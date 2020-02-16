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Все про:вишкіл (1343) операція Об'єднаних сил (2054)

 Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета. ФОТОрепортаж

Стріляти з вогнемета РПВ-А "Джміль" вчилися військовослужбовці морської піхоти, мотопіхотних і механізованих підрозділів ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"На Луганщині бійці, які виконують бойові завдання в районі операції Об'єднаних сил, вдосконалювали навички стрільби з реактивного вогнемета РПВ-А "Джміль", - сказано в повідомленні.

Курс тривав кілька тижнів і завершився бойовою стрільбою.

"За фугасною дією 93-міліметрові боєприпаси до цього вогнемета можна порівняти з артилерійськими снарядами калібру 122-152 мм. Крім того, солдат може піднятися з окопу, вистрілити по цілі та сховатися. Виявити його після цього неможливо", - розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

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За його словами, цю зброю можна назвати "кишенькової гарматою" піхотинця.

"Вона здатна уражати не лише техніку противника, а й добре укріплені точки з ворожою живою силою", - додав військовослужбовець.

Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета 01
Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета 02
Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета 03
Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета 04
Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176047
 
   
 Топ коментарі
 
Жги свинособак, хлопцы
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где то в гробу, пытался перевернуться гиви ))
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Шесть путинят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
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дааа.. Гиви подтвердит!.. "Шмель" хорошо прожаривает сепарятину.. Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета - Цензор.НЕТ 1102
(фото из кабинета Гиви)

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Бутусов писав, що це не "Шмєль", а закладена направлена вибухівка в батареї.
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Шо ви спорите? У пастора кровавого спитайте, він все знає
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Не фартить кацапам - горітимуть двічі (другий раз у пеклі).
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где то в гробу, пытался перевернуться гиви ))
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почаму? думаю, наоборот, воспоминания о прошлом его взбодрили. как он отжигался в свой последний мамент! )))))
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...хорошая штука этот шмель....раньше не было,а у кацапов их полно и давно уже..
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раскрою тебе страшную тайну - на вооружении капсульные рпо стоят со времен совка
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ну таки у нас вроде ещё Рысь на складах залежалась.в 13г начали обучать расчёты в академии сухопутных войск . 2 месяца и в войска командовать огнемётным взводом.
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Правильно. Скоро пригодится, чтобы жечь "воинственно настроенных националистов". А то бубочка не спит, боится очень...
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Шесть путинят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
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Значит наладили Выпуск и находится в самом разгаре , что начались Стрельбы , молодцы .
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"Джміль" поставлен на вооружение ВСУ.. Гиви лично подтверждает Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета - Цензор.НЕТ 1632

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а куда они делись ? в 13 г были на складах и немало .
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..здесь у нас в ВСУ, ни разу не видел..только когда служил доводилось на ученьях видеть, но это не здесь было....
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Звучить як підготовка до зомбіапокаліпсису із Китаю
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Тренуйтесь хлопці. Скоро кацапсячу нечисть прийдеться випалювати. А її там дохрена зібралось... Була й своя та щей й з козломордії дохрена понаїхало...
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РПО - це ще радянська розробка, їх і в Афганістані застосовували.
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не иначе к зевыборам осенним в долбанецке готовятся..
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