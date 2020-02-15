 Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Богдана в фейсбуці.

В коментарі Луценко опублікував своє фото з написом "Без тертя нема любові". На ньому ексгенпрокурор в оточенні сердець, квітів, шампанського і алмазу.

Також в коментарі до Богдана прийшов заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко і написав, що сумує за Богданом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.