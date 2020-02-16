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Все про:Київ (7301) прокуратура (2078) СІЗО (478)

 Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв. ФОТОрепортаж

Столична прокуратура попередила спробу передачі наркотиків, мобільних телефонів, зарядок і фурнітури до них в Київський слідчий ізолятор.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, під час проведення огляду посилки на ім'я одного ув'язнених, який утримується у СІЗО, виявлено 36 зарядних пристроїв до мобільних телефонів, 7 навушників, 6 WiFi роутерів, 7 стартових пакетів мобільних операторів "Київстар", "Лайф" та "МТС", 24 пачки дріжджів по 100 грам кожна, 50 мобільних телефонів, 8 батарей живлення до мобільних телефонів, 22 пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, 8 поліетиленових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, фішки для гри в покер, 12 колод гральних карт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі

Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв 01
Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв 02
Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв 03

За вказаним фактом слідчо-оперативною групою Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175986
 
   
 Топ коментарі
 
Логичный следующий шаг - перекрыть потоки в Раду и ОП .
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Надзирателей заработка лишили. Это кто ж на святое покусился?
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Нормальный подгон сидельцам -- Я так понимаю что сейчас это нормальное явление. одну посылку тормознули остальные дошли Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств - Цензор.НЕТ 8836
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Нормальный подгон сидельцам -- Я так понимаю что сейчас это нормальное явление. одну посылку тормознули остальные дошли
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На основании какого закона пресекли передачу мобильных телефонов ведь они разрешены законом...
Чы просто ШОБ БУЛО?!
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Логичный следующий шаг - перекрыть потоки в Раду и ОП .
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Надзирателей заработка лишили. Это кто ж на святое покусился?
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Кто-кто, а надзиратели, как и начальство, не пропадут. В нашем доме жил (умер уже) вертухай, так он в Киеве две трешки купил в новом доме, дочку в США отправил (купили там дом) и ни в чем себе не отказывал.
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Только цириком он был, скорее всего, а не вертухаем. Те гандоны редкие.
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купить дом в сша єто еще не значит иметь основания чтобы там остатся, что значит отправил,он что бог, в сша есть же какие то миграционные законы
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в Глуховском райотделе полиции на протяжении многих лет продажные менты подтасовывают дела и разводят людей на деньги. продажная гнида по фамилии Буханистый пережил кучу начальников все время подлизывая им жопы. на данный момент назначен врио начальника. если эта мразь займет должность начальника полиции то Глухов ждет полное бесправие.
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Так это не только в полиции - вся страна в медиабрехне и обмане. Это частный случай.
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аваков вон уже скоро второго президента переживет Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв - Цензор.НЕТ 2844
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Непонятно это достижение прокуратуры.
А что, рейтинг этих заказных проплаченных ток шоу от слуг, где выступают абсолютно нулёвые дубинский и его друзья, которые сами признаются, что нулёвые, у реальных зрителей имеет сколько-нибудь процентов?
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несправедливо - в ОП есть, а как в сизо так пресекать?
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Вот интересную мне тему рассказал строитель . Ехал ( до войны) из рашки в поезде . Прошли таможню
В Украине заходит уже проводник в купе и из под подвесного потолка начинает вынимать упакованные пакеты с шубами . Контрабанда и сейчас процветает
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Это не контрабанда по закону.
Проводник по своему прав - у него зарплата не позволяет жить.
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тю... тоже мне новость. Просто проводник какой то совсем отмороженый такое делать при левых пасажирах.
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Це мабуть одне з останніх досяджень прокуратури.
Незабаром ЗЕлебобіки приймуть закон про приватні СІЗО і все стане на "свої місця!...
Як колись фарца була спекуляцією, а потім водночас стала легальним бізнесом... Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв - Цензор.НЕТ 9745
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Так це тобі йшла "посилочка" і ти абіділся, що її в тебе відібрали? Оце так горе...
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Дурнику..
Те що ця "дачка" не для тебе, то це не твоє досядження, а недоопрацювання деяких твоїх "колег".
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Тобто таки точно твою "пасилочку" відібрали. Зрозуміло!
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Зара бостууга живе десь біля тюрми, але все може різко змінитися і навпаки...
Господь не "фраєр".
Притримай заздрощі. Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв - Цензор.НЕТ 3642
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"пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження" - цнотливо замінив евфемізмом слово "шмаль" редактор ЦН.
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поки експертиза не докаже, що це наркотик, так і пишуть
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Мобильными в цугундере уже никого не удивиш,а вот наркота это уже централизованые поставки с участием особой мафии полицейской.
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Таке було є і буде. Якщо контролер на прийомі посилок не куплений то нічого не пройде, навіть наркота хитро-мудро вставлена у фільтр сигарети. Видно із змінами перепутали. Нікому нічого не буде, такі посилки носять наріки які живуть поруч СІЗО чи бомжуваті "блатні". У них відмазка "Якась тьотя попросила передати чоловіку чи сину", дьоргають тьотю "Та я шо знаю, там був чай, цигарки і печиво. Велика черга, попросила якогось хлопа передати, може то він підклав". Тьотя родичка, за Конституцією і КПК може не свідчити проти родича. Все замикається на наріку чи бомжі, їм що 1 стаття що 10 все одно.
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Сивухе срочно накалякать мимириндум примириения с подшконарниками и интегрировать их в школы в качестве физруков.
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Мало того, что закрыли, так ещё и бесчеловечные условия создают.
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- Почему в СИЗО не приводят слонов?
- В СИЗО нет "любителей"... Был-бы "спрос" - двери-бы, расширять пришлось...
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