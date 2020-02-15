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Все про:конференція (63) Мюнхен (83)

 Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції. ДОКУМЕНТ

Документ "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону", підготовлений групою європейських, російських та українських експертів, знову доступний на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мюнхенської безпекової конференції.

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Скандальні 12 кроків повернули на сайт Мюнхенської конференції 02
Скандальні 12 кроків повернули на сайт Мюнхенської конференції 03
Скандальні 12 кроків повернули на сайт Мюнхенської конференції 04

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Того ж дня документ видалили із сайту.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175973
 
 
 Топ коментарі
 
ну так вазелин же по самым эти "шагам" и прошелся сегодня и озвучил согласие. урод вонючий.
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Якщо перзиднеет зелена сциклива ганчірка, то і не таке ще виставлять.
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На зелёное тряпьё уже весь мир х.. ложит
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завтра, 16.02.20г. последний день работы этой конференции, и кацапы стремятся пропихнуть эту бумажку на подпись Зелёнскому..
я надеюсь Порошенко и США помешают этому произойти..
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Так для того кто в бронежилете и писали это рашисткое лайно.
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Этот план тянется своими ЗЕлеными сопливосцыкливими ниточками наверняка к Оману и к предательству ЗЕЛЕНСКОГО там же
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Посмотрели на бесхребетного что не может дать ответ и просто поставили перед фактом

Смотрел его выступление и мимику он еще в 95 квартале лицо кривляки и шута грустно кроме того он полностью ватный и трусливый до не могу
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Разница в возрасте между Порошенко и Зеленским - всего 12 лет. При этом Зеленского почему-то называют молодым и неопытным. То есть ЕЩЁ РАЗ, Порох стал президентом страны с НИКАКОЙ армией ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ и ему было 48, а Бубочка в 42 смог всё прое@ать за полгода.
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12 років у цьому випадку дуже багато, бо бубочка не розуміє гнилу суть совка. Він думає, що масло і м'ясо завжди були у вільному продажу...
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А чего, собственно, все ожидали?
Что на шестом году войны Европа будет продолжать потреблять наши пафосно-патриотические заявления, лишённые смысловой нагрузки и практических шагов?
Что они будут продолжать сохранять санкции в ущерб самим себе, игнорируя собственное общественное мнение, национальные интересы и бизнес-лобби?
Что они будут и дальше смотреть на то, как мы вносим в Конституцию фантазии о ЕС и НАТО, но при этом мало что делаем на практике ради этих целей, а потом пытаемся строить мини-Россию со своим Роскомнадзором и т.д. и т.п.?
То, что наконец-то опубликовали поспешно удаленный этот план это хорошо - и это типичная схема, очерчивающая контуры будущего российско-европейского договорняка по Украине, который является неизбежным в условиях отсутствия в самой Украине видения урегулирования конфликта и собственных позиций.(с)
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это что? вальцман предлагал мыролюбно сопротивляться ? и поэтому устроил 3003 мыролюбных перемирия с тамжынашилюдьми и онижедетьми?
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Здесь Украине надо принять этот холодный душ и начать выстраивать собственную позицию по Донбассу, Крыму, отношениям с Европой, США, Турцией, Кацапами.... Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 1013
Иначе нас ждёт вот ровно то, что написано в этом «скандальном» Мюнхенском плане.
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Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО.Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 2311
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мне интересно - у "корда" и прочих спецов хватит мозгов не стрелять в украинцев или нет? вопрос не праздный. если у них "нет" то тогда я "да" на упреждение и простите погоны но я с умными
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Когда я в ЗабВо служил полковым начальником медпункта -- 1978 -- то мы тогда боролись с Китаем!

Замполит грил: Увидел китайца -- хоть ребёнка -- убей его! Иначе он убъёт тебя.

Байки всякие по Округу распространялись, мол -- ночью китайцы вырезали ножами всех наших в казарме -- нихто и пикнуть не успел! -- и мы верили...
Но я про шаги и карты. -- тогда было 32 китайских карты и 96 шагов до Коммунизма -- с китайской стороны -- и всё поштучно, с разъяснениями!

