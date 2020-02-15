 Зеленський опублікував фото з засновником Фейсбуку Цукербергом. ФОТО

Знімок опублікований в Фейсбук глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Зближуємо світ. Робимо це разом!" — написав Володимир Зеленський.
Знімок опублікований в Фейсбук глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Зближуємо світ. Робимо це разом!" — написав Володимир Зеленський.
рожилица...
Или вы считаете критикой высказывания типа - зебил, кловун, шмаркля и прочую лабуду от проплаченных интернет-троллей? Которые срут в комментах под любой новостью, оскорбляя Зе и его команду даже в новостях типа "В Новой Зеландии родился слонёнок"
Кто знает, тот поймет.