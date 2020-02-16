 Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Буг".
Сам Місан передбачає, що підпал може бути пов'язаний з релігійним конфліктом між парафіянами ПЦУ і УПЦ МП щодо храму в селі Сусваль, де він є настоятелем. Також він неодноразово чув погрози на свою адресу.
У пресслужбі Нацполіції повідомили, що автомобіль "Volkswagen T4" разом документами згорів у дворі біля будинку священнослужителя.
Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками "умисне знищення майна".
если так конфликты решают, то и там все сожгут