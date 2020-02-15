EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  7231  138
Все про:Facebook (116) Зеленський (4522) конференція (63) Цукерберг (19) Мюнхен (83)

 Зеленський опублікував фото з засновником Фейсбуку Цукербергом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото з засновником Фейсбуку Марком Цукербергом, зроблене на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Знімок опублікований в Фейсбук глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Зближуємо світ. Робимо це разом!" — написав Володимир Зеленський.

Зеленський опублікував фото з засновником Фейсбуку Цукербергом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Мюнхені провів "конструктивну" зустріч із главою МВФ Георгієвою. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175909
 
   
 Топ коментарі
 
Я так понимаю , что целью все зарубежных поездок Бубочки и есть такие фото . Других результатов и с микроскопом не видать . А лохи умиляются . Пока еще .
 показати весь коментар
 
тоже где то там на мюнхенской встрече....
Занят...
Цукерберг к нему пробиться не может..., - стоит в очереди... Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом - Цензор.НЕТ 5514

Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом - Цензор.НЕТ 437
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Твоя точка зору - це тільки твоя точка зору, яка абсолютно нікого не хвилює і ні на що не впливає. Можеш вважати себе сьогодні Наполеоном, я не проти. )))
 показати весь коментар
 
Тоже самое касается и тебя. Твоё мнение тоже никого не интересует, но по нём можно сделать вывод что ты далеко не Наполеон.
 показати весь коментар
 
Порох - збитий льотчик, ти ще зрозумів? Хай дякує, що ще не в тюрмі.
 показати весь коментар
 
 
По тому что сейчас происходит твоё утверждение ложно.
 показати весь коментар
 
 
С Оманским дедом в чалме красивше фотка была.
 показати весь коментар
 
Как же Гороховый любит пиариться.
 показати весь коментар
 
 
Был соевый, стал гороховый. Не везет нам с бобовыми.
 показати весь коментар
 
Слушний момент підняти питання модерації українського ФБ москальскими гівнюками
 показати весь коментар
 
 
Ещё никогда в истории обезьянки не публиковали свои селфи с туристами!

 показати весь коментар
 
 
теперь ждать цензуру на антипрезидентских сайтах Украины и вообще на критику Зеленского?...мало того,что уже на противопрезидентских сайтах ВДРУГ начинается сбой текстов иногда,так ещё и "нащёл время" для пошушукаться и селфи (помним цену селфи с путиныцм,чего она Украине стОила)
 показати весь коментар
 
Критика должна быть обязательно! Но критика должна быть конструктивной.
Или вы считаете критикой высказывания типа - зебил, кловун, шмаркля и прочую лабуду от проплаченных интернет-троллей? Которые срут в комментах под любой новостью, оскорбляя Зе и его команду даже в новостях типа "В Новой Зеландии родился слонёнок"
 показати весь коментар
 
 
_Какая критика?! Всё больше людей осознают что оно - заклятый враг Украины. И относятся к ону соответствующе.
 показати весь коментар
 
серьёзно? )) если несколько пользователей с несколькими никами просто флудят и оскорбляют всех и вся (не только Зе-команду,но и других пользователей),то надо всей группе сделать паскость?А сделать так могут только спецслужбы..уявляете уровень противостояния критике?
 показати весь коментар
 
У Цукера типичная американская улыбка. Как приклеенная. Чииииз. Хотя не все американцы так улыбаются. Трамп например так не улыбается, но Трамп представляет другую Америку.
 показати весь коментар
 
 
Зеля фоткається з людиною, котра фоткається на фоні московського кремля і блокує проукраїнські анкаути в фейсбук.... Тільки дурний не побачить звязок.... Скоро побачимо фото шмарклі з нікчемним поглядом раба у фашистській Москві, де окупанти будуть давати парад на 9 травня з ху@лом на чолі...
 показати весь коментар
 
Вов, Цукенберг с ишаком сфоткался для коллекции.
 показати весь коментар
 
 
клоун загнавший юмор в быдло направление и чувак изменивший мир
 показати весь коментар
 
 
Звичайні розваги для мільярдерів його вже не тішать.😆
 показати весь коментар
 
 
перший ушлий американський юдей вкрав ідею у однокурсників-работодавців, другий не менш ушлий криворізький ватний юдей зробив країну-Україну. Навіть не знаю хто з них викликає більшу огиду.
 показати весь коментар
 
Хоча ні, знаю. Перший хочаб виплатив компенсацію, а другий гвалтує Україну без наслідків
 показати весь коментар
 
В случае Майдана фейсбук может быть заблокирован.
 показати весь коментар
 
..если результатом обнимашек не станет модерация украинского сегмента украинцами, то до сраки эти селфики
 показати весь коментар
 
Цукерберг в Мюнхене встретился с каким-то Зельцманом.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору