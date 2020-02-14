EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  840  7
Все про:Волинь (381) ліс (288) СБУ (5302)

 СБУ викрила чиновників лісгоспу на Волині, які налагодили в змові з бізнесом схему привласнення бюджетних коштів. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України підозрюють керівника державного підприємства "Волинський військовий лісгосп" у привласненні коштів в особливо великих розмірах на угодах з лісом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За версією слідства, посадовець організував нелегальний бізнес спільно з підлеглими та приватними підприємцями, які співпрацювали з лісгоспом. Комерсанти згідно з договорами надавали держпідприємству послуги з лісозаготівель. Насправді для їх виконання залучалися працівники лісгоспу та місцеві мешканці, які отримували мінімальну платню готівкою, а не штатні працівники підрядників.

Натомість лісгосп здійснював оплату робіт у повному обсязі через безготівкові розрахунки. "Зекономлені" кошти учасники оборудки переводили через підставні фірми у готівку та привласнювали.

Також дивіться: Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби встановили, що тільки у період з жовтня 2019 року до лютого 2020 року на рахунки афілійованих з учасниками оборудки фірм перераховано 2 мільйони гривень державних коштів.

Правоохоронці затримали двох працівників лісгоспу та приватного підприємця у селищі Маневичі під час "розподілу" майже 500 тисяч гривень, знятих з рахунків.

СБУ викрила чиновників лісгоспу на Волині, які налагодили в змові з бізнесом схему привласнення бюджетних коштів 01
СБУ викрила чиновників лісгоспу на Волині, які налагодили в змові з бізнесом схему привласнення бюджетних коштів 02
СБУ викрила чиновників лісгоспу на Волині, які налагодили в змові з бізнесом схему привласнення бюджетних коштів 03
СБУ викрила чиновників лісгоспу на Волині, які налагодили в змові з бізнесом схему привласнення бюджетних коштів 04

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до незаконної схеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175804
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А когда уже разоблачат их коллег в парке партизанской славы и Никольского леса в Дарницкий районе?! А то кроме пней уже ничего не осталось
 показати весь коментар
 
може гниди хоч трохи перестануть ліси навкруги Луцька нищити!
 показати весь коментар
 
Ще Рівненську область перевірте,особливо ліси що граничать з Волинською.
 показати весь коментар
 
странный парадокс , все лесхозы в стране убыточные , а тысячи частных пилорам вокруг них прибыльные , и не просто прибыльные а фуровагонно прибыльные , суки вес лес перерезали на паллеты СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств - Цензор.НЕТ 4582
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору