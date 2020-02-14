 У Карпатах знайшли 5 туристів, які загубилися. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Закарпатській області.

Обидві операції пройшли у четвер, 13 лютого. Під час проходження туристичних маршрутів майже одночасно заблукали 5 осіб.

Перше повідомлення рятувальники отримали о 16:10 від 29-річної громадянки Литви. Вона не могла знайти дорогу в районі долини Крачунеска.

Розшукувати туристку вирушили п'ятеро рятувальників. Поки вони розшукували її, отримали ще одне повідомлення: в цій же місцевості загубилися ще четверо туристів із Києва та Полтави.

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Першою рятувальники виявили громадянку Литви. До 19 години вдалося відшукати й інших загублених туристів. Нікому з них не була потрібна медична допомога, тож рятувальники провели їх на Драгобрат.

"Рятувальники укотре звертаються до туристів із проханням не виходити в гори на період погіршення погодних умов і значної лавинної небезпеки", - додали в ДСНС.