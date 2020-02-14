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Все про:Держприкордонслужба (2408) кордон (1375) Молдова (502)

 Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Опівночі 14 лютого прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чоловіка, який планував через Дністер дістатися до Молдови в гумовому дитячому басейні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Патруль виявив на березі надувний дитячий басейн і насос. Згодом службовий собака допоміг знайти і затримати власника басейну, який сховався в кущах.

Затриманий виявився 32-річним молдаванином. Чоловік через проблеми з документами вирішив повертатися із заробітків у сім'ю незаконним способом. Така подорож могла б закінчитися трагічно. Порушник, мабуть, не врахував несприятливі погодні умови, стрімку течію і глибину Дністра на цій ділянці - до 10 метрів.

За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Після з'ясування всіх обставин молдаванин повернеться додому живим і неушкодженим, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе, оскільки прикордонники прийняли рішення про заборону в'їзду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною. ВIДЕО

Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба 01
Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба 02
Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба 03
Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175822
 
 
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Совковые анекдоты про молдаван остаются актуальными?
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Да, но воров в законе не привлекают за незаконный переход границы не к какой ответственности А бедному молдаванину значит штраф.
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..воры бабосы платят из общака за окна на кордоне, а у этого мышь повесилась в кармане.. Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4545..
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Молдаванский воробей
чуть не покормил рыбей.
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Погранцы на расслабоне, нарушитель позирует руки в брюки - идилия)
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Люди без документов до ЕС добираються. Похоже дело совсем не в документах
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Погранцам надо было малость подождать и заснять на видео воплощение этого генитального плана... Выловить его они бы всегда успели...
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А ещё молдаване лампочку вчетвером закручивают
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Красаввы,молдована на бассейне поймали,а кто поймает свинарчука твари?
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угум, кто... зверски интересно... и когда... когда у зебельмана в штанах полегчает и зеленое просохнет? Ну-ну...
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потому что мачту ставить надо было... под парусом оно сподручнее...
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)) во все времена года, нет лучше одноместной лодки чем мокрый гидрокостюм и небольшая герма с лямками, для сухой одежды. ну и ещё пары сопутствующих мелочей.
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дело в том, что молдованин после 10й попытки погрузиться без грузового пояса, стал бы подозревать неладное...
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а зачем пояс? там пояс не нужен. это не подводная охота.)) бросаеш быстренько одетую поверх гидры одежду в герму, одеваеш ласты, берёш и плывёш брассом вкось по ходу течения вниз, используя его скорость. гидра и герма с положительной плавучестью. там ширина, если судить по фонарям на том берегу - вааще никакая.
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Для конспирации и незаметной незаметности...
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если бы он с этим бассейном не заморачивался, теряя кучу времени, то только бы его эти погранцы и видели. да он и нафиг был бы им не нужен, если бы не этот дивайс. он то уходит со страны. даже если предположить, что они бы его голову над водой, плывущим уже в реке заметили, не думаю, что они подняли бы шум для приключений на своё дежурство ))
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в принципе можно и сухой, для каякинга. тогда герма вообще не нужна. подошёл, впрыгнул в него, застегнулся и плыви ))
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Поступок реального гражданина иностранного государства . А то сразу молдаванин...
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