 Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"Уночі 16 лютого о 2:40 на вул. Космонавтів у Інгульському районі невідомі, віджавши вікно, проникли до відділення банку, підірвали банкомат та викрали грошові кошти.

В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів - понад 250 тисяч гривень.

На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Встановлено, що злочинці підірвали банкомат, який розташований у приміщенні банку у нежитловій будівлі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб.

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За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 "Крадіжка, вчинена у великих розмірах", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Прохання до громадян, які стали свідками скоєння вказаного злочину або володіють інформацією, що може стати корисною у розслідуванні, звернутись до Інгульського відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. 12-та Поздовжня, 42-А, або зателефонувати (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", - йдеться у повідомленні.