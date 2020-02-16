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 Події, Суспільство
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Все про:Волинь (382) підпал (297) Нацполіція (9007) ПЦУ (529)

 Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана. ФОТОрепортаж

Вночі в селі Овадне на Волині невідомі спалили авто настоятеля храму православної церкви України Сергія Місана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Буг". 

Сам Місан передбачає, що підпал може бути пов'язаний з релігійним конфліктом між парафіянами ПЦУ і УПЦ МП щодо храму в селі Сусваль, де він є настоятелем. Також він неодноразово чув погрози на свою адресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунська церква погодилася з наданням Томосу ПЦУ

Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана 01
Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана 02
Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана 03
Невідомі на Волині спалили автомобіль священника ПЦУ Місана 04

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що автомобіль "Volkswagen T4" разом документами згорів у дворі біля будинку священнослужителя.

Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками "умисне знищення майна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176028
 
 
 Топ коментарі
 
на месте преступления нашли балалайку и лапти 45-го размера... Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 1280
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Певно МП ...кому ще це потрібно.
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а Вы в Лавру.... к нижним пещерам. Там ряды и крузаков, и кайенов..... )))) Уважают прихожане московский патриархат!!! А кормят...кормят как!!!))) Некоторые и в крузаки уже не влазят.... На всё воля Божья!!! Любит Бог УПЦ МП.... благоволит!!!))))
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прихожанам стало стыдно за автомобиль попа. на пасху крузака подарят...
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а Вы в Лавру.... к нижним пещерам. Там ряды и крузаков, и кайенов..... )))) Уважают прихожане московский патриархат!!! А кормят...кормят как!!!))) Некоторые и в крузаки уже не влазят.... На всё воля Божья!!! Любит Бог УПЦ МП.... благоволит!!!))))
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Козлорылые кгб твари -- что у вас руки поотсыхали !!! МП -- выгнать за поребрик нафик потому что будут воду мутить Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 7923
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... а сколько народца в глазки верно МП заглядывают? А сколько воя и крика, за единственно правильную веру!!!??? Тут народцу надо хорошо ввалить. чтобы поняли..что и кто есть кто. А то МП сидит при минутах молчания по погибшим, откровенно отказывается отпевать воинов, называя их врагами.... а быдло как ходило в эти церкви так и ходит... !!!
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...найти и переломать все что хрустит....в селе не скроешь следы... Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 8230...
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на месте преступления нашли балалайку и лапти 45-го размера...
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Найти кацапов и сделать заключёнными для обмена кацапом, так можно, Зеля украинцев обменивает тоже.
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Томос-тур, да, зебы, или это - борьба с оккупантом?
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ну все, в рай теперь не попадут Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 4568
если так конфликты решают, то и там все сожгут
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Так это из Лугандона туда приехали голосовать за Зелемойского?
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З бульбашиї де-котрі приїхали. Прихвостні кацапські. Навіть аватарка - комуняцкий прапор савєцкай бєлорусії. Якщо ти дійсно - Патріот своєї, на сьогодні окупованої паРашой, Білорусі, аватарку зміни. В Україні, в кожному місті і селі, своїх доморощених сепарів вистачає, і лугандовців не треба. Он в столиці України, в історичній святині Українського Народу, на 29-му році Незалежності, в Київсько-Печерскій Лаврі, козломорді шамани господарюють. Там теж лугандонці винні?
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Рпцешники гебнявые беснуются, ПЦУ им как кость в горле.
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закрыть секту мацковского сатаната дело их рук
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