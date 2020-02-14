 Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. Таким чином чиновники мінімізували суми обов’язкових платежів під час здійснення контролю ввезення товарів, що завдавало збитки держбюджету.

За оперативною інформацією, "тариф" залежав від вартості багажу і становив від 300 до 500 доларів з людини. За попередніми даними, за зміну сума одержаної фігурантами неправомірної вигоди становила до 4 тисяч доларів.

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Правоохоронці затримали одного із посадовців, ймовірно причетного до схеми, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергового хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.

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Фото: сайт СБУ