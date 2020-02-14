 Групу "чорних копачів", які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, навесні 2019 року правоохоронці отримали інформацію про незаконний видобуток бурштину-сирцю з використанням спеціального обладнання в урочищі поблизу села Лінчин Березнівського району. На зазначеному місці правоохоронці виявили групу невідомих - 40 осіб - у балаклавах та з вогнепальною зброєю без дозвільних документів. На законні вимоги поліцейських припинити нелегальну діяльність, зловмисники вчинили опір, кинулися у бійку та намагалися заволодіти табельною зброєю поліцейських.

У червні та липні минулого року аналогічна ситуація склалася на території урочищ "Берізки" та "Бобер", що у Сарненському та Березнівському районах області.

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За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтями 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У ході слідства вдалося встановити, що до протиправних дій причетні жителі села Лінчин Березнівського району віком 23-34 років.

13 лютого 2020 року в ході спецоперації правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень і в місцях безпосереднього розміщення незаконних шахт. Вилучено шланги довжиною майже 2000 метрів, 3 мотопомпи, 16 мобільних телефонів, камуфляжний одяг, балаклави.





