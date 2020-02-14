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Все про:зникнення (91) моряки (779) Перська затока (4)

 Український моряк Горяєв зник з борту суховантажу в Перській затоці після конфлікту з капітаном-росіянином. ФОТО

Український моряк Олександр Горяєв зник з борта суховантажу в нейтральних водах Перської затоки на шляху до Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє благодійна організація "Ассоль".

8 лютого 2020 року з борту судна "Вікторія" (Cargo ship, Прапор Belize, IMO 9065912) зник Горяєв Олександр Олександрович, 17.04 1987 р.н. громадянин України. Подія сталася в нейтральних водах Перської затоки на шляху до Ірану.

"Рідні скаржаться, що інцидент стався 08.02.2020 р., проте представник крюїнгової компанії повідомив рідним цю звістку 13.02.2020 р. - тим самим відтягнув час на пошук рідної людини. Після списання капітана і старпома, на їхнє місце прийшли громадяни Росії з Ростова-на-Дону, з якими у зниклого Горяєва О.О. були непорозуміння, про це Горяєв О.О. повідомив рідним у телефонній розмові 23.01.2020 р.", - говориться в повідомленні.

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Сестра і дружина зниклого впевнені - справу про зникнення українського моряка намагаються "зам'яти": відсутність українського моряка колегами виявлено не о 16:30, як було в повідомленні, розісланому сусіднім судам, а набагато раніше. Моряк був присутній на вечері і мав заступити на вахту. Коли колеги прийшли будити його на вахту, в каюті 2-го помічника капітана не виявилося.

"У капітана і старпома з Росії був мотив не знайти українського моряка - для годиться судно зробило коло в районі ймовірного місця зникнення і попрямувало в найближчий порт. І тільки по приходу туди повідомили про те, що з борту зник член екіпажу", - додали в "Ассоль".

Український моряк Горяєв зник з борту суховантажу в Перській затоці після конфлікту з капітаном-росіянином 01
Український моряк Горяєв зник з борту суховантажу в Перській затоці після конфлікту з капітаном-росіянином 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175817
 
 
 Топ коментарі
 
Эх, вот так за ноги и в море выкинули, в этом вся суть капитана "раисянина" одним словом шваль кацапская у руля была, вот и результат.
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Це лише ще один, сумний доказ того, що співпраця з кацапами неможлива.
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Висновок випливає сам собою - кацап втопив.
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Зенырнул..по-братски.
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Эх, вот так за ноги и в море выкинули, в этом вся суть капитана "раисянина" одним словом шваль кацапская у руля была, вот и результат.
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Тоже, видать, захотел посмотреть в глаза "братушке" и найти там понимание...
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немного не так.

судя по статье, он там работал и раньше,

а кацапского кэпа только недавно прислали.
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наверное, считал россиян братьями, как и большинство украинцев(((
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Скорее наоборот - раз у него начался конфликт именно с приходом кацапов.
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МАЛОРОСОВ! Украинцы не считают братьями кацапов!
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Це лише ще один, сумний доказ того, що співпраця з кацапами неможлива.
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Висновок випливає сам собою - кацап втопив.
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У нас и морских судов практически нету, откуда моряки? Да еще под флагами обезьянних стран?
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В країні цього українофоба нема своїх моряків, от він українцям і заздрить.
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Куда наш симен пропал?
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Ніякого братерства і співпраці з кацапами не повинно бути!
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чувак решил нажить денег под командованием свинособаки, нам сочувствовать? удивляться? негодовать?
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он не к свинособаке нанимался.

свинособаку туда только недавно прислали
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Ну, ему надо было первым кацапского капитана за борт выкинуть, так бы и жив остался...
А ещё лучше смотреть, куда нанимаешься..
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...ответка нужна, возведенная в степень n+1 иначе никак кацапа не отучить..Украинский моряк Горяев пропал с борта сухогруза в Персидском заливе после конфликта с капитаном-россиянином - Цензор.НЕТ 8702
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А буде на це якась реакція Мендель-Єрмака?
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Зачем фото? Типа его по нему можно найти. Если пропал с судна, значит, кацап тупо выбросил чела за борт....
Не имейте дела с кацапами. Ни на суше, ни, тем более, на воде. Где "силы зла властвуют безраздельно"... Український моряк Горяєв зник з борту суховантажу в Перській затоці після конфлікту з капітаном-росіянином - Цензор.НЕТ 9652
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чтобы ты, и тебе подобные, увидели настоящего мужика ,который не побоялся воевать в одиночку с дикими нелюдями ,в замкнутом пространстве
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перемовини з кацапом мають тривати не довше автоматної черги
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орки...везде...лишнехромосомные хуже коронавируса))
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Нам щас тоже старшего механика кацапа в Сингапур прислали.

Но нас тут більшість. И филипки тоже за нас, проукраинские. 🇺🇦
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после скандала с кацапсиной нужно было пробить ему голову чем то ! иначе эта мразь по пьяне ,сделает то что уже случилось !
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