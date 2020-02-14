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 Події, Фоторепортаж
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Все про:замовне вбивство (81) Кіровоградщина (187) СБУ (5302)

 Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. "замовив" чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З дружиною у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини і виплати аліментів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Стало відомо, що житель одного з міст Кіровоградської області здійснює пошук кілера для вбивства колишньої дружини, співробітниці Академії Служби. З дружиною у замовника тривають судові спори щодо визначення місця проживання спільної дитини і виплати аліментів.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в одну тисячу доларів США. Для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався та здійснював заходи конспірації. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, кошти перераховував через банківські платіжні системи.

Також дивіться: Колишня дружина підприємця "замовила" його за $4,5 тис. у Рівному, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування "кілеру" останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. замовив чоловік 01
Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. замовив чоловік 02
Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. замовив чоловік 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175774
 
   
 Топ коментарі
 
Он на олх искал киллера ? 😵
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З днем закоханих! З днем св. Валентина! Бля...
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русалка у морі, бабка у лісі, а потрібні люди в потрібному місці
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Нормально... только странно, почему он не депутат...
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Он больше на бомжару похож, или это такая москировка?!)
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Ну рядом с дворняжкой Арахамией выглядеть хуже точно не будет
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судя по внешнему виду, плата за убийство для него была непомерной......
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Не цінує він свою дружину- жлоб. Всього лише 1к доларів ..
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Едут в карете из
церкви англичане-молодожёны.

Доехали домой.

Муж подал молодой жене руку высаживая из кареты, задерживается у кареты и
спрашивает извозчика: Сколько я вам должен?

Извозчик: Заплатите столько сколько стоит Ваша жена.

Муж достаёт 5 фунтов
и протягивает извозчику. Извозчик секунду подумав дал 3 фунта сдачи.
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Результат заказа/операции: 1000 долларов даже не пропил, её просто изъяли, мордой в асфальте- полежал, что дискомфортно, так ещё и зона сияет, аки клятва пионэра. Нехорошо для жен(даже бывших) киллеров нанимать. Как-то мерзко выглядит. Так что- придется ответить. И это- правильно!
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Так он еще и на своего ребенка алименты выплачивать не хотел вроде как, а это вдвойне мерзко.
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Ага! Так он просто сэкономить решил. Ну, тогда- Совсем Справедливое Возмездие.
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Взагалі то він судився з б/ушною з ким має проживати дитина, так що версія про те ,що зажав аліменти так собі.
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мля.. какой-то бомбара..
А теперь представим какой уровень сознания у жертвы - если она сначала влюбляется в идиота. живет с ним, имеет ребенка от него и работает в Академии СБУ.. чтобы потом тырить скотч у слепых??
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ну исходя из того что мы видим на фото , то сотрудница академии наверняка уборщица , .. Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. "замовив" чоловік - Цензор.НЕТ 4135 ну мож гардеропщица
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Там ещё не известно кто кого заказал... СБушницы они такие... 😜
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З днем закоханих! З днем св. Валентина! ***...
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Що за сентименти? Сьогодні День компьютерника! Вітаю всіх колег!
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Реклама киллера:
Скажи мне, кто твой враг - и я скажу, сколько стоят мои услуги.
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за просто так не заказывал бы..достала видать до печенок..
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Возможно ли, что всю постанову заказала сотрудница из мести бывшему,
а исполнить ничего не стоит ее новому ***** из СБУ?..
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"Специально приобретенные средства связи" - это что? Рельс и молоток?
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