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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:протест (1108) Апеляційний суд (153) Шеремет (387) Олег Богачук (967) Кузьменко Юлія (62) Дугарь Яна (50)

 "Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею суду зранку триває акція на підтримку хірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Активісти пікетують Офіс генпрокурора з вимогою відпустити Юлію Кузьменко з-під варти і припинити її кримінальне переслідування. Мітингувальники розгорнули банер на вході в будівлю суду із закликом звільнити Кузьменко, також вони тримають листівки з фото Кузьменко та вимогою її звільнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: розгляд апеляцій захисту Дугарь і Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

У заяві учасників мітингу йдеться: "Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сьогодні несе персональну політичну відповідальність за те, що лікар Юлія Кузьменко продовжує перебувати за ґратами.

Саме тому від генпрокурора Руслана Рябошапки ми вимагаємо:

  1. Вибачень за брехню і маніпуляцію свого підлеглого - прокурора Сергія Зузака під час судових засідань у справі Юлії Кузьменко;
  2. Озвучити свою власну позицію щодо зміни запобіжного заходу для лікаря Юлії Кузьменко на будь-яку, не пов'язану з триманням під вартою з урахуванням його попередньої заяви від 30 січня 2020 про те, що наявних доказів у справі недостатньо;
  3. Узгодити клопотання про зміну запобіжного заходу на час розслідування на будь-яку, не пов'язану з триманням під вартою. У разі відмови - подати у відставку!"

Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 01
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 02
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 03
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 04
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 05
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 06
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 07
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 08
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 09
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 10
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 11
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 12
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 13
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 14Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 15
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 16

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175713
 
   
 Топ коментарі
 
Это и есть работа. "Рошен" трудоустроит всех!
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Но потом что-то пошло не так....
Рошен никто не захотел купить, коммуналка выросла в разы, доллар не стал по 10 он просто вырос в три раза, коррупция не захотела самоустранится, сынка в раду пристроил (но это-же не кумовство), друзей везде пристроил, ато все не заканчивалось, вроде как война, но визовый режим с оккупантом это минус столько избирателей, и мальдивы инкгнито с офшорами этими (ну как-же без них), и с олигархами не получилось (ну не бить же себя по голове в самом-то деле)......
А так оно конечно - титул сивчелого борцуна с мельницами - это красиво.
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Это и есть работа. "Рошен" трудоустроит всех!
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тебе не светит, с диагнозом 7Б не берут, ты обиделся
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Это проститутки на работе! Каждый даёт, что может!
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Позволь мне задать тебе такой же вопрос, Петрович
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а ты почему не на работе, небось вкалываешь на галерах, аж ладошки вспотели, вспетрович "Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко - Цензор.НЕТ 1053
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та понятно, что не за бесплатно тут строчишь, 30 серебрянников отрабатываешь.
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азтывыстам тока дай погорлопанить -за двойной гонорар они порвут себе глотку на британский флаг. а за тройной забудут ридну матку
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Разгар рабочего дня. Ладно, пенсы, не вопрос. Но на что живут эти соевые патриоты?
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Но потом что-то пошло не так....
Рошен никто не захотел купить, коммуналка выросла в разы, доллар не стал по 10 он просто вырос в три раза, коррупция не захотела самоустранится, сынка в раду пристроил (но это-же не кумовство), друзей везде пристроил, ато все не заканчивалось, вроде как война, но визовый режим с оккупантом это минус столько избирателей, и мальдивы инкгнито с офшорами этими (ну как-же без них), и с олигархами не получилось (ну не бить же себя по голове в самом-то деле)......
А так оно конечно - титул сивчелого борцуна с мельницами - это красиво.
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* ни одна мельница за пять лет не пострадала.
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И на выборах в знак уважения не дали остаться президентом на второй срок.
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Я требую чтобы ты сел на бутылку, сажатель. Хотя ты даже не не почувствуешь
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Можешь пойти на... вместе с аХтивистами, ПЕСык. Хотя ты и так там
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Сходил и спросил. Боюсь, место занято твоей матушкой, которая родила тебя стоя и случайно уронила головой об кафель. Есть ещё направления?
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Не, оставайся там где есть, промежбулочнуй!
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Активисты тренеруются...им ещё ******* с кичи вызволять
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якщо президент нєлох оманський то хто тоді генпрокурор якого він призначив і хто всі ті клоуни що він набрав собі у світу,\?
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Ти диви скільки кацапів набігло - трудяги, не прогулюють, працюють, сруть. Коли обід маєте, кідараси, може хоч вспіють почистити за вами?
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А где баннеры, чтобы посадить Петра или Свинарчука?
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А митинг посвящен этому? Или у вас просто болезненная фиксация?
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Группа бомжей по вызову прибыла на задание) "Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко - Цензор.НЕТ 9580
Воспитатель ПТУ Чекатило имел 2 высших образования. что не мешало ему насиловать и убивать людей в огромных количествах.
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За то ,что она под присягой не всегда говорит правду -автоматом должна быть тюрма.
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Правильно. И Портнова назначить на должность генпрокурора!
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Не под тем офисом Под офисом президента нужно! Решения принимаются там!
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Ух, эти комментарии типа "а ПаЧЕМУ не на РаБОТе?!??!!?!!!". Прямо как в 13-й год вернулся)
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в ветке прокурорские шавки и сторонники полногоПэ.
а ведь люди отстаивают волонтера от соево-зеленых прокуроров и соево-зеленых судей!
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