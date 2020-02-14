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Все про:вірус (250) фото (100) COVID-19 (27)

 Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом. ФОТО

Лабораторії Скелястих гір (RML) Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) щойно опублікували знімки коронавірусу, зроблені за допомогою просвічуваного електронного мікроскопа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Перше зображення - це розфарбована у неприродні кольори фотографія, на якій зображений вірус COVID-19 (забарвлений у жовтий колір), під час виходу з клітини (пофарбована в синій та рожевий кольори).


Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом 01

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Друге зображення теж було отримане за допомогою просвітлювального електронного мікроскопа. На цьому знімку можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його й прозвали коронавірусом, від слова "корона".

Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом 02

Третє зображення — це результат командної роботи дослідника з RML Еммі де Віт, яка надала вірус, мікроскопіста Елізабет Фішер, яка створила зображення, і відділу візуального медичного образотворчого мистецтва, фахівці якого розфарбували фотографії.

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Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175829
 
   
 Топ коментарі
 
😂😂😂 Ха, зебілам всюди рошен мерещиться)))
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Скорее наоборот. Вирусы захватывает клетку и заставляют ее выпускать много копий этого же вируса. Что-то типа фильма "Чужие", только в миниатюре. По сути это просто набор информации в оболочке. Они не питаются, они не размножаются. Клетка сама их воспроизводит, после чего погибает.
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Ще щоб ефективні ліки запустили у виробництво, допоки пів-планети не **********.
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Вірусні захворювання не лікуються медикаментозно, це не бактерії, а просто кусок ДНК. Антибіотики не діють. Лише імунна система може подолати. Препарати тільки підтримують організм.
Китайці (нація у якої був порох, папір і писемність коли ще великороси, майбутні медведів в анус привічали) винайшли простий засіб лікування.
Переливають плазму крові від одужавших у якій є антитіла (прдукт імунної системи), що протидіють розмноженню віруса.
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😂😂😂 Ха, зебілам всюди рошен мерещиться)))
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Хаха, рошеновцям всюди зебіли мерещатся)
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Про зедебілів пригадали і тут з'явилось ти. І це не збіг...
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Вот они, крошечные ублюдки... Ненавижу! Опубликованы снимки коронавируса COVID-19 под микроскопом - Цензор.НЕТ 3822
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Купите Скалецкой микроскоп. Пусть всех, кто из Китая, под ним рассматривает и сравнивает с этими картинками.
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ага ,щас за 370 грн на рыло в год выделяемые страной ,она больного и посмотрит в микроскоп и полечит рекомендацией Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом - Цензор.НЕТ 9088
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Скорее наоборот. Вирусы захватывает клетку и заставляют ее выпускать много копий этого же вируса. Что-то типа фильма "Чужие", только в миниатюре. По сути это просто набор информации в оболочке. Они не питаются, они не размножаются. Клетка сама их воспроизводит, после чего погибает.
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Віруси,це внутнішньоклітинні генетичні паразити.
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китайцы добаловались с бактерологическим оружием. теперь разгребать всему миру
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Очень похоже на то, что происходит в мозгу порохоботов. Коронапоррос.
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Интересно , а 370 грн на больного в год выделяемые страной хватит на краски что бы раскрасить снимок в собственном эпикризе ?
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Вирусы очень интересные сами по себе. Они существуют с момента зарождения жизни на земле. Вирусы это что-то среднее между живым и неживым. До сих пор нет единого мнения как появились вирусы. Есть даже гипотеза что именно с них началась и началась жизнь. По другой версии вирусы развивались параллельно как 4-й домен жизни. Интересный ещё факт что вирусы принимают участие в нашей эволюции. Когда расшифровали ДНК в нём оказалось много мусорного кода как считалось, потом выяснили что это код оставленный вирусами.
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Так, взагалі то, люди існують для вірусів. Вони для них, як, наприклад Земля, Космос, для людей. Сфера існування.
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Шановна редакціє,вірус «корони»називається SARS-CoV-2,а болячка,яку він викликає- COVID-19.
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