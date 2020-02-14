 Гончарук презентував "єМалятко": 20 хвилин замість 2 тижнів знадобиться батькам для оформлення держпослуг, пов'язаних з народженням дитини. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Новоспечені батьки витрачатимуть 20 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини — презентували комплексну послугу єМалятко в Києві.

Із цим ми сьогодні привітали одну з молодих пар у пологовому будинку, які у День закоханих стали батьками", - йдеться в повідомленні .

Зараз єМалятко вже працює в Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. А скоро - онлайн на порталі "Дія".

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"Якщо раніше потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів — зараз 20 хвилин та всього 1 заява просто в пологовому. Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в 1, а ми — одразу всі 10", - зазначив прем'єр .



