 Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.
"Уночі 16 лютого о 2:40 на вул. Космонавтів у Інгульському районі невідомі, віджавши вікно, проникли до відділення банку, підірвали банкомат та викрали грошові кошти.
В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів - понад 250 тисяч гривень.
На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Встановлено, що злочинці підірвали банкомат, який розташований у приміщенні банку у нежитловій будівлі.
Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб.
За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 "Крадіжка, вчинена у великих розмірах", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Прохання до громадян, які стали свідками скоєння вказаного злочину або володіють інформацією, що може стати корисною у розслідуванні, звернутись до Інгульського відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. 12-та Поздовжня, 42-А, або зателефонувати (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", - йдеться у повідомленні.
слепых обобрать не в падлу шо там банкомат..........
Да, и вот ещё, когда коломойский выводил деньги с привата, то приват принадлежал коломойскому, и он выводил свои деньги перед отжатием пэтей привата.
Это, наверное, вы все такие, 73% зебилов?
Бизнесу надо не жлобиться нанимать охрану. А полиция пусть "разыскивает", но я тут им не помощник.
Банкомат зірвали, а в приміщенні ідеальний порядок!
Що за банкомат такий гниленький,що від хлопавки відкрився???
Висновок : шукайте серед працівників відділення...
...і я б, наприклад, не залишав пачку грошей на підлозі ( може мічені(підставні) і вони знали про це)