Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що мешканець міста Павлоград періодично їздив у Росію у приватних справах. За оперативною інформацією, під час чергової поїздки він був завербований представниками спецслужб РФ. Після повернення додому, за їхнім завданням, чоловік розповсюджував через заборонені в Україні соціальні мережі матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. Також агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискредитацію органів державної влади.
Вказівки пропагандист одержував через електронне листування від "куратора", який представлявся співробітником так званого "МДБ ДНР".
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру, а також перевіряється версія щодо його причетності до мережі воєнної розвідки РФ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Після цього - спам.
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
Чому ЗЕМЛЯ йде на продаж? Ізраїль переїзджає в Україну
Світлана Краківська дала прогноз, Які Зміни чекають на Україну в плане погодніх умов, а такоже глобальних проблем в найбліжчі 30-50 років. За ее словами, зміни клімату на країну так не вплінуть, як могут вплінуті соціальні проблеми, пов'язані з наплівом біженців.
"Кількість теплих зим стані збільшуватіся. Кількість опадів у стране залиша на нінішньому Рівні, но Основна частина буде віпадаті в холодний сезон. Літо и осінь станут більш посушлівімі, спекотніше буде на півдні України. З середини століття, в південніх областях України кліматичної зими (з температурами нижчих нуля) НЕ буде. У майбутнього територія стран около Відразу может превратиться в віпалену пустелю. Если це стане, Україна зіткнеться з проблемою.Більше мігрантів - Мільйони людей захочуть переселітіся до нас ", - зазнача клімат лог.
Кримського активіста Євгена Каракашева засудили у Росії до 6 років позбавлення волі за публікацію в соцмережі та коментар у чаті. Каракашева перевели у камері із вкрай суворим режимом.
Кримчанин вже 4 місяці перебуває в єдиному приміщенні камерного типу колонії №1 Кабардино-Балкарії у Росії, повідомила у фейсбуці "Кримська правозахисна група".
Євгена Каракашева помістили у суворіші умови на початку листопада за порушення форми одягу.
Що відомо про приміщення камерного типу?Приміщення камерного типу - в'язниця в колонії із суворішим режимом, у якому тримають засуджених, переведених у порядку стягнення за злісні порушення.
Права людей тут значно звужені. Їм не дозволяється брати з собою: особисті речі, крім харчових продуктів, рушника, мила, зубного порошку, зубної пасти та щітки, тютюнові виробів і сірників. Протягом 6 місяців вони можуть отримувати лише одну посилку або передачу та одну бандероль.
"Євгену в ізоляції дуже потрібна підтримка. Захист українця закликає писати активістові листи", - розповіли правозахисники. Кримчанин дуже цінує моральну підтримку від небайдужих.
Адреса, за якою кримчанин може отримувати листи: РФ, 361424, КБР, Чегемській район, село Кам'янка, вулиця Д.А. Мізієва, 1, Виправна колонія №1 УФСВП Росії по КБР (ФКУ ІК-1), Каракашеву Євгену Віталійовичу, 1978 року народження.
Що відомо про затримання активіста Євгена Каракашева?Каракашева затримали в Євпаторії 1 лютого 2018 року. Справу проти нього сфабриковано на підставі листуванні кримчанина в закритій групі "Вконтакте".
19 квітня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Каракашева до 6 років колонії загального режиму за обвинуваченням у "закликах до тероризму" в соцмережі.
Автор: Анастасія Зазуляк
https://24tv.ua/krimchanina_karakasheva_za_post_u_sotsmerezhi_pomistili_u_kameru_iz_vkray_suvorim_rezhimom_n1280874
Не первый, не последний. Сколько еще судеб пожрёт поганая империя русни...