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Все про:хабар (2916) Дніпропетровщина (644) СБУ (5302)

 Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України підозрюють в отриманні систематичних хабарів керівника обласного Центру радіаційної безпеки та медичної радіології Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що власник однієї з приватних медичних клінік придбав нове рентгенологічне обладнання і мав отримати дозвіл для медперсоналу на роботу з приладом. Він офіційно звернувся до Центру, який забезпечує проходження лікарським персоналом спеціальних курсів із заходів безпеки під час роботи з рентген-апаратами. За версією слідства, керівник контролюючої структури запропонував вирішити питання неофіційно. За гроші він гарантував швидке проходження навчального курсу та гарантоване складання заліків медперсоналом.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем у робочому кабінеті 12 тисяч гривень від власника клініки.

Під час проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання чиновника правоохоронці вилучили майже 500 тисяч гривень, ймовірно одержаних від протиправної діяльності.

За попередньою інформацією, посадовець систематично отримував грошову винагороду за проходження курсів безпеки не лише з місцевих медустанов, а й "допомагав" з вирішенням цього питання представникам інших областей України.

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Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України керівнику контролюючого органу повідомлено про підозру.

Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ 01
Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ 02
Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175747
 
   
 Топ коментарі
 
"Правоохранители задокументировали получение должностным лицом в рабочем кабинете 12 тыс. грн от владельца клиники" - Какое же это лицо? Это - должностное рыло!
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ай вей Фаїна Йосипівна такі Ж всралась... А час вже й "на-пакой" Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7255
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блин!.. я сначала прочитал "Центра традиационной безопасности".. Руководитель Центра радиационной безопасности Днепропетровщины задержан на взятке в 12 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 204
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"Правоохранители задокументировали получение должностным лицом в рабочем кабинете 12 тыс. грн от владельца клиники" - Какое же это лицо? Это - должностное рыло!
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задержан на взятке в 12 тыс. грн./ Гривны пойдут в казну, а из казны Коломойскому. /Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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что то много СБУшники мелочёвки ловить начали... наверное показатели к плану подгоняют или месячник борьбы с коррупцией
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ай вей Фаїна Йосипівна такі Ж всралась... А час вже й "на-пакой"
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Напевне штрафи маленькі.
Якщо б у нього була зацікавленість виявляти радіологічну небезпеку - то, наприклад, він виявив - і його організація могла б стягнути з клініки 50 тис. грн. штрафу на ліквідацію й витрати по виявленню безпеки.
Якась там брехня - або в законах, або в його зарплаті, що він ведеться на такий хабар.
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Очередная государственная конторка, главной и единственной целью деятельности которой является коррупция..
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оборотня взяли с поличным, теперь будет переаттестовываться
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вот лох, а мог бы в оман слетать и потратить 2 млн денег украинских налогоплательщиков и ничего бы ему за это не было. а тут такой зашквар -взятка всего лишь 12 тыс грн
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смутные сомнения одолевают Керівника Центру радіаційної безпеки Дніпропетровщини затримано на хабарі в 12 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 888 деньги в кабинет ? наличка ? неужели нынешнее кондиционеры не знают иных способов получения денег ? диджитализация где ?
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