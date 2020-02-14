 Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що власник однієї з приватних медичних клінік придбав нове рентгенологічне обладнання і мав отримати дозвіл для медперсоналу на роботу з приладом. Він офіційно звернувся до Центру, який забезпечує проходження лікарським персоналом спеціальних курсів із заходів безпеки під час роботи з рентген-апаратами. За версією слідства, керівник контролюючої структури запропонував вирішити питання неофіційно. За гроші він гарантував швидке проходження навчального курсу та гарантоване складання заліків медперсоналом.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем у робочому кабінеті 12 тисяч гривень від власника клініки.

Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тисяч гривень, ймовірно одержаних від протиправної діяльності.

За попередньою інформацією, посадовець систематично отримував грошову винагороду за проходження курсів безпеки не лише з місцевих медустанов, а й "допомагав" з вирішенням цього питання представникам інших областей України.

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Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України керівнику контролюючого органу повідомлено про підозру.





