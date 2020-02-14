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Все про:Дніпропетровщина (644) пропаганда (1338) СБУ (5302)

 Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандиста, причетного до поширення через інтернет матеріалів в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець міста Павлоград періодично їздив у Росію у приватних справах. За оперативною інформацією, під час чергової поїздки він був завербований представниками спецслужб РФ. Після повернення додому, за їхнім завданням, чоловік розповсюджував через заборонені в Україні соціальні мережі матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. Також агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискредитацію органів державної влади.

Вказівки пропагандист одержував через електронне листування від "куратора", який представлявся співробітником так званого "МДБ ДНР".

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру, а також перевіряється версія щодо його причетності до мережі воєнної розвідки РФ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175715
 
   
 Топ коментарі
 
и это естественно.... потому, что для этого нужно быть русским....
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Ооо, какой ковер зачетный за спиной конченного совка висит.... Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 236
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Никогда не понимал людей, которые срут там, где живут.
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Никогда не понимал людей, которые срут там, где живут.
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и это естественно.... потому, что для этого нужно быть русским....
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Подменяешь убывшего?
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Ну и не выпрыгивай вошкой с того красного коврика.
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Вошкі лазять, блошкі пригають - вам би помитись. Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3768
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гнидам гнидово.
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Це про тебе. Твойїм апщепатянтим йазьіком.
Після цього - спам.

"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
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Не годуйте троля. один раз "Nach Osten" - і у спам всі його пости.
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И отчего от ослика И-КА так воняет? Опять Порошенко его обосрал?
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А мне жаль, что выдернули одну ботву, а не пропололи всё вашу ПЕСовску грядку.
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или порохоботом, однозначно..... потому, что зелеботов этот вопрос вообще не тревожит - они ходят прямо в штаны.......
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Кормёжка порохобота. Уже сахарком берёте, гнидки *********?
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ответ не остроумный и рожал ты его долго . в общем не зачет . остаешься без сладкого . но ты не сдавайся . попробуй еще раз Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6506
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ЧМО i Ка, а что- либо поумнее из себя выдавить можешь?, или только порохо-диарея в голове?
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или порохоботом...
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и писал цей тип в письмах " с уважением, сотрудник МГБ ДНР", потому и спалился
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Ось вам и Юрів День.
Чому ЗЕМЛЯ йде на продаж? Ізраїль переїзджає в Україну

Світлана Краківська дала прогноз, Які Зміни чекають на Україну в плане погодніх умов, а такоже глобальних проблем в найбліжчі 30-50 років. За ее словами, зміни клімату на країну так не вплінуть, як могут вплінуті соціальні проблеми, пов'язані з наплівом біженців.
"Кількість теплих зим стані збільшуватіся. Кількість опадів у стране залиша на нінішньому Рівні, но Основна частина буде віпадаті в холодний сезон. Літо и осінь станут більш посушлівімі, спекотніше буде на півдні України. З середини століття, в південніх областях України кліматичної зими (з температурами нижчих нуля) НЕ буде. У майбутнього територія стран около Відразу может превратиться в віпалену пустелю. Если це стане, Україна зіткнеться з проблемою.Більше мігрантів - Мільйони людей захочуть переселітіся до нас ", - зазнача клімат лог.
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Так, циклон-днепр сегодня на цензоре, а сулима Иван исчез...
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Ооо, какой ковер зачетный за спиной конченного совка висит....
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Мені візерунки коврів нагадують тестові малюнки з кабінету психіатра. ЗІ Гадаю, ці коври вносять диструктивну функцію в розвиток особистості. Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2058
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Це середньоазійський килим, або клон такого килима.
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Це домівка кліщів, клопів та інших жителів оселі. Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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Вони заводяться, якщо не прибирати. Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 558
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Ось чому я давно їх повикидав - менше коврів, менше пилу і "жителів". Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1545
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да всех у кого такой ковер на стене можна брать и крутить . я серьезно .ну чувырлом же совковым надо быть .а значит подкацапленым малоросом и зелефаном .
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А якщо килими набагато кращі, то що робити?
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А на росії так роблять:

Кримського активіста Євгена Каракашева засудили у Росії до 6 років позбавлення волі за публікацію в соцмережі та коментар у чаті. Каракашева перевели у камері із вкрай суворим режимом.

Кримчанин вже 4 місяці перебуває в єдиному приміщенні камерного типу колонії №1 Кабардино-Балкарії у Росії, повідомила у фейсбуці "Кримська правозахисна група".
Євгена Каракашева помістили у суворіші умови на початку листопада за порушення форми одягу.
Що відомо про приміщення камерного типу?Приміщення камерного типу - в'язниця в колонії із суворішим режимом, у якому тримають засуджених, переведених у порядку стягнення за злісні порушення.
Права людей тут значно звужені. Їм не дозволяється брати з собою: особисті речі, крім харчових продуктів, рушника, мила, зубного порошку, зубної пасти та щітки, тютюнові виробів і сірників. Протягом 6 місяців вони можуть отримувати лише одну посилку або передачу та одну бандероль.
"Євгену в ізоляції дуже потрібна підтримка. Захист українця закликає писати активістові листи", - розповіли правозахисники. Кримчанин дуже цінує моральну підтримку від небайдужих.
Адреса, за якою кримчанин може отримувати листи: РФ, 361424, КБР, Чегемській район, село Кам'янка, вулиця Д.А. Мізієва, 1, Виправна колонія №1 УФСВП Росії по КБР (ФКУ ІК-1), Каракашеву Євгену Віталійовичу, 1978 року народження.
Що відомо про затримання активіста Євгена Каракашева?Каракашева затримали в Євпаторії 1 лютого 2018 року. Справу проти нього сфабриковано на підставі листуванні кримчанина в закритій групі "Вконтакте".

19 квітня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Каракашева до 6 років колонії загального режиму за обвинуваченням у "закликах до тероризму" в соцмережі.
Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2161Автор: Анастасія Зазуляк
https://24tv.ua/krimchanina_karakasheva_za_post_u_sotsmerezhi_pomistili_u_kameru_iz_vkray_suvorim_rezhimom_n1280874
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Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9852
Не первый, не последний. Сколько еще судеб пожрёт поганая империя русни...
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Як завжди - живе в якійсь конурі і кличе ще сюди всрану рашку.
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Судя по прикиду, ЗАДРОТ-ЗАДРОТОМ, но, типа, идейный, а ковром, вместо медальки, фэсэбэны нагшрадили? Скрепненько!
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Интересно, а у ******** на заднем плане - гобелены с Петром ПЕСовским или обшоколаденные холсты?
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