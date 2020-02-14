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 Події, Фоторепортаж
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 П'яний водій врізався в маршрутку з пасажирами на Подолі: постраждали 6 осіб, зокрема вагітна жінка. ФОТО

Унаслідок зіткнення автомобіля "Ауді" і маршрутки травм різної тяжкості зазнали шестеро осіб, серед яких - вагітна жінка. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Києва у Facebook.

Вчора близько 21:00 до Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кирилівській сталася дорожньо-транспортна пригода.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок події троє пасажирів громадського транспорту, водій іномарки та двоє його пасажирів, серед яких вагітна жінка, зазнали травм різної тяжкості і їх госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Пяний водій врізався в маршрутку з пасажирами на Подолі: постраждали 6 осіб, зокрема вагітна жінка 01

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Згідно з даними проведеного тесту, 28-річний водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Механізм та причини ДТП будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій.

Пяний водій врізався в маршрутку з пасажирами на Подолі: постраждали 6 осіб, зокрема вагітна жінка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175703
 
 
 Топ коментарі
 
Люди, не пийте алкоголь за кермом - краще вживайте наркотики - під наркотиками можна керувати не тільки транспортними засобами, а навіть цілими країнами.
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А мож наоборот или он задом ехал? Пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с пассажирами на Подоле: пострадали 6 человек, в том числе беременная женщина - Цензор.НЕТ 4091
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шо? без жирного шрифта не вижу шо ты кричишь то
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как-то интересно он не справился, либо нетрадиционал просто
зад кары(самохода, машины) раскурочил, но типо на встречку выехал
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"ответственный" будущий папаша - сэкономил денег на такси, сел бухим за руль.....
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Люди, не пийте алкоголь за кермом - краще вживайте наркотики - під наркотиками можна керувати не тільки транспортними засобами, а навіть цілими країнами.
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Пьяный в ДТП, лишение прав ПОЖИЗНЕННО, если есть пострадавшие-тюрьма.
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У ауди раскурочен зад...это как? Дрифтовал водила?
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если шо, это в отетом вот месте. но как он получил такие нехаракетрные для выезда на встречку повреждения, ума не приложу. может он уже ехал с разбитым задом??
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