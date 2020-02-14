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Все про:Зеленський (4503) пам'ять (663) афганці (17)

 Зеленський ушанував пам'ять воїнів-афганців. ФОТО

Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять українців, які загинули під час війни в Афганістані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський взяв участь у пам’ятній церемонії, що відбулася біля Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

Разом з воїнами почесної варти президент поклав квіти до скульптури в меморіалі.

Учасники церемонії вшанували пам’ять полеглих громадян України хвилиною мовчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР має розслідувати інформацію про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані - ці факти тягнуть на державну зраду, - "ЄС"

Зеленський ушанував память воїнів-афганців 01
Зеленський ушанував память воїнів-афганців 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175686
 
 
 Топ коментарі
 
Оно вроде то, как и правильно...
Но кем были солдаты и офицеры СА в том самом Афганистане? Не теми же, кем ныне ихтамнеты РФ в Украине?
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А що вони робили в тому Афгані ?
Виступали агресорами ?
Знову ж таки, ніхто совок за це не засудив - посилали громадян на убой задля меркантильної мети.
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а в эритрее? Анголе? Сирии? Гвинее? СиСиСиПи всюду нос совал... не было горячей точки, где б краснопузыми не смердело... говорю стесняясь и каясь, ибо убд...
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И сейчас Украина помогает установить мир в Афганистане.
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Якби у Зє був би розум , то подумав би -ось так українці гинули б у Сірії, Лівії та по всьому світі. Слухай вова Пуйла.
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Нелох, сразу видно, с лохами Патрушев не общается
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Оно вроде то, как и правильно...
Но кем были солдаты и офицеры СА в том самом Афганистане? Не теми же, кем ныне ихтамнеты РФ в Украине?
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а в эритрее? Анголе? Сирии? Гвинее? СиСиСиПи всюду нос совал... не было горячей точки, где б краснопузыми не смердело... говорю стесняясь и каясь, ибо убд...
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да в принципе.... если не силой взяли шоб воевал, то запудрили мозг типо злые америкахи хотят отжать у совка какую-то очередную гвиану.
так что вопросов нет. вопросы есть только к тем кто там убивал мирных и мародерствовал, но тут уже Боб, или Бэтмен рассудит на Смешном Ссуде то)))
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и плакал он навзрыд горючими зельоными слязами
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Бодя, не могу не лайкнуть, хотя ты - свыня...
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зачем мне быть свыней, бо ты справжно хрюкаешь и вполне себе вошел в образ?
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ето шо - старт ракеты ниптун в виртуальном пространстве?
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А що вони робили в тому Афгані ?
Виступали агресорами ?
Знову ж таки, ніхто совок за це не засудив - посилали громадян на убой задля меркантильної мети.
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Це як зараз москальня в нас воює, в Сирії..
В них Афган зараз на Дамбасі.
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Ксюха, это сейчас понятен весь масштаб десятелетней трагедии... а тогда хлопцы с промытым марксистско-ленинским мозгом отправлялись исполнять какой-то интернациональный долг во имя брежневских идеалов...
Разумеется, ту кампанию (не войну подлую и грязную) следует предать забвению. Только хлопцев не казни морально. В отличие от бамбасского ДОБРОВОЛЬНО-отпускного скота их туда отправляли... и не добровольно, а пушечным мясом. Есть разница, поверь...
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27 июня Порошенко выступал на митинге своей партии «Европейская солидарность». Его выступление крайне не нравилось стоявшему там мужчине, который громко выражал недовольство бывшим президентом, заявляя о том, что такому политику нет доверия.
К гражданину, как оказалось потом, председателю районной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Николаю Шевчуку, подошли полицейские, а потом и сам Порошенко. Политик ударил мужчину в плечо и заявил, что такому человеку не место в Украине, ему надо ехать в Россию и не мешать проводить митинг.

Вот как надо уважать вереранов!
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Ветерану следовало бы осудить ту войну... именно как ветерану той войны...
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и правильно Порошенко сделал. "ветеран" который воевал за интересы совка в чужой стране, какое право имеет что-то вякать?
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Воины афганцы - интербригады - ихтамнеты - звенья одной цепи.
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шоб ти, блд, українських воїнів, що захищають Україну від мокші, так почитав, гвно.
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Всім відомо про злочини совка. І росії.
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Но и прославлять их не стоит.
И, вообще, непонятно, почему Украина должна платить "афганцам" и другим ихтамнетам времен совка какие-то пенсии, давать льготы. Правоприемница совка - россия, за интересы которого они воевали, должна платить рф, если считает нужным.

