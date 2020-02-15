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 Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Українські та кримськотатарські казки перевели діти з турецько-українських сімей, а проілюстрували діти, які живуть у Стамбулі та Сімферополі.

Презентація книги відбулася в українській суботній школі Стамбула. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

До книги "Ukrayna’nın halk masalları" увійшли українські та кримськотатарські народні казки.

"Цей проєкт унікальний тим, що всі ілюстрації до казок намалювали діти, що мешкають у Стамбулі та Сімферополі, переклад творів зробили діти з українсько-турецьких сімей і студенти української кафедри літературного факультету Стамбульського університету", - сказано в повідомленні.

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Генконсул Олександр Гаман зазначив, що підготовка цієї першої книги стала справжньою українською толокою. За його словами, саме завдяки завзяттю дітей зі Стамбула та Сімферополя вдалося видати першу збірку казок, яка допоможе краще зрозуміти культуру й історію українського та кримськотатарського народів.

"Незабаром починаємо роботу над наступним виданням", - додали в Генконсульстві.

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Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 01
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 02
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 03
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 04
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 05
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 06
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 07
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 08
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 09
Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175963
 
   
 Топ коментарі
 
Порівняйте, скільки українців убили за всію історію турки, а скільки кацапи. Турецькі яничари в такому порівнянні видаються невинними ягнятами...
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З запізненням.Турецькі українською,ще 1987 року вийшли.
Книгу сказок народов Украины на турецком языке представили в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3949
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Так вона в нас і була, це передвиборчі обіцянки *********** .
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Украинский бюджет на турецкий язык перевели, чи шо?
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речи всех прошлых и действующих гарантов, премьеров и дкпутатов великой украины и боевые ницоихины мураши любят дети от души
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Страна в полной ж, зато книжечка вышла, УРА!!!
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Я бы не сильно доверял туркам. Чужие они. Пусть лучше расскажут кого они в янычары брали. Только славян с Украины. Детей похищали с материковой Украины. Вот это сказки. Не доверяйте туркам. Они вас купят, потом продадут, и снова купят, но уже дешевле. Так говорил незабвенный Паниковский.
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Порівняйте, скільки українців убили за всію історію турки, а скільки кацапи. Турецькі яничари в такому порівнянні видаються невинними ягнятами...
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из-за этого дранославия наши козачки турок дергали, а с кацапами дружили. а надо было наоборот
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Вам в ссср історію викладали ?
А про яничар.... Не в курсі,звідки родом теперішній смотрящій по Україні, Д.Козак ?
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А Вы что, историк? Таки да, 56 года рождения. А про кацапов мне стирать не надо. Не на их стороне я (и не кацап)!
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Дело в том, что вся династия Османов - славяне (предположительно из козаков) с гаплогруппой R1A. Поэтому и гвардию они набирали из своих, а не из покорённых тюрков. Ничего загадочного. Когда вконец отуречились - уже не нужных янычар обманом собрали вместе и расстреляли из пушек. После этого расцвет Османской империи (Блистательно Порты) закончился.
Такая же примерно судьба была у самураев, да и у других ордынцев (козаков, кшатриев, европейских рыцарских орденов и т.п.).
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З запізненням.Турецькі українською,ще 1987 року вийшли.
Книгу сказок народов Украины на турецком языке представили в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3949
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книга не сказок между турцией и россией в сирии принимает неожиданный поворот.широкомасшабная война не за горами.эрдоган наточил ятаган не кисло
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это из числа предвыборных программ кандидщатов в президенты Украины всех "призывов" ? ))
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Кста, раз читаю(поприколу), шотландскую сказку и думаю, чет знакомое.... там где чет назад кинул из уха кобылы и лес вырос и т.д., а это наша сказка, слово в слово передрали(да, да, шотландцы сказки у нас тырят Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі - Цензор.НЕТ 2531 )
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Краще з турками дружити "Турция далеко! Стамбул рядом!". Османи "ихтамнетов и зелених челавечков" не зашлють, сепаратних рухів не підтримують, "тюркский мир" не впихують. А Україна може з ними нормально працювати, наприклад надавати їм розвідінформацію про рашку, наші радари (наземні, повітряні і на кораблях) бачать наземну, надводну і повітряну обстановку цікаву туркам.
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