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Все про:Нацполіція (8994) рекет (50) Хмельниччина (307)

 Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція знешкодила банду рекетирів, які вимагали від підприємця повернути їм неіснуючий "борг".

Про це повідомили на сайті Національної поліції в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ.

До складу злочинної групи входили троє чоловіків. Ними виявилися жителі Хмельницького - чоловіки у віці 24, 45 і 46 років, які вже були судимі за скоєння злочинів. Правоохоронці виявили, що на початку місяця вони прийшли до бізнесмена і сказали, нібито він заборгував понад 13 тисяч доларів. Підприємець пообіцяв віддавати "борг" частинами, оскільки боявся фізичної розправи.

Під час слідства, в поліції зафіксували момент передачі грошей зловмисникам. До того ж, вони виявили і замовника, який таким чином намагався позбутися конкурента.

Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу 01
Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу 02
Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу 03
Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу 04

Також зазначається, що затримані були раніше випущені під заставу у справі про вимагання.

Після того, як їх затримали в 2018 році, лідеру угрупування суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення майже 130 тисяч гривень застави. Двом іншим - такі ж заходи, але з меншою сумою застави, яку вони відразу внесли і продовжили свою злочинну діяльність.

Цього разу всім трьом суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Також дивіться: Банду рекетирів затримано в Кропивницькому, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175771
 
   
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рекетир какой-то недоношенный пошёл,по полтора метра..
нет уже колоритной братвы 90-х.. Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга - Цензор.НЕТ 2427
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Ну, дык время такое! Диджитализация и рэкет коснулась...
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какой през такие и рекетиры. скоро дотрахаются до мышей)))
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А на фото №2 - съёмные накладки на двери? Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга - Цензор.НЕТ 4772
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В Україні коли небудь курва закінчаться ці гнилi 90 роки ???
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Не понял, они что на машине времени сюда попали из 90-х? Опять Тимофеев забавляется...изобретатель Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу - Цензор.НЕТ 7274 Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу - Цензор.НЕТ 7497
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