Зеленая Третьякова заикалась об отмене льгот войны с террорашей, а про отмену выплат близким ей ментально "афганцах" НИ ГУ-ГУ.
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Тоже самое можно сказать про российских ихтамнетов которых отправляют на Донбасс воевать. Тоже через время будем говорить что они не виноваты?
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Что значит попали? За них Кашпировский рапорты писал и телепортировал их туда от тарелки с варениками?
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Показали мавпочку,шоб бачили шо він живий))
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не надувайся лугандонянин. оманский осел - твой президент. ты его выбрал.
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да да да. ты у нас недееспособный инвалид по мозгу. за тебя петя голосовал.

херово тебе при пете жилось. так херово что ты поставил галку за зебила. жри и не тявкай.
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Да - Это была схватка Двух Миров и Мировоззрений и Один вышел Победителем.И Ребята Погибшие и Живые стали разменной монетой в Этой Игре .
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каких нахрен "миров"?
кто заставил ввести войска? для чего? игра? убить главу другого государства и захватить его резиденцию - игра?
совку крайне не хватало бабок. афган это наркотрафик. это деньги. вот и вся "игра".
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Разговаривают , Два Человека , - И это уже является Мировосприятие. У Вас одно Восприятие ,а у Меня Другое. У Вас одно Отношение к происходящим Событиям , - У Меня Другое.Один Любит Кокс , а Другой лимонад.Скажите Это Погибшим.!!!
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Правильно! Нужно забыть дедов, бравших Берлин и гонявших по лесам бандеровцев, а вот отцов, гонявших по горам афганских бандеровцев, нужно помнить и чтить.
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насрать на дедов бравших Берлин. Вот если б они Москву взяли - то да, респект и уважуха.
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По твоему выходит, что украинская нация должна насрать на 99% своих дедов, воевавших и погибавших в КА, победивших Германию и Японию, построивших в ходе социалистического строительства все то, что сейчас прихвачено олигархо-чиновными кланами и поклониться 1% дедов, воевавших за Гитлера и против КА за "волю Украины", заключавшуюся в беспредельном главенстве их собственной воли над всеми остальными.
Высшая доблесть по твоему - признать подавляющее большинство недавних предков всех народов СССР придурками и преступниками, ради того, чтоб у 100 украинских олигархов на Западе не отобрали вывезенные ворованные капиталы!
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украинская нация должна помнить что их дедов краснозадые согнали в рабство и погнали захватывать чужие земли. И соответственно посносить все памятники "дидам" с признаками совка.
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Знову усіх людей вигнали щоби сцарь-ішак поклав квіти до пам'ятника? Квіти совєтським окупантам Афганістану воно несе, а нашим воїнам-захисникам готує місце за гратами! агент кгб в масці клована поверх якої маска президента.
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Позорная война в Афгане привела к распаду ссср.Поделом
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Хорошо, хоть об афганцах вспомнили, не их вина,

что послали воевать за х..... знает что.
А кто вспомнит о тех, кто остался северной и южной Африке,

ближнем Востоке, Даурии и где то там.....

У некоторых кто жив, нет даже записи о участи в б/действиях.
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все претензии к раске федераске как самоназначенной "приемнице" совка. в топку. давайте еще ветеранов русско-японской войны почитать.
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так у нас их в 1918-м было сотни тыс., но чЛенин высрал: ээээ, совковое пр-во не ведет войну против УНР, это вот, Зинка ведет и все тут Зеленський ушанував пам'ять воїнів-афганців - Цензор.НЕТ 272
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бубочка играется в государственного деятеля..
а слабо анализы сдать?!
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ЗЄнарік на жалість тисне: то нагороди роздає, то квітки кладе на могили, лиш би про оманські канікули не питали.
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никто не спорит. в совке солдаты были люди подневольные. но это не значит что надо их прославлять еще 100 лет.
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Хто прославляє? Згадувати потрібно. Вони живі, вони серед нас ходять.
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ответь на один вопрос - что написано на памятнике воинам-афганцам? подсказка - там написано про "интернациональный долг". там не написано про "несправедливую войну за интересы мертвого государства". и цветы у этого памятника означают "память" именно об "интернациональном долге". так понятно о чем я говорю?
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Згадати їм про те, що вони були загарбниками? Так я їм і згадую.
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вот бы тя такой убил солдат, ибо "отправили и опустили".
вспоминать завое.вателей? убийц, мародеров? да, поневоле, но минимум - забыть, а надо бы трибуналы провести(если убивал мирных). Ты так еще Гиркина "вспоминай", типо его охмурил Пупин и послал
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да,вспоминать граждан Украины,которые воевали, и которые полегли на войне...Омериканцы ж почитают ветеранов Вьетнамской войны...
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Якщо повідкидати всілякий мотлох пропаганди, то воювали наші (українці) там дуже пристойно. А поливають - ну що ж - американців у В'єтнамі також поливають, причому свої ж, хоча ті воювали також на високому рівні. Тут справа не в Совку - мабуть в людській популяції обумовлена певна кількість дегенератів, котрі органічно не переносять військових, армію тощо.
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саме цікаве те,що ''поливають" "афганців" брудом ті,які ніколи не візьмуть до своїх рук зброю...
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І навпаки, дуже багато дідів-афганців взяло участь у Війні на Донбасі.
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так,в Айдарі досі воює афганська штурмова рота...
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Янелох працює на крембль. Я навіть не здивуюсь, якщо побачу сцикуна на день пабедабесія на трибуні мавзолею.
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Думаю этот вопрос уже на 99% решен был еще в Омане...
+ вода для Крыма...и прочие плюшки
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знаешь в чем разница между афганом и вьетнамом?
во вьетнаме было фактически две страны разделенные рекой. северный и южный вьетнам. которые были антогонистами и воевали между собой до того как туда пришли амеры и советские. амеры начали помогать оружием и спецами, совки не остались в стороне. в результате коренные были на ролях "приниси-подай" а воевали штаты и совок.
в афгане такого небыло. в афгане была тупая агрессия со стороны совка с целью установить свои порядки и сесть на потоки наркоты.
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"установить свои порядки и сесть на потоки наркоты."

