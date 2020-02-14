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Все про:контрабанда (1092) Польща (2104) митниця (669)

 На кордоні з Польщею митники запобігли контрабанді в Україну деталей до вертолітних двигунів. ФОТО

Громадяни України намагалися ввезти з Польщі в аптечці і сумочці деталі до вертолітних двигунів.

Про це повідомляє пресслужба Галицької митниці, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Галицької митниці Державної митної служби виявили 8 редукторних клапанів до вертолітних двигунів. Їх намагалися ввезти з Республіки Польща місцеві жителі", - зазначено в повідомленні.

На кордоні з Польщею митники запобігли контрабанді в Україну деталей до вертолітних двигунів 01

Інцидент стався в пункті пропуску "Краковець-Корчова". Митники проводили огляд легкового автомобіля на смузі "зелений коридор" і виявили в автомобільній аптечці три деталі до вертолітних двигунів. Ще п'ять деталей знайшли в сумочці пасажирки легкового автомобіля.

На кордоні з Польщею митники запобігли контрабанді в Україну деталей до вертолітних двигунів 02

Про інцидент проінформовані правоохоронні органи, оскільки переміщення таких товарів підлягає державному експортному контролю.

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На кордоні з Польщею митники запобігли контрабанді в Україну деталей до вертолітних двигунів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175716
 
 
 Топ коментарі
 
Ну круто. Теперь какой-то украинский вертолёт остался без запчастей. Молодцы, таможенники! Орден Сутулого с закруткой на спине каждому.
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Странное какое-то определение контрабанды.

Раз ввезли, значит они нужны. Нужны воюющей с руснёй армии или
вертолёту какого-то Олигарха?
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Это точно. Почему на импорт таких деталей вообще есть некая пошлина - это вопрос. Бред какой-то с этой таможней.
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Ну круто. Теперь какой-то украинский вертолёт остался без запчастей. Молодцы, таможенники! Орден Сутулого с закруткой на спине каждому.
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Это точно. Почему на импорт таких деталей вообще есть некая пошлина - это вопрос. Бред какой-то с этой таможней.
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Странное какое-то определение контрабанды.

Раз ввезли, значит они нужны. Нужны воюющей с руснёй армии или
вертолёту какого-то Олигарха?
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странно другое, шо в сумочках и аптечках не нашли самих вертолетных двигателей, по этому поводу к сотрудникам бородатого нефьодова возникает вопрос об их профессиональной компетентности
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Контрабанда в сумочке таких специфических вещей - любопытное дело!
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Млядь ,хотіли прошмигнути мимо свинарчуків!
Конкуренти підрійотичних підрійотів.
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Такой ущерб государству могли нанести - аж восемь вертолётов (ну или хер с ним, двигателей) могли отремонтировать! И это не заплатив таможенные пошлины!
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Так тож тєма свинарЧюків! І пєдро там в долі ,а тут якісь лохи поперли на їх бабло!
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таможенники с ума посходили... это же редуктор к переключателю скоростей трехколесного велосипеда "харьков", китайского производства.
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...дурдом "Вэсэлка" отдыхает..таможня или без мозгов совсем или вредители там засели... На кордоні з Польщею митники запобігли контрабанді в Україну деталей до вертолітних двигунів - Цензор.НЕТ 2460
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Блин,дурдом.С Украины вывозят составами втихаря,это бизнес,о контрабанде не может бить и речи.В Украину--контрабанда...Дурдом натуральный...
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от цікаво, а в чому суть предяви
Зброя - ні
Наркотики -ні
Контабанда скажемо така промислового маштабу - ні.

Може таких спеців краще відправити патрульними в якийсь районний центр замість того щоб вони за гроші платників податків мали по аптечках ритись.
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