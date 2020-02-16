 Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого о 17.15 на автодорозі Городок – Комарно у селі Черляни, Городоцького району. Водій автомобіля "Таврія Славута", 39-річний місцевий житель, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на трьох пішоходів.
Із тілесними ушкодженнями мешканок міста Городок віком 19 та 49 років, а також 22-річного жителя Дрогобича госпіталізовано.
Медики встановили, що водій "Таврії" перебував в стані наркотичного сп’яніння.
За фактом ДТП слідчі Городоцького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Триває досудове розслідування.
не на Таврии, а на Тесле.
не 39-летний, а 42-летний
не во Львовской области, а в Киеве.
Да изрыгни что-то от себя а не только гадь.
Да?
дебилподнаркотойПрезидент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО..
ну не может львовянин(киевлянин, волынянин и тд) обдолбаться( напиться) и людей посбивать.
не могёт быть такого
ЛИЦЕМЕРЫ ВЫ *****...
Из водоема на Львовщине вытащили авто с четырьмя трупами
16.02.2020 14:32
В селе Коты Яворовского района Львовской области автомобиль упал в водоем и перевернулся на крышу. Четыре человека, находившихся в салоне, погибли, передает FaceNews.ua.
Правоохранители сообщили, что из водоема вытащили автомобиль Audi 80 с телами четырех погибших.
"Полицейские предварительно установили, что водитель Audi 80, 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу. Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворивского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте работают полиция и следственная оперативная группа, проводится следствие.
на таврии...под наркотой.... сбивать людей ? это привилегия селебрети на мерсах и бехах...
а если без сарказма - козлина упоротая!!!