Як британці і французи в Китаї.

Взагалі-то в цей день вшановуємо наших загиблих земляків, а не совок.
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задам вопрос который задавал выше другому сильно озабоченному памятью

что написано на памятнике воинам-афганцам? подсказка - там написано про "интернациональный долг". там не написано про "несправедливую войну за интересы мертвого государства". и цветы у этого памятника означают "память" именно об "интернациональном долге". так понятно о чем я говорю?
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Барельєф, тим більше табличку можна замінити, наприклад "інтернаціональний долг" на "Афганську війну" (з часом і замінять). Українці воювали у Великій війні (по різні боки), у Другій Світовій (по різні боки), в колоніальних війнах тощо. Оскільки власної держави у нас тоді не було, це не означає, що пам'яттю солдатів-українців треба нехтувати. Треба навчитись розрізняти наше минуле і колоніальну ************ ідеологію.
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меня коробит не от воинов-афганцев. меня коробит что вазелин ********** где угодно и возлагает почести кому угодно но только не украинским воинам 2014-.... годов. он ни разу небыл в госпитале, он ни разу не высказал сочувствия в связи с гибелью воинов после его инициатив на востоке. он совок несмотря на то что бубочке едва за 40. он вонючий совок.
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На це і розрахунок - протиставити українців-афганців і українців-атошників.
Один українець загинув в бою, наприклад, під час Харківської операції. Загиблий - чийсь дід, пам'ять якого СВЯТО шанує якась українська родина. Що роблять совки-московити-зелені. Вони кажуть, що дід помер за Сталіна, за передову комуністичну ідеологію і за триєдинство "братніх" народів. Їм взагалі наплювати, що загиблий був особистістю. Що робити українцям - треба спокійно відповісти ворогам, що це НАШ дід. Що він був дуже хоробрий вправний воїн і не побоявся піти в атаку. Не потрібно зрікатися нашого минулого, через те що якась погань простягнула до нього свої брудні руки.
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Константин Стогний тоже УБД в Авганистане. Хочется спросить: " И когда мы это все поборемо?"
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А в чём ПОДВИГ "воинов-афганцев"?
В убийстве местного населения во имя построения социализма?
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ну хотя бы в том,что в мирное время не побоялись идти на войну,в отличии от той молодежи,которая в 2014году во время войны разбегалась от повесток,кто в Польшу,кто в москву...
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ты идиот. их никто не спрашивал боятся они или нет. их просто посылали туда. выполнять "интернациональный долг". а если ты так жопу рвешь за ту войну то помогать надо живым а не цветы возлагать к чужому памятнику. какое отношение осел оманский имеет к афганцам? когда цветы несут те кто там был - это понятно.
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Не побоялись идти за чеками внешпосылторга..... Или ты думаешь что за коммунизм?
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Меня коробит, когда Уклонист такое делает....

Шоу..... Шоу Клоуна, который боялся служить, уклонялся, поливал Украину грязью.....
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Пусть лучше а Патрушева молча в рот берет, чем этот театр одного актера на смертях людей.
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