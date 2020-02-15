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Все про:Луценко (3098) Богдан Андрій (257)

 Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові". ФОТО

До Дня всіх закоханих ексглава Офісу президента Андрій Богдан опублікував своє фото з фразою "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути". Цей пост прокоментував колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Богдана в фейсбуці.

Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою Без тертя нема любові 01

В коментарі Луценко опублікував своє фото з написом "Без тертя нема любові". На ньому ексгенпрокурор в оточенні сердець, квітів, шампанського і алмазу.Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою Без тертя нема любові 02

Також в коментарі до Богдана прийшов заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко і написав, що сумує за Богданом.

Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою Без тертя нема любові 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175896
 
 
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ну это от тупого для еще тупее. К чему это здесь
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Шо, жабенятко, не ворует Зелёный как твой шокомародёр, и остаётся жалобно скулить о том, куда он ездит ? Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 5747
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Оголошуєм конкурс на найбільш язвучий пост
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кто-то мрие про развал Рашки, кто-то про песту бандеровцам......сограждане, давайте радоваться солнышку и глубокому дыханию. тут уж точно никто не прогадает Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 3882
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Один мій знайомий (поївши) колись заявив дружині (при невеликому скупченні народу) -"Сонечко, я тебе так кохаю,с..ка, нах..й бл..дь,йо..ана ти в рот". Його ще до цього називали Вова СНБ. А тут про тертя.... Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 8107 Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 2862
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Украина наполнена любовью.
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еще бы!
эти землю продают...а тот жрал...сколько мог (вилы ему в....бок))))
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как выяснилось и ети жрут не хуже и почему то пузатее, на диете видимо
от одного стефана можно всю обойму разрядить, если неожиданно....
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ну если тебе, кацапу, непонятно откуда же я могу знать?
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Щось скотиняка не виводить наРіт з вилами на протести проти продажу землі,невже "хвінансіраваніє прапала"? Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 404
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использованный памперс уже никому не нужен.
хотя мало ли, всякое бывает.
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Зашквар попера-многостаночника.

Доигрался! Олег Ляшко обвинен в педофилии, подняли дело от 2012 года.
https://youtu.be/vp0ioruR54Q
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Це Луцик йому пропозицію зробив чи що ? Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 1544
Так, здається, Беня буде проти.
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ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБОИХ.

Что бы в Ростове сгнить мене, что на том Дону.
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с его жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"
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"Ваша рожа напоминает мне Париж - так и хочется съездить!.."(с)
P.S. подходит для 73% нашей "илыты", а "не только лишь для обоих"...
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Идиоты и дебилы это Сила! Луцык уже выучил английский? Пора уже с кружкой на нары.
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В чем проблема, доказывай и сажай.
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Ти спочатку знайди де і кому будеш доказувати. ЄСПЛ не розглядає справи по суті, а тільки відповідність прийнятих "печерними" судами рішень "національному" законодавству.
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Богдан ображений на зєлю...знайти важко загубити загубити легко і шептунів на вушко пускав даремно, і мух відганяв а клован поматросіл....
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Чего гавнитесь? Остроумно и то, и другое.
Сами что-то весёленькое придумать не в состоянии?
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в истории зафиксирован единственный случай, когда жена говорит только хорошее о своем муже
это она говорит свому второму мужу
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Шепелявий надоїв і Брехун змінив партньора.
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271 день Україна без президента, але з якимось сциклом.
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Тонко и с Юмором , - флешмоб в разгаре .Дякую Усім за Оригінальність.
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Хороша картинка! І слова гарні, а у зє будуть слова- ржать, срать, спать?
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ухи лизал плохо и вообще слюнявый... - на вынос.
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шкода, що не зеленобоби...бо вони ніколи патріотами не були, а завжди сектою "какая разніцацаца"
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Дуже шкода,що в нас країна бидла,що нема кому тих паскуд перестріляти.
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Почему он удалил комментарий от Ляшко? Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 7625
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***
- на белом-белом покрывале января любимой девушки он имя написал...
- ***, Петрович.. это ж протокол...пиши просто: мочился под окнами своей собутыльницы.
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Луцик в курсе, от тэрьтя мозоли на руках.
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"15.02.20 08:16 Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин"
Дякую, дуже дякую відповіло *****.
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руки киву не предадут! - ето вам не моника измещица...
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Этот Богдан как неуловимый Джо. Его тяжело найти потому как он и нафиг никому не нужен.
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Информационная революция для некоторых, кажется, достигла своего дна. Ничего не осталось личного - все напоказ. Эксгибиционизм какой то у нас на Олимпе!
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Деньги-потоки, распилы-откаты жЫ. За такое стоят насмерть.
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тоже про любовь Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 1849



tZE inform

"Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении" - SOCIS SOCIS напоминает, что с ним не расплатились за прошлые 53% "за Зеленского". Если не расплатятся, он будут публиковать правду. Бесплатно
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респект Луценку - правду говорят, что гавно не тонет
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Боже мой, какой БРЕД!!! Кого пипчит, что там "прокомментировал" картавый взяточник, не посадивший НИ ОДНОГО вора за свою каденцию?! Да оно вообще должно забиться под лавку и молиться, чтобы о нем пореже вспоминали! Пусть на свою Ягу 3-го тысячелетия смотрит! Просто настоящая желтуха!
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Это тот который Тимошенко, который крышует игорный бизнес? Так ты не скучай, ты сыграй. И все пройдет. Можешь сыграть на пару с Баумом. Правда после беседы с Аваковым, последний пока играть не хочет. Но это только пока. Так что не скучай.
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Такого идиотизма еще ни в одной стране не видели...
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Ну, те, що влада складається з мафіозного кодла хапуг і дебілів, це зрозуміло.
А де чесні і розумні? В Україні зареєстровані сотні політичних партій.
Чому "чесні і розумні" не створили свою партію і не пропонують народу свою альтернативу?
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"Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути"
...
Ще дакфейс би зробив. ТПшка у штанях, мля Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 9333
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