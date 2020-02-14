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Все про:Нацполіція (8994) Рівненщина (486) бурштин (365)

 Групу "чорних копачів", які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщині правоохоронці затримали групу осіб, якій інкримінують опір і нанесення тілесних ушкоджень поліцейським.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, навесні 2019 року правоохоронці отримали інформацію про незаконний видобуток бурштину-сирцю з використанням спеціального обладнання в урочищі поблизу села Лінчин Березнівського району. На зазначеному місці правоохоронці виявили групу невідомих - 40 осіб - у балаклавах та з вогнепальною зброєю без дозвільних документів. На законні вимоги поліцейських припинити нелегальну діяльність, зловмисники вчинили опір, кинулися у бійку та намагалися заволодіти табельною зброєю поліцейських.

У червні та липні минулого року аналогічна ситуація склалася на території урочищ "Берізки" та "Бобер", що у Сарненському та Березнівському районах області.

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За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтями 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У ході слідства вдалося встановити, що до протиправних дій причетні жителі села Лінчин Березнівського району віком 23-34 років.

13 лютого 2020 року в ході спецоперації правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень і в місцях безпосереднього розміщення незаконних шахт. Вилучено шланги довжиною майже 2000 метрів, 3 мотопомпи, 16 мобільних телефонів, камуфляжний одяг, балаклави.

Групу чорних копачів, які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині 01

Групу чорних копачів, які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині 02
Групу чорних копачів, які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині 03
Групу чорних копачів, які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175827
 
 
 Топ коментарі
 
там реально організувались банди по принципу Медельїнського картелю. Вони вже нікого не бояться.
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Отказывались платить оброк за 12_ть лет )))
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Бррр . Якийсь сюрреалізм . Новина про те що було рік тому . Сенс ?
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Отказывались платить оброк за 12_ть лет )))
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там реально організувались банди по принципу Медельїнського картелю. Вони вже нікого не бояться.
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Полицаи пусть свинарчуков ловят твари,а янтарь люди пусть копают,он принадлежит им.
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Ти навіть не розумієш, що ти щойно ляпнув. Поїдь, вимий хоч 5 грам бурштину, більше коментарі такі писати не будеш.
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Ты сам то понимаешь,что тебе переводчик напереводил?
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А чьо он тіпє напіріваділ?

Бурштин не копають, а миють. Він легший за воду, храмотєй.
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Ты посмотри на свои тексты - путинский идиот пытается излагать по украински.
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Опудало, я тут ********** чморив, коли ти навіть про ЦН не чув))
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Хтось хворий на голову(. На вулиці зима, а в них листя зелене звіздєц((. Суперробота мвс, позорище.
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оманського віслюка, як і мальдівського баригу влаштовують "**********"?! проблема існує, але вирішувати нікому! а тим часом шобли негідників на горбі злиденних копачів на цьому збагачуються в геометричній прогресії! міністро екології або нікчема, або негідник!
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Я бы попросил, высокое звание "черного копателя" не позорить, называя этих сборщиков смолы "черными копателями".
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