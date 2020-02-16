 Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, під час проведення огляду посилки на ім'я одного ув'язнених, який утримується у СІЗО, виявлено 36 зарядних пристроїв до мобільних телефонів, 7 навушників, 6 WiFi роутерів, 7 стартових пакетів мобільних операторів "Київстар", "Лайф" та "МТС", 24 пачки дріжджів по 100 грам кожна, 50 мобільних телефонів, 8 батарей живлення до мобільних телефонів, 22 пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, 8 поліетиленових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, фішки для гри в покер, 12 колод гральних карт.
Чы просто ШОБ БУЛО?!
А что, рейтинг этих заказных проплаченных ток шоу от слуг, где выступают абсолютно нулёвые дубинский и его друзья, которые сами признаются, что нулёвые, у реальных зрителей имеет сколько-нибудь процентов?
В Украине заходит уже проводник в купе и из под подвесного потолка начинает вынимать упакованные пакеты с шубами . Контрабанда и сейчас процветает
Проводник по своему прав - у него зарплата не позволяет жить.
Незабаром ЗЕлебобіки приймуть закон про приватні СІЗО і все стане на "свої місця!...
Як колись фарца була спекуляцією, а потім водночас стала легальним бізнесом...
Те що ця "дачка" не для тебе, то це не твоє досядження, а недоопрацювання деяких твоїх "колег".
Господь не "фраєр".
Притримай заздрощі.
- В СИЗО нет "любителей"... Был-бы "спрос" - двери-бы, расширять пришлось...