее, рюкзачно отреформированый?
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Второй мент, в Броварах, бухой, на переходе- насмерть пешехода. Сваливал, но потом сам явился, в первом случае. Я вот щас подумал- а можэ на том самом переходе??? Пьяный полицейский в Броварах сбил насмерть прохожего и пытался скрыться, - НПУ - Цензор.НЕТ 9808
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Не переходи улицу в неположенном и положенном месте -- Дома сиди! -- целей будешь... *)
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А я не перехожу. Я мгновенно пересекаю, на самокатике.
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-- тут у нас -- полицай на служебном мотике, своего сыночка -- лет 7ми -- в школу подвёз без каски... -- бдительные граждане стуканули, ещё и сфотали -- Министр Внутренних Дел, тарахтел, отбрехиваясь... -- с полгода точно! *)
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Граждане следят за порядком -- при помощи Полиции. ..это нормально...
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Надо было в такой каске, как у меня. Копанная собственными натруженными руками- М35 Вермахта. В этом случае- шоп ему светило???
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Да? Ну и зря. Отменный девайс. Трижды мне жизнь спасала.
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так этих штиль хельмтов было больше 10 разных версий. начиная от гладиаторской и заканчивая пластиковой для почетных караулов.
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К сожалению, свою сфотать не могу. Покупатель мота, когда её увидел- добавил 150 баксов и сказал: без каски- не куплю! Пришлось уважить.
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Слухай... -- позапрошлой весной, я ж электро велик взял хороший -- ты знаешь.
-- и всю амуницию к нему и к себе...
Ещё -- приблуду нелегальную, шо б он быстрее ехал... -- но, то такэ.

Попадаю в аварию ночью -- с работы ехал! -- таксёр налево поворачивал, меня не пропустил -- я тормознул.... -- и улетел --- на 5 метров через руль. *)
Через полгода, приходит повестка в суд! -- ...без подробностей -- я таксёру на месте полтишок предлагал, шо б разбежаться без проблем... ...а он турок! -- во всех смыслах...
Мне полтинник Государство отстегнуло -- шо я свидетелем привлёкся...*) Квиты!
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-- так я ж тебя, никуда и не приживляю -- ты Вольный Кореш...*)
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Хочу взять Ролик -- полностью электрический... ...но у нас проблема -- с регистрацией. Боюсь то, что я хочу -- в Бундесе нельзя. С Амацона -- там классная штучка!
Есть похожее от БМВ -- но батарея не съёмная. ...в непонятках пока... -- там побачым.
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Грустно очень...но ничего не поменялось...что менты были, что полицаи стали...от перемены мест слогаемое не поменялось...как то так оказалось без изменений...(
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Реформа образования - оценка положительная. Министр уволен
Реформа здравоохранения - оценка положительная. Министр уволен
Реформа МВД - провал. Министр "при портфеле" П'яний поліцейський у Броварах збив на смерть перехожого та намагався втекти, - НПУ - Цензор.НЕТ 9698
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І чого в нього не стріляли?Де ті хто верещав шо мусара підстрелили пасажира законно?То чому мусара цьго не вбили,цей скоїв злочин,а в нього ніхто не стреляв.
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Какое служебное расследование если там ГБР? Куда потом засунут его результаты?
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Аваков - чёрт, что творит твоя полиция, и на хрен она такая нужна, когда она убивает украинский народ, там большая часть алкаши и наркоманы. Гнать их на хрен с полиции, не позорь этими выродками честных полицейских, которые ещё там есть.
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Подібні новини вже стають звичними: п'яні поліцейські, збиті пішоходи, втеча з місця злочину.
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пьяный мусор? и шо он сам себя не задержал? - мог бы и сам из себя копейку какую выжать... чисто по привычке
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Опять полицай убийца. Не кажется вам что полицаи убили людей на порядок больше чем защитили?
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ПЕШЕХОД!!! УМИРАЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ПОМНИ И ГОРДИСЬ - ТЫ БЫЛ ПРАВ! Ув. пешеходы, не выходите на проезжую часть не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств (согласно правил ПДД для пеш.), ваша попа весит 60-100 кг, а авто от 1000 и больше, поэтому вашу попу гораздо легче остановить! Водила конечно мудак, но у авто могут отказать тормоза, водила может уснуть, ну и наконец кони двинуть во время движения авто! так что будьте мудрее! А кто хочет годиться , что он прав, то милости просим))))
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