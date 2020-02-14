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 Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовими особами митного поста "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. Таким чином чиновники мінімізували суми обов’язкових платежів під час здійснення контролю ввезення товарів, що завдавало збитки держбюджету.

За оперативною інформацією, "тариф" залежав від вартості багажу і становив від 300 до 500 доларів з людини. За попередніми даними, за зміну сума одержаної фігурантами неправомірної вигоди становила до 4 тисяч доларів.

Також дивіться: Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція. ФОТОрепортаж

Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ 01

Правоохоронці затримали одного із посадовців, ймовірно причетного до схеми, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергового хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ 02

Операція проводилась спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт", - прокуратура. ФОТО

Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ 03
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175681
 
   
 Топ коментарі
 
Никогда не было и вот опять )))
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А чого не беруть тих кому вони віддавали "долю"?
Чи хтось повірить, що керівництво не знало про порушення?
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Блеск! И не чета куртизанкам!
Таможенники, мусора, парковщики, охранники, таксисты - всех их отношу к одной категории неприкасамой касты...
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Блеск! И не чета куртизанкам!
Таможенники, мусора, парковщики, охранники, таксисты - всех их отношу к одной категории неприкасамой касты...
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проклятые оборотни -тока и делают, шо грабят украинский народ, но суровый зеля наведет порядок железной рукой, и коррупция скоро исчезнет
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бо, при такій зп в Україні будеш почуватись як олігарх.
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А чого не беруть тих кому вони віддавали "долю"?
Чи хтось повірить, що керівництво не знало про порушення?
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Покажете приговор суда по тварям - посмеемся вместе.
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..ну шо за сумма то смешная такая Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 7853 ..на львоских, так там вашше мытари и погранцы с сумками дорожными нехилыми такими в обьемах,. вдоль машин купцов хаживают дань собирая, годами притом.... Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 7853...неопытные еще, скромные ребята то эти, херсонские... Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 7853
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ну и что отпустят и награды раздадут(((( а или найдут казла отпущения и все. Что они сами все делали без начальства???
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круговорот денег в Украине: предприниматель-таможня-сбу-прокуратура-суд-залог-свобода...
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а скільки такої наволочі по всій країні!!! падалі, у якої все "схвачено". хто повірить що це реальна боротьба з корупцією??? ці суки дуже швидко відновляться на посадах і все стане на круги своя, при цьому, для влади нібито "позитивний" піар а для борцунів-СБУшників "законний" заробіток. все це ми уже проходили і знаємо ціну цим постановкам.
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Не правомірна вигода, а сотні тисячні зарплати чиновників у жебрачій країні правомірна вигода? у цій країні дивлячись на те як просирається бюджет не має бажання платити податків
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Цензор поработайте над смайликами..... "ух ты,возмутительно. нравится, сострадаю, супер"...как на ФБ Это было бы очень удобно)
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А была бы растительная статья ну не было бы так.
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Контрабанду і хабарництво на кордонах та митницях турбокоманда великого Зе подолала ще влітку минулого року!
Пам'ятаєте гучні звільнення, зачістки і візити Зе на митниці України.
А може то пройшла зміна на сваіх?!! справа то прибуткова! І не є великим секретом, що в подібних структурах є "план" по відкатам нагора!
Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 9487





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АНИ УСТАЛИ АТ ВАЙНЫ! АТПУСТИТЕ ИХ! А ВЕДЬ ИХ СЕМЬИ ЗНАЛИ ЧТО ОНИ БРАЛИ ВЗЯТКИ! НО У НИХ ЕСТЬ 1 ВАРИК ПОЙТИ НА СДЕЛКУ И РАСКРЫТЬ ВСЮ СХЕМУ И ПОСАДИТЬ ТОГО КТО ПОВЫШЕ
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