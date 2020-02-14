 П'яний водій врізався в маршрутку з пасажирами на Подолі: постраждали 6 осіб, зокрема вагітна жінка. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Києва у Facebook.

Вчора близько 21:00 до Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кирилівській сталася дорожньо-транспортна пригода.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок події троє пасажирів громадського транспорту, водій іномарки та двоє його пасажирів, серед яких вагітна жінка, зазнали травм різної тяжкості і їх госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними проведеного тесту, 28-річний водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Механізм та причини ДТП будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій.