 Правоохоронці викрили корупційну схему в міграційній службі в Чернівецькій області: штучно завищували вартість послуг за оформлення ID-карток і біометричних паспортів. ФОТО

За даними слідства, один з керівників обласного управління ДМС спільно з начальником районного відділу установи налагодили механізм вимагання грошей з жителів регіону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Чиновники штучно завищували вартість послуг за оформлення паспортів громадян України у вигляді ID-картки та біометричних паспортів для виїзду за кордон. До протиправної діяльності посадовці залучили представника місцевої фірми як посередника для отримання неправомірної вигоди від громадян. Правоохоронці викрили трьох осіб, можливо причетних до схеми, у службовому кабінеті одного з посадовців обласного управління ДМС після отримання чергової "передачі" у розмірі майже 40 тисяч гривень. За оперативною інформацією, вказану суму неправомірної вигоди посадовці районного підрозділу ДМС "зібрали" протягом тижня", - розповіли у відомстві.

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"Під час проведення обшуків за місцем роботи виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, чорнові записи та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. Також в автомобілі одного із фігурантів виявлено 5 тисяч доларів США та півтори тисячі євро, ймовірно одержаних незаконним шляхом", - додали в СБУ .









Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція проводилась спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.