 Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Перше зображення - це розфарбована у неприродні кольори фотографія, на якій зображений вірус COVID-19 (забарвлений у жовтий колір), під час виходу з клітини (пофарбована в синій та рожевий кольори).





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Друге зображення теж було отримане за допомогою просвітлювального електронного мікроскопа. На цьому знімку можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його й прозвали коронавірусом, від слова "корона".

Третє зображення — це результат командної роботи дослідника з RML Еммі де Віт, яка надала вірус, мікроскопіста Елізабет Фішер, яка створила зображення, і відділу візуального медичного образотворчого мистецтва, фахівці якого розфарбували фотографії.

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