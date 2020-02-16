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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:з'їзд (77) Юрій Корявченков (19) Слуга народу (658) Тищенко Микола (17) Сивохо (15)

 Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотооб'єктивах: як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили. ФОТОрепортаж

15 лютого партія "Слуга народу" провела свій 3 з'їзд, на якому була озвучена ідеологія політсили, затверджено склад Вищої ради партії і прийнятий новий статут партії.

Деякі моменти заходу потрапили в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 01

Роксолана Підласа щось шукає в сумочці в очікуванні початку з'їзду

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 02

"Слуги народу" поступово займають місця в залі

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 03

Людей прибуває, і з'їзд скоро почнеться

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 04

Пауерліфтер Артем Дмитрук, який ініціював відставку свого тезки - глави НАБУ Артема Ситника

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 05Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 06

Ресторатор Микола Тищенко в гарному настрої

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 07

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо і Юрій Корявченков (колишній Юзик з "Кварталу-95") ведуть бесіду

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 08

... і обіймаються для знімка

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 09Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 10

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко привернув увагу фотооператора

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 11Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 12

Перед початком "слуги народу" виконали гімн України

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 13

Нардеп від "СН"

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 14

Ще одна нардеп від "СН"

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 15

Тищенко фіксує виступ на камеру телефону

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 16
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 17

Звільнений з полону "ДНР" Василь Савін виступив зі зверненням

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 18

З'їзд в розпалі

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 19

Виступ Корнієнка

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 20
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 21
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 22

"Слуги народу" слухають і голосують

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотообєктивах: як слуги народу 3-й зїзд проводили 23

Групове фото на пам'ять

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176015
 
 
 Топ коментарі
 
Морды у слуг в экран не вмещаются
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Зеленая пошесть. Партия сдачи интересов Украины во всей красе.
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Главное, что ни одно лицо не обремененное интеллектом. Беда, ребята.
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Посмотрите на форму ушей сивохи, ведь это дегенерат. Деградация власти.
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Зеленое говнище,впрочем такое же ,как и то,что их выбрало
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типа слуги издеваются над народом. Через пару лет они будут никто, но внукам расскажут.
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А меж тем три четверти годика-то то-тю. Но эпоха бедности ни для кого, кроме как для ЗЕ-прощалыг из падлючей ЗЕ-камарильи, кончатся и не думает. Вот и затаили злобу непримиримую лохмандеи ЗЕ-кидаловом озлобленные - уже зреет-вызревает коварно пенделяь булкодробительный в дупу субтильную ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского, а с ним и всего ЗЕ-сброда мерзкого.
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Століття тому, Київ-нічого не змінюється

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотооб'єктивах, - як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили - Цензор.НЕТ 8809
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Сивохи и Юзики выходят на первый план это просто полная жопа.
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Так выглядит современная свалка био отходов Украины.
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