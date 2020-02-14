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Все про:вибух (1855) граната (513) Нацполіція (8994) Newsone (70)

 У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne. ФОТО

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження після вибуху невідомого пристрою у дворі будинку засновника компанії "Ланет" Віктора Мазура.

Вибух стався ще 4 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лигу".

Будинок, у дворі якого стався вибух, нежитловий, там йде ремонт. Вибух вибив вікна, оскільки зіпсували стіни фасаду. Ніхто не постраждав. Робітників, які робили ремонт в будівлі, в цей час не було на місці.

За словами самого Мазура, в сторону будинка кинули бойову гранату. Його адвокат Сергій Дешунін розповів: камера зафіксувала, що під будинок приїхав автомобіль, з нього вийшли люди, жбурнули гранату в будинок і швидко зникли.

У двір засновника інтернет-провайдера Ланет Мазура кинули гранату, він повязує це з припиненням трансляції NewsOne 01

При цьому в ухвалі про відкриття кримінального провадження немає згадки про гранату, в ній сказано, що стався "вибух невстановленого предмета".

Правоохоронці кваліфікували справу за статтею "хуліганство".

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У двір засновника інтернет-провайдера Ланет Мазура кинули гранату, він повязує це з припиненням трансляції NewsOne 02

Мазур пов'язує те, що трапилося з тим, що з 2019 року "Ланет" прийняв рішення припинити трансляцію каналів Максі TV (Наш) і NewsOne. Свій крок кабельний провайдер пояснив тим, що, в його розумінні, канали набрали критичну масу санкцій.

Мазур каже, що менеджери NewsOne намагалися переконувати, що відновити трансляцію каналу - в його особистих інтересах.

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Він додає, що один з менеджерів NewsOne Ярослав Латко недавно наполегливо умовляв його провести зустріч з представниками каналу. "Тому що буде пізно". Віктор так передав цю фразу і порахував її застереженням на свою адресу. У свою чергу Латко заперечує, що робив власнику кабельної мережі будь-які застереження.

"Я не знаю, про що він (Мазур - Ред.) Говорить, про який напад на себе. Тому що немає такого факту", - підкреслює Латко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175793
 
 
 Топ коментарі
 
Кинули бойову гранату і хуліганство?!-ніфіга собі у вас хулігани! В ордло також тоді хулігани, тільки на танках?!
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Хулиганство за гранату??? Это не страна, а цирк во главе с клоуном!
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..гавноньюс, клоаку эту жидокацапскую, давно закрыть пора..терпилы бля, урядники!!!....вам на головы сявки гадят, ноги вытирают о святыни, кагал не переставая желчью брызжет. поливая историю Украины и ее Героев, и тишина... Во двор основателя интернет-провайдера "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne - Цензор.НЕТ 6604
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У кого-то в танчиках лагануло, а он на "Колобанова" шёл. Вот и расстроился человек. Понять и простить.
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Кинули бойову гранату і ***********?!-ніфіга собі у вас ********! В ордло також тоді ********, тільки на танках?!
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Гранат хватит на всех кто закодировал каналы на спутнике?
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А Ланет тут причому? Вони нічого не кодували)) В мене Ланет і всі канали є...
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Хулиганство за гранату??? Это не страна, а цирк во главе с клоуном!
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там практически за всё хулиганство, реформа полиции такая, понимать надо, этот цирк продолжается ещё со времён, когда клован в квартале выступал
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да особо не парятся, в судах всё "похерится" - под залог выпустят, домашний арест какой-нибудь и т.д. ... смысл им напрягаться?
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..гавноньюс, клоаку эту жидокацапскую, давно закрыть пора..терпилы ***, урядники!!!....вам на головы сявки гадят, ноги вытирают о святыни, кагал не переставая желчью брызжет. поливая историю Украины и ее Героев, и тишина... Во двор основателя интернет-провайдера "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne - Цензор.НЕТ 6604
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Спрос порождает предложение. Кто-то же смотрит это.
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Ріалі? Точно хтось дивиться? А подивіться рейтинги! Рейтинг news one - аж 0,032%!!!

Недивно, що Ланет вирішив його вирубити, канал нафіг нікому не треба!
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112.zik.newsone-кацапські гівномети...за парєбрік тварюк
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Вот что характерно, столетиями негоев геноцидят-геноцидят, а меньше их не становится. Точно рептилоиды.
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Ланет- класный провайдер! И патриотичный! Для АТОшников пакет безлимитного инета с белым айпи и тв каналами в нагрузку всего за 49 грн.
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...хватило Слуги.. и Сватов..насмотрелась отара и галаснула в ожидании Голобородька с 2-мя узи в Раде...и что?!.. ..крутите им Слугу еще и Сватов теперь хоть до бесконечности сериалами, пусть смотрят и продолжают мычать..стадо, ***... У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne - Цензор.НЕТ 3642..а кагал закрывать давно пора уже, как и 112-й с ЗИКом вместе....
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Ахаха! Ланет спонсировал Молодые Регионы если мне память не изменяет) У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne - Цензор.НЕТ 5249
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Шулявка. Сейчас там, где по идее просится 4е верхнее правое крыло развязки стоит белое сооружение Ланета, то что с кругляшом на крыше. Может это причина подрыва гранаты?
Функционал Шулявки снижен на 25% из за этого здания!

У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne - Цензор.НЕТ 2408
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