 Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Буг".

Сам Місан передбачає, що підпал може бути пов'язаний з релігійним конфліктом між парафіянами ПЦУ і УПЦ МП щодо храму в селі Сусваль, де він є настоятелем. Також він неодноразово чув погрози на свою адресу.

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У пресслужбі Нацполіції повідомили, що автомобіль "Volkswagen T4" разом документами згорів у дворі біля будинку священнослужителя.

Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками "умисне знищення майна".