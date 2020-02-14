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 Київські поліцейські затримали двох квартирників- "альпіністів" на Троєщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На столичній Троєщині оперативники затримали дует квартирників - "альпіністів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Деснянського управління поліції та столичного главку на вулиці Сержа Лифаря затримали двох чоловіків за підозрою у квартирній крадіжці. На місце для документування події виїздила слідчо-оперативна група.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Донецької області, 1972 та 1975 років народження, раніше судимі за крадіжки:

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 01

"Ми встановили, що зловмисники за допомогою альпіністського спорядження спустилися до квартири на дев’ятому поверсі та шляхом віджиму вікна проникли до оселі. Спакувавши побутову техніку й ювелірні прикраси господарів, чоловіки вийшли через вхідні двері. Частину викраденого вони залишили на східцях та пішли на вулицю за спорядженням, де ми їх затримали".

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 02

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 03

За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР почало розслідування за інформацією про крадіжку, скоєну поліцейськими під час обшуку офісу, в якому працюють сліпі

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175760
 
   
 Топ коментарі
 
Уроженцы Донецкой области.... Я б им ещё денег и пенсий дал, как говорит наш великий политик Сивохо
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А чё в дыныры грабить соплеменников не комильфо? Понаехало чучело
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Приехали брать Киев ! 😎
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Нужно было просто стропы немного им подрезать...
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Уроженцы Донецкой области.... Я б им ещё денег и пенсий дал, как говорит наш великий политик Сивохо
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а чего у них ***** замазаны? Страна должна знать своих героев, ведь нужно любить каждого украинца Київські поліцейські затримали двох квартирників- "альпіністів" на Троєщині - Цензор.НЕТ 20
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А чё в дыныры грабить соплеменников не комильфо? Понаехало чучело
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Там стремно грабить. Можно и автоматную очередь в живот получить. А здесь максимум ночной домашний арест и браслет на ногу
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без карлссона тут точно не обошлось
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тебе шо ле? но думаю, шо миска борща в день для тебя це чересчур
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Нихерасе, это он с парашутом что ли ? 😵
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А потом еще обижаются когда им говорят, что донецкие, это клеймо на всю жизнь!
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зловили бомжа і відзвітували ніби злодій!
ха-ха...морду чомусь не показують
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А че мусорам можно грабить а бандитам нельзя? Или как говорил Аваков, что право на насилие должно быть только у мусоров
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Банда 50летних донецких карликов ? Круто ! 👍
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Интересно спросить бы их, если бы в Украине действовал закон о праве на самозащиту и защиту частной собственности, как в США, полезли бы они в чей то дом?
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асвабадітелі родненькіе, дошлі до Києва
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Фомка - это крайне необходимая альпинисту вещь.
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Такий вже русцкий рай в лугандоні настав що самим нічого красти, а в стонущей под фашистским игом нацистов вєликій Україні є що красти, та стільки що за 1 раз і не винесеш (обкрадати квартиру - обносити). Москвофіли та українофоби коли білєт на данєцк і мацкву берете ?
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А почему морды дыныровские не показываеш цензор, героев страна должна видеть в лицо.
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По прикиду видно що лугандон. Чорний колір переважає у всьому, головне це якіісь дебільні круглі шапочки "гандонкі" (завертаються як през.). Згадую відео антимайдана, ну точно такі самі рабатяги, всі в чорному, шапи "гандонкі", морди крулі чи опухші. Інша справа хачі - вгодовані, на ногах лабутени, куртки кожані на мєху, джинси Левіс, а це нещастя в трєніках.
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та надо было вечерком их к параднячку обратно привезти,когда народ с работы вернётся и людям отдать..
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