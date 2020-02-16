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Все про:ДТП (2778) Львівщина (1044) наркотики (925) Нацполіція (9007) Правоохоронні органи (806)

 Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області. ФОТО

39-річний чоловік на "Таврії" виїхав на тротуар, трьох осіб доставили в лікарню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого о 17.15 на автодорозі Городок – Комарно у селі Черляни, Городоцького району. Водій автомобіля "Таврія Славута", 39-річний місцевий житель, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на трьох пішоходів.

Із тілесними ушкодженнями мешканок міста Городок віком 19 та 49 років, а також 22-річного жителя Дрогобича госпіталізовано.

Медики встановили, що водій "Таврії" перебував в стані наркотичного сп’яніння. 

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За фактом ДТП слідчі Городоцького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.

Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області 01
Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176024
 
 
 Топ коментарі
 
у нас дебилподнаркотойПрезидент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО..

Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области - Цензор.НЕТ 9567
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Ох и какой хуевый и безпредельщиком был мент который несколько дней назад пытался остановить возможно таких-же уродов.А теперь его под суд,потому что никого не убили и не угробили.
ЛИЦЕМЕРЫ ВЫ ХУЕВЫ...
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Интересно здесь будут комментарии комментаторов которые рассказывали о "охреневших мусорах" по поводу ареста харьковского патрульного?
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И куда только полиция смотрела,почему этого урода не остановила или не пристрелила?
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P.S.Да вроде так будут возмущения ,,народа,, уже забывшие про Киевских и позавчерашних пристеленых уродах.
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разговаривать самому с собой это общаться с умным человеком?
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В отличии от Вас я высказываю свое мнение а не мечу ссыками как кот на зонтик.
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Подозреваю тут просто нет возможности редактирования
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и как факты перекрутили !!!

не на Таврии, а на Тесле.

не 39-летний, а 42-летний

не во Львовской области, а в Киеве.
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Факты,а какие факты озвуч,номерной ты наш.Буду рад услышать.
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Буквенный ты наш, все факты тебе ЗЕ на стадионе рассказал перед выборами
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Молодец,еще заработал 30-серебряников.
Да изрыгни что-то от себя а не только гадь.
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и по какому номеру?И сколько мне за это заплатят?
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Ого в новой версии зайкоботов уже и Дронов под наркотой на бешеной скорости по тротуарам гонял. А в этой статье "зайке" на славуте не повезло, не на кого вину спихивать. Хотя наверно если б был лексус вместо славуты, то пешеходы были бы виноваты.
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у нас дебилподнаркотойПрезидент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО..

Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области - Цензор.НЕТ 9567
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Интересно здесь будут комментарии комментаторов которые рассказывали о "охреневших мусорах" по поводу ареста харьковского патрульного?
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точно, или с дамбаса Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області - Цензор.НЕТ 4912 накрайняк

ну не может львовянин(киевлянин, волынянин и тд) обдолбаться( напиться) и людей посбивать.
не могёт быть такого
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Ох и какой ****** и безпредельщиком был мент который несколько дней назад пытался остановить возможно таких-же уродов.А теперь его под суд,потому что никого не убили и не угробили.
ЛИЦЕМЕРЫ ВЫ *****...
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P.S.Хотелось бы услышать позавчерашних обсераловщиков моего мнения про правомерности задержания полицейским убегающего автомобиля.ТАК ДАВАЙТЕ ОПРАВДЫВАЙТЕ ЭТИХ УРОДОВ ведь ментов то там не было,или все это случилось потому что менты прятались по кустам потому что боялись быть посажеными при исполнении?
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і це ще не все ((((

Из водоема на Львовщине вытащили авто с четырьмя трупами

16.02.2020 14:32

Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області - Цензор.НЕТ 6643

В селе Коты Яворовского района Львовской области автомобиль упал в водоем и перевернулся на крышу. Четыре человека, находившихся в салоне, погибли, передает FaceNews.ua.
Правоохранители сообщили, что из водоема вытащили автомобиль Audi 80 с телами четырех погибших.
"Полицейские предварительно установили, что водитель Audi 80, 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу. Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворивского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте работают полиция и следственная оперативная группа, проводится следствие.
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Опять ети проклятые житрожопые евробляхеры которые не хотят Ахметову платить налоги? А нет. Ето же любимый Петемобиль в очередной раз давит людей на переходах и тротуарах, *******, что по етому поводу в ваших методичках?
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Ауди вроде не на бляхах,но немецкая же!4 жмурика,фашисты проклятые,а на Таврии если бы так кувырнулись,она бы на куски розвалилась ещё перед падением в это болотце и все бы выжили.
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Пьемонт культуры. Как туда переселится, если рашка нападёт? Наверно не уживусь я, постсовок, среди этой великой культуры.
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А еще некоторые утверждают что ето полезно для здоровья ходить пешком особенно вечером перед сном
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что он себе позволяет?
на таврии...под наркотой.... сбивать людей ? это привилегия селебрети на мерсах и бехах...
а если без сарказма - козлина упоротая!!!
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Ужесточать надо наказание.иначе конца и края этому не будет.
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Есть Таврия, и есть Славута, а "Таврия Славута" такого нет.
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