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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:з'їзд (77) Юрій Корявченков (19) Слуга народу (658) Тищенко Микола (17) Сивохо (15)

 Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотооб'єктивах, - як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили. ФОТОрепортаж

15 лютого партія "Слуга народу" провела свій 3 з'їзд, на якому була озвучена ідеологія політсили, затверджено склад Вищої ради партії і прийнятий новий статут партії.

Деякі моменти заходу потрапили в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 01

Роксолана Підласа щось шукає в сумочці в очікуванні початку з'їзду

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 02

"Слуги народу" поступово займають місця в залі

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 03

Людей прибуває, і з'їзд скоро почнеться

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 04

Пауерліфтер Артем Дмитрук, який ініціював відставку свого тезки - глави НАБУ Артема Ситника

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 05Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 06

Ресторатор Микола Тищенко в гарному настрої

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 07

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо і Юрій Корявченков (колишній Юзик з "Кварталу-95") ведуть бесіду

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 08

... і обіймаються для знімка

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 09Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 10

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко привернув увагу фотооператора

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 11Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 12

Перед початком "слуги народу" виконали гімн України

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 13

Нардеп від "СН"

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 14

Ще одна нардеп від "СН"

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 15

Тищенко фіксує виступ на камеру телефону

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 16
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 17

Звільнений з полону "ДНР" Василь Савін виступив зі зверненням

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 18

З'їзд в розпалі

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 19

Виступ Корнієнка

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 20
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 21
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 22

"Слуги народу" слухають і голосують

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 23

Групове фото на пам'ять

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176015
 
 
 Топ коментарі
 
Морды у слуг в экран не вмещаются
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Зеленая пошесть. Партия сдачи интересов Украины во всей красе.
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Від особливо розхарчованих свинарчуків (Юзік, Стефанчук, Сивохо...) аж монітор тріщить.
1920х1080, на хвилинку...
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тебя видно Порошенко **********, что ты такой озабоченный
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а зелёных фекальных мух больше, чем медоносных пчёл.

и шо с того ?
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Год назад у меня за тепло в платежке была сумма ниже, чем сейчас. При этом год назад январь был холоднее. Для меня вот эти ЗЕ-слуги и есть мародеры.
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Ростов не гумовий, визначайтесь на зїзді хто поїде у довготривале відрядження з Портновим
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Блискучий план. А головне - цілком здійсненний.
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у кого Медведчук придбав три телеканали ?
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Главное не у кого, а кто разрешил. Сечешь?
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Кацап, в Украине для продажи акций телеканала одним человеком другому ничьё разрешение не требуется.

Это у тебя в Кацапии пёрднуть без согласия ***** нельзя.
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Не нужно прикидываться ещё большим придурком, чем ты есть в реале.
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Да какой там "съезд"?!!! "Сходняк "шакалья", жадного и беспардонного, у тела ослабевшей Украины... Будут условия - друг другу глотки рвать начнут, деля добычу...
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после заявления шмары, что зезе ничего не обещал,
думаю с ними всё понятно,
увы, это тупик
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Сівохо і ще два слуги урода біля нього не приклали руку до серця під час гімну - сєпари смердючі!
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де-хто з них послiдовники кiви - два ряды за "сiвухою"...
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Прикладывать не к чему. У них там складки жира. Липосакцию во время исполнения гимна проводить не очень здорово.
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- Кто все эти люди?
- Это приятели Семён Семёныча Шпака...
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Уже не будет Слава Украины ?

https://www.youtube.com/watch?v=l7on8v6oxi4&feature=share
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..а какие изможденные интеллектом репы..жесть!...Отара гребанная. вы кого навыбирали? Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как "слуги народа" 3-й съезд проводили - Цензор.НЕТ 6497...даже у быков- рыгов один или два праффессара официальных было на все стадо. а тут на кого ни глянь. сплошная праффессура и академики всех академий...
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Портрет идола партии зелёных большевиков в лифте😄 https://youtu.be/K17teL3UkaI
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Много молодежи, без пафоса, чинопочитания, по современному. Будущее Украины в надежных руках.
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Стільки мерзоти у одному місці! Провалилося б те місце з ними разом!
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Як іноді хочеться взяти чашку гарячої кави, укутатись в плед, сісти в крісло-гойдалку і задумливо дивитися як затишно потріскуючи, горить Зрада..
🤑
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Сборище приспособленцев и моральных уродов!
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"..растет дєнь ото дня процент жиров у маслє. довольнi хами, ситi в них є$#ла..."(с)
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Дивлюсь я на Думу, тай думку гадаю: Чому я не Stinger, чому не літаю?
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Щоб їх порозривало - що вони їдять?!

15 лютого партія "Слуга народу" провела свій 3 з'їзд, на якому була озвучена ідеологія політсили, затверджено склад Вищої ради партії і прийнятий новий статут партії.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3176015
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Подивився фотнки. Жодного обличчя з ознаками розумової діяльності. Морди як придатки до шлунків та геніталій. Фу. Мразота - жиди, кацапи, Арахамія і лише 9% українських манкуртів (піджидків та підкацапників савєцкага разліву). Чому нікому не прийшло в голову скористатись такою концентрацією мудил і ворогів народуц України в одному місці?
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Те ж саме спало на думку. Жодного обличчя з ознаками інтелекту.
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Этому нет названия. Позор, что ли. Наш с вами.
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Сборище Полезных идиотов, городских сумасшедших, случайных особей, слуг уродов от Внешнего управления, соросят.....Мерзость жирует.
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шушера, ой , тьфу, що це я Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотооб'єктивах, - як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили - Цензор.НЕТ 4549 - це ж сьогоднішя пороль зЄлена - хЕліта ...
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А вистачило б всього лиш взводу автоматників...
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якщо ніхто і ніщо збирається в одному місці, то це означає, що в цьому місці нічого не відбувається
тут нема чого коментувати
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Не могу себе представить такого откровенного малообразованного сброда дорвавшегося до корыта в высших эшелонах власти, например, США. Это же натуральные жлобы и гопники. Чего только стоит жирный кабан Юзик.

Но каждый народ достоин своих правителей.
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Воно хоч розуміє, що так вітаються його закляті вороги?

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотооб'єктивах, - як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили - Цензор.НЕТ 3919
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Самый позорный момент это выступление на съезде Савина, бывшего главы сепарской администрации Макеевки ,сдававшего кровь сепаратистам , а сейчас он член партии СН.У ЗЕ с кадрами фсьо ,раз начали подбирать такой биомусор ?
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