...а щас, шо-то всё измельчало... -- не внушаеть... *)
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Ну так надо заявить, что народ Украины не признает этот документ. Все подписавшие этот документ будут признаны преступниками и будут нести уголовное наказание.
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НУ И ГДЕ НАШИ АЙТИШНИКИ ТРУ ХАЦКЕРЫ? КОГДА САЙТ ЛЯЖЕТ?
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12 шагов впустую. Это так можно было бы назвать.
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Вот теперь и сцикло войдет в историю рядом со словом МЮНХЕН!
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Маруся готовься, сцикло будет менять интерпретацию и идеологию твой национальной идентичности согласно пункту среди этих 12 -ти, и должна онабудет соответствовать пожеланиям ближайших стран соседей ... Вот зашквар!!!
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та уже пофигу...президент зеленский уже высказал своё отношение к этому документу.пусть там хоть что пишут-неприемлемо !!!...Важно другое-ето из украинских представителей его подписывал в той редакции?Страна должна знать своих "херонв" и кто УПОЛНОМАЧИВАЛТ эти организмы на подписание "от Украины"?
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Историко-политические ассоциации со словом Мюнхен - ГИТЛЕР, ПУТИН ЗЕЛЕНСКИЙ ...
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Настав час і Україні говорити про нашу втому.

Ми втомились від лицемірства.

Від неспроможності великої Європи відстояти свої ж принципи та поставити в куток одного неслухняного хлопчиська. Ми стомились від примусу нас до діалогу з людиною, яка не здатна чути нічого крім слів про велику імперію. Яка доводить, що Україна й українці ніщо, пусте місце.

Ми стомились від того, що нам 6 років ставлять вимоги та малюють 12-крокові плани дій. Намалюйте їх краще для Путіна.

Ми втомились що на різних платформах під Росію міняють правила гри та правила притягнення до відповідальності.

Ми втомились від гучних промов і слів підтримки. І від браку дій ми також втомились.

Але при всій цій втомі ми стоїмо міцно і тримаємо оборону навколо європейської демократії. Саме Україна стала оплотом європейської та світової безпеки. І хотілось би, щоб про це не забували ті держави, які називають себе друзями та партнерами України.
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12 шагов на коленях???

ТАКУЮ УЧАСТЬ ПРИДУМАЛИ РЫГОВСКИЕ ОТМОРОЗКИ ,
Кстати, сегодня Слуга народа провёл съезд париии
И где бы Вы думали? В вертолетной площадке Саши стоматолога - вот вам и приемники рыгов - то-то они беркут отпустили
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Все партии стесняются там проводить съезды
Проводят или в МВЦ : или в музее Ленина (😀)
А СЛУГА НАРОДА считает шо Бога за яйки схватил
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ЗЕчмо не в темі що треба опиратись рашці, братська америка здорово допомагає - "ЗСУ отримали американські керовані системи десантування вантажів" Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 7915 https://youtu.be/jcUlGuj0g4Y
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Прошло 82 года с предыдущего Мюнхена... Теперь сдали не Чехословакию, а другую страну...
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Ну и как Петру смотреть своим порохоботам теперь в глаза? Еще только вчера он кулаками бил себе в грудь и говорил, что он самый влиятельный политик и удаление "12 шагов" его личная заслуга? Петро, хватит изображать пустое место, иди лучше сдавайся с повинной! Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 9979
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Олександр Чалий - Діючий президент Грант Торнтон Україна;
Василь Філіпчук - Голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень;
Олексій Семеній - директор Інституту глобальних трансформацій.
Любі друзі нашої трансформації та огризки її евроінтеграції? Ню-ню...

Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 785
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Там я смотрю подписали штуки 3 каких то бывших Украинских полудиректоров полуинститутов по ковырянию в носу. Очень бы хорошо знать этих негодяев в лицо. А немцам всяким предложить,что бы государстаенную идентификацию ФРГ проводили поляки. Или турки на худой конец. А вообще это жесткое унижение страны. И главному "гению" было бы не плохо сделать заявление. Если он президент,конечно.
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сегодня низя ему и вальцману. у них шаббат. за них их гои о мыролюбстве блеют.
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Це чергова рашистська міна-отрута. Там ані слова про повне виведення російських військ, військової техніки, зброї, військових "радників", про повне відновлення українського контролю над українським кордоном, нарешті - про повне припинення обстрілів контрольованої Україною території...
Проте, перестрибуючи через головне, там пропонується "свобода доступу та пересування", "розширене відновлення Донбасу", "розробку зон вільної торгівлі", "план зняття санкцій з рф", "визначення зон співробітництва ЄС з рф" та "визначення ідентичності українців".
Вони там зовсім зх.іли??? рф продовжуватиме стріляти, а вони будуть знімати з неї санкції та визначати нам ідентичність???
Європейські запроданці домовилися з зеленими запроданцями сцикла і здають Україну путлеру задешево???
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Шо там наговорив той Оманський Брехун що так швидко все переграли7
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Документ слишком обширный, чтобы его было возможно выполнить. Непохоже, что это европейская инстанция его составляла, это скорее студент кафедры философии перед сном впопыхах.
Ну что дала войн Украине на Донбасе? Украинцев свободно пускают в Европу и берут на работу. Как стране - практически ничего. В тупик зашли потому, что на каждый упрек - так вы ж ничего не делаете, был ответ, что война. А современную Европу догоним через 50 лет. Это и есть кризис власти. И тут повернулся Голобородько - кот в мешке. Да если бы оно сказало, что оно идет опять 50 лет ничего не делать идет - никто бы за него не проголосовал бы. А по поводу команды и того, что он набрал в Верховную Раду, и нафига Украине вообще такие законы, которые они принимают - это отдельный вопрос к главному врачу этого дурдома.
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А тепер тези доповіді уже відображають офіційну позицію України?
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Кацапы подкинули однозначно!Самый мерзкий 12 шаг в никуда!

ШАГ 12: Начать новый национальный диалог по вопросам идентичности.

Это капец!Вони суки будуть нас рахувать, кацапі ми чі Українці
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маю кілька цікавих новин. ПО-ПЕРШЕ: Зникнення тексту одіозних "12 мюнхенських пунктів", з сайту Мюнхенської конференції з безпеки було викликане не скандалом в Україні А через те, що деякі зазначені в переліку авторів іноземні (американські та європейські) експерти вперше побачили цей документ і не були причетні до його написання. Це не стосується представників від України: Філіпчука, Сансанича Чалого та Семенія. Вони знали і брали участь. ПО-ДРУГЕ, Семеній підписався в документі РНБОУ, хоча сам звільнився два тижні тому з апарату РНБОУ з великим скандалом. Туди він потрапив, якщо хто не знає, в команді екс-секретаря Данилюка. Це другий шкандаль. Тепер від Данилова вимагають пояснити використання РНБОУ в цій авантюрі. ПО-ТРЕТЄ: головним експертним центром при голові ОП Андрію Єрмаку буде - Українське бюро національного розвитку, яке очолює рідний брат глави ОП - Денис ЄРМАК! Тепер ми часто будемо чути про цю контору - тут трохи про плани та сам сабж - https://racurs.ua/n133582-brat-ermaka-bez-turborejima-razrabatyvaet-proekt-investicionnogo-kodeksa-video.html
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ага, таки студент старался - писал всю ночь, по кусочку в интернете скудную инфу искал.
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ну і шо тут "цікавого".
Те що їпуть з усіх боків нічим не нехтуючи?
Так це не дуже цікаво...
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Я создал ютуб канал вот первое видео https://youtu.be/WhDH5CiGWMc подпешитесь пожалуйста на канал ведь если захочете отдохнуть от зе с его зашкварами то можно будет посмотреть классные моменты с фильмов
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Послухали виступ зеленського і повернули
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Цікаво чи буде зелена шмаркля нести кримінальну відповідальність за здачу українського суверенітету?
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не будет. так же как и свиненок до сих пор не понес никакоо наказание за его мыролюбный безальтернативный реформизм.
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