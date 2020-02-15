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Матеріали за темою:
Все про:контрафакт (129) Правоохоронні органи (802) цигарки (450) Донбас (15293) Офіс генерального прокурора (95)

 Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура припинила схему ввезення тютюнових виробів із непідконтрольної території та вилучила 750 тис. пачок цигарок, 900 тис. гривень, зброю і набої.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з невстановленими наразі військовослужбовцями ЗС України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які потім розповсюджували на території України", - сказано в повідомленні.

Незаконно ввезені цигарки продавали на території Донецької, Волинської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Дивіться також: Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На території цих областей прокуратура за 1 день, 15 лютого, провела понад 90 обшуків з участю понад 500 правоохоронців.

"Вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тис. пачок цигарок) на понад 20 млн грн, понад 900 тис. грн, які були отриманні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також вогнепальну зброю і набої", - повідомили в пресслужбі.

Зараз прокуратура готує клопотання про арешт вилученого майна. Слідчі встановлюють коло причетних до злочинів осіб.

Дивіться також: Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура 01
Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура 02
Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура 03
Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура 04
Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175964
 
   
 Топ коментарі
 
Экономическая помощь молодых республик. Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1762
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продовжують годувати всю Україну, кармільци Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5888
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за контрабанду через лінію фронту потрібно розстрілювати!
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за контрабанду через лінію фронту потрібно розстрілювати!
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с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВС Украины )))))))))))))
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Прикол 2019 року. Акцизи на цигарки в Україні виросли на29%. Надходження в бюджет виросли на 1,3%. Скорочення виробництва сигарет, а отже зарплат, податків, робочих місць за рік на 20%. Піднімайтеі далі акцизи зєбуїни. Особисто я курю цигарки дружньої Молдови. І таких мільйони.
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Из молдавских только "Флуераш" из СССР помним. А донецкие нельзя курить, там ваще табака нет. Это до какой нищеты нужно скатится чтоб ДНРовские сигареты курить. Винстон 40 рублей. Кста на блокпостах перестали изымать курево т.к больше одной открытой пачки этого дерьма никто не везёт.
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Экономическая помощь молодых республик. Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1762
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продовжують годувати всю Україну, кармільци Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5888
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Давно говорилось, что войну питает контрабанда. А организаторы известны. Жаль только людей, которые от этого страдают.
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Теперь понятно для защиты чьих интересов Зеля наезжал на производителей сигарет в Украине...
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Какой мир, госпаде, столько сверхприбыльных схем накроется тогда, не допустим!
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А нехай ще піднімуть акцизи і цигарки кожен другий возитиме. Тюрем не хватить, бо нема дурних премії платити чиновникам, які тільки слова тарифи, акцизи і знають.
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Пили ,курили и будут...Умные всегда алкоголь и табак держали в гос.монополии . Украина отдала в частные руки ....другие и зарабатывают.
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Харків.З лотків на любому ринку торгують цими цигарками з лугандону.Як завжди кришують ті хто і кришував.
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Опппаааа... перечислили, а про Харьков умолчали... а тут только на Г.Труда не менее 20 лотков с контрафакнутыми сигаретами, в открытую, без стеснения и боязни... потому что аваковцы с этого тоже кормятся... как и с пляшек с бензином вон там, там и тут... сначала попрятались, а потом освоились, позеленели, зазелупились...
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а в вр (думают) как бы войну закончить? а оказывается от чиновника сельсовета мента сбушника прокурора до министров, мир нах.... никому не нужен. там все по крохе, но имеют. ждем конца войны.....................по 5 блокпостов с каждой стороны, + патрули + менты + сбу. это на каком уровне и как должно быть налаженно? но измены нет. превышение обязанностей, масимум, если возбудят
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та вы шо?..какая контрабанда? это же "перемещение" внутри территории цельного государства )))...А эти "пока неустановленные военнослужащие" всего лишь помогают поддержать материально бедненьких бизнесаменов с оккупированной территории..и вовсе эти военнослужащие не есть неустановленными-за каждым участком закреплён определённый контингент.Так что эти ну уж очень мужественные "участники АТО" из числа ментов и СБУшников,контролирующих дороги,в чём и заключается всё инее "АТОшничество" вовсе даже не призрачные (а даже очень видные своей упитанностью и холёным видом) и их не спрячешь в неизвестность
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Сивуху пошкребите....там не только сигареты вылезут...но еще и бухло....
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Тю, та приїдьте до прифронтової Костянтинівки де в кожній табачній лавкі продають без акцизні сигарети з дири. Ціна низька .
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Большое им спасибо сказали обнищавшие курильщики четырех областей.
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Проснулись, ещё до войны оттуда на западную тягали сигареты.
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Кому война,а кому мать родна!Вот такие и не хотят мира,истерически визжа "Зрада"
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А нихуя, что тут ЗСУшники-***** рога вмочили? Судить тварей!
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