 "Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Активісти пікетують Офіс генпрокурора з вимогою відпустити Юлію Кузьменко з-під варти і припинити її кримінальне переслідування. Мітингувальники розгорнули банер на вході в будівлю суду із закликом звільнити Кузьменко, також вони тримають листівки з фото Кузьменко та вимогою її звільнення.
У заяві учасників мітингу йдеться: "Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сьогодні несе персональну політичну відповідальність за те, що лікар Юлія Кузьменко продовжує перебувати за ґратами.
Саме тому від генпрокурора Руслана Рябошапки ми вимагаємо:
- Вибачень за брехню і маніпуляцію свого підлеглого - прокурора Сергія Зузака під час судових засідань у справі Юлії Кузьменко;
- Озвучити свою власну позицію щодо зміни запобіжного заходу для лікаря Юлії Кузьменко на будь-яку, не пов'язану з триманням під вартою з урахуванням його попередньої заяви від 30 січня 2020 про те, що наявних доказів у справі недостатньо;
- Узгодити клопотання про зміну запобіжного заходу на час розслідування на будь-яку, не пов'язану з триманням під вартою. У разі відмови - подати у відставку!"
Фото, відео - Олег Богачук
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Рошен никто не захотел купить, коммуналка выросла в разы, доллар не стал по 10 он просто вырос в три раза, коррупция не захотела самоустранится, сынка в раду пристроил (но это-же не кумовство), друзей везде пристроил, ато все не заканчивалось, вроде как война, но визовый режим с оккупантом это минус столько избирателей, и мальдивы инкгнито с офшорами этими (ну как-же без них), и с олигархами не получилось (ну не бить же себя по голове в самом-то деле)......
А так оно конечно - титул сивчелого борцуна с мельницами - это красиво.
Воспитатель ПТУ Чекатило имел 2 высших образования. что не мешало ему насиловать и убивать людей в огромных количествах.
За первый месяц 2020 года Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил почти 200 тысяч гривен зарплаты
а ведь люди отстаивают волонтера от соево-зеленых прокуроров и соево-зеленых судей!