 Зеленський ушанував пам'ять воїнів-афганців. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський взяв участь у пам’ятній церемонії, що відбулася біля Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.
Разом з воїнами почесної варти президент поклав квіти до скульптури в меморіалі.
Учасники церемонії вшанували пам’ять полеглих громадян України хвилиною мовчання.
Но кем были солдаты и офицеры СА в том самом Афганистане? Не теми же, кем ныне ихтамнеты РФ в Украине?
так что вопросов нет. вопросы есть только к тем кто там убивал мирных и мародерствовал, но тут уже Боб, или Бэтмен рассудит на Смешном Ссуде то)))
Виступали агресорами ?
Знову ж таки, ніхто совок за це не засудив - посилали громадян на убой задля меркантильної мети.
В них Афган зараз на Дамбасі.
Разумеется, ту кампанию (не войну подлую и грязную) следует предать забвению. Только хлопцев не казни морально. В отличие от бамбасского ДОБРОВОЛЬНО-отпускного скота их туда отправляли... и не добровольно, а пушечным мясом. Есть разница, поверь...
К гражданину, как оказалось потом, председателю районной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Николаю Шевчуку, подошли полицейские, а потом и сам Порошенко. Политик ударил мужчину в плечо и заявил, что такому человеку не место в Украине, ему надо ехать в Россию и не мешать проводить митинг.
Вот как надо уважать вереранов!
И, вообще, непонятно, почему Украина должна платить "афганцам" и другим ихтамнетам времен совка какие-то пенсии, давать льготы. Правоприемница совка - россия, за интересы которого они воевали, должна платить рф, если считает нужным.
Зеленая Третьякова заикалась об отмене льгот войны с террорашей, а про отмену выплат близким ей ментально "афганцах" НИ ГУ-ГУ.
херово тебе при пете жилось. так херово что ты поставил галку за зебила. жри и не тявкай.
кто заставил ввести войска? для чего? игра? убить главу другого государства и захватить его резиденцию - игра?
совку крайне не хватало бабок. афган это наркотрафик. это деньги. вот и вся "игра".
Высшая доблесть по твоему - признать подавляющее большинство недавних предков всех народов СССР придурками и преступниками, ради того, чтоб у 100 украинских олигархов на Западе не отобрали вывезенные ворованные капиталы!
что послали воевать за х..... знает что.
А кто вспомнит о тех, кто остался северной и южной Африке,
ближнем Востоке, Даурии и где то там.....
У некоторых кто жив, нет даже записи о участи в б/действиях.
а слабо анализы сдать?!
вспоминать завое.вателей? убийц, мародеров? да, поневоле, но минимум - забыть, а надо бы трибуналы провести(если убивал мирных). Ты так еще Гиркина "вспоминай", типо его охмурил Пупин и послал
+ вода для Крыма...и прочие плюшки
во вьетнаме было фактически две страны разделенные рекой. северный и южный вьетнам. которые были антогонистами и воевали между собой до того как туда пришли амеры и советские. амеры начали помогать оружием и спецами, совки не остались в стороне. в результате коренные были на ролях "приниси-подай" а воевали штаты и совок.
в афгане такого небыло. в афгане была тупая агрессия со стороны совка с целью установить свои порядки и сесть на потоки наркоты.
Як британці і французи в Китаї.
Взагалі-то в цей день вшановуємо наших загиблих земляків, а не совок.
что написано на памятнике воинам-афганцам? подсказка - там написано про "интернациональный долг". там не написано про "несправедливую войну за интересы мертвого государства". и цветы у этого памятника означают "память" именно об "интернациональном долге". так понятно о чем я говорю?
Один українець загинув в бою, наприклад, під час Харківської операції. Загиблий - чийсь дід, пам'ять якого СВЯТО шанує якась українська родина. Що роблять совки-московити-зелені. Вони кажуть, що дід помер за Сталіна, за передову комуністичну ідеологію і за триєдинство "братніх" народів. Їм взагалі наплювати, що загиблий був особистістю. Що робити українцям - треба спокійно відповісти ворогам, що це НАШ дід. Що він був дуже хоробрий вправний воїн і не побоявся піти в атаку. Не потрібно зрікатися нашого минулого, через те що якась погань простягнула до нього свої брудні руки.
В убийстве местного населения во имя построения социализма?
Шоу..... Шоу Клоуна, который боялся служить, уклонялся, поливал Украину грязью.....