 Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Богдана в фейсбуці.
В коментарі Луценко опублікував своє фото з написом "Без тертя нема любові". На ньому ексгенпрокурор в оточенні сердець, квітів, шампанського і алмазу.
Також в коментарі до Богдана прийшов заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко і написав, що сумує за Богданом.
Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
.
.
эти землю продают...а тот жрал...сколько мог (вилы ему в....бок))))
от одного стефана можно всю обойму разрядить, если неожиданно....
хотя мало ли, всякое бывает.
Доигрался! Олег Ляшко обвинен в педофилии, подняли дело от 2012 года.
https://youtu.be/vp0ioruR54Q
Так, здається, Беня буде проти.
Что бы в Ростове сгнить мене, что на том Дону.
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с его жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"
P.S. подходит для 73% нашей "илыты", а "не только лишь для обоих"...
Сами что-то весёленькое придумать не в состоянии?
.........
это она говорит свому второму мужу
/
//
/
/
/
...
...
- на белом-белом покрывале января любимой девушки он имя написал...
- ***, Петрович.. это ж протокол...пиши просто: мочился под окнами своей собутыльницы.
Дякую, дуже дякую відповіло *****.
tZE inform
"Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении" - SOCIS SOCIS напоминает, что с ним не расплатились за прошлые 53% "за Зеленского". Если не расплатятся, он будут публиковать правду. Бесплатно
А де чесні і розумні? В Україні зареєстровані сотні політичних партій.
Чому "чесні і розумні" не створили свою партію і не пропонують народу свою альтернативу?
...
Ще дакфейс би зробив. ТПшка у штанях